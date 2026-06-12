Klaus kontra Jára Cimrman
Začněme tedy tím, jak nám ohodnotil Svěráka. Proč si vybral zrovna jeho je pro mne tajemstvím. Kdyby jsme chtěli ukazovat na „pomahače“ komunistů, je tady přece řada jiných, daleko viditelnějších lidí, kteří se tomu propůjčili. Osobně si myslím, že v mnoha případech to neměli lehké, a pokud nepřekročilái hranici toho, co opravdu museli, je těžké soudit. To že Svěrák podepsal antichartu se snad dá pochopit. Navíc si myslím, že mnoho lidí, kteří si s komunisty hodně zadali, ale neví se o nich, jsou ti nejhorší. Nejvíc řvou, taky proto, aby za sebe udělali antikomunistu. Tedy dnes. Jedno české přísloví říká, že pod svícnem je největší tma. Ale vraťme se k panu Klausovi. I když to mám jenom z doslechu, nemohu tvrdit, že je to pravda, k podpisu anticharty prý někde byli nuceni i obyčejní lidé pracující v továrnách. Pokuď je tomu skutečně tak, pak nechápu, že lidé na důležitých místech jaké zastával pan Klaus, k podpesu nuceni nebyli. Anebo podepsali a vše se v tichosti ztornovalo. A dnes mohou řvát. A už vůbec nechápu, proč si tentokrát Václav Klaus vybral zrovna Svěráka. Tady musí být nějaký jiný důvod, než Klausovo hledání čistoty. Vemte si třeba Karla Gota. Ještě dnes můžete na kompjůtru najít jeho řeč proti chartě. Nevím jak vám, ale mě z toho běhal mráz po zádech. A Klaus nic. I Got sám prý do smrti tohoto prohlášení litoval. Tady se Klaus asi bál, příliš velké popularty Karla. Anebo nositelka Bílého Lva, Jiřina Bohdalová. Nikdy nic proti komunistům nepodepsala, fotila se prý se všemi komunistickými prezidenty, /to nevím, to jsem jen slyšel/a dnes je odměněna vyznamenáním nejvyššího řádu. Tady je jedinou omluvou že Zemanem. A Zeman, který se před volbami otevřeně přidal ke komunistům, a jeho přítel Klaus nic. Těžké že, když mu udělal jeho manželku velvyslankyní. A teď se pustil Klaus do Svěráka, za podpory jeho nohdsleda Turka. Marná sláva, za tím něco bude. Svěrák nás mnohokrát rozesmál, asi řeknete, že Klaus taky, ale jinak, a i když já byl odkojenej Suchým, na toho jsem nikdy nedal dopustit, i Svěrák měl můj respekt. A teď najednou Klaus – a že to trvalo, co – se do Svěráka pustí.
Klaus pomohl Babišovi k nejhorší vládě, jakou mohla republika dostat. Rasismus, fašismus, to vše Klausovi nevadí, na Morotistech má velký podíl. A zase, někde jsem četl, což nemohu dokázat, že paní Klausová měla předka, který bojoval za Hitlera. Takže mu ten fašismus možná nebude tak cizí. Jistě, štvaní Klause názor lidí na Svěráka nezměni, kdyby si tento vztekloun prst v p.... zlomil, lidé vědí své.Kdepak seš Šimku, chybíš moc, ty jsi nám Klause ukazoval s humorem, jaký on skutečně je. Tobě na pohřeb nešel, co? Jistě, jsou to věci, nad kterými se čověk může jenom usmát. Jenže opravdu vám nevadí, co se dostalo k vaším daním které si rozdělují ve velkém, Dnes asi kroutíte hlavou nad tím, že jste na Václaváku zvonil klíči. Kdyby jste místo toho...ale nic. Jen mě vadí, že jste ani nazaregistrovali, jak charakterní lídé kteří měli s komunisty problémy/ například Hrušinský/ opouští politická místa a hrne se tam chamraď. A vy, konečně jako vždycky jste potichu. František Ringo Čech vám řekne, dyť ten Miloš Zeman je v podstatě chudej chlap, on nic nemá. Já to vím, já mluvím pravdu. Jo a tu antichartu jsem taky nepodepsal, věřte mi.
A vy věříte.
Za mých mladých let, když někdo něco ukradl, byl zloděj. Dnes mě to připadá, že to platí jen pro chudé.Je velký rozdíl jak a pro koho kradeš. Kdybych měl malého kluka, byl hrozně chudý a žil od výplaty k výplatě, na krku dluhy, a viděl oči mého kluka jak doslova hoří při pohledu do výlohy na krásné hasičské auto, jdu a to auto zkusím ukrást. Děj se co děj. A zrovna tak babička, žijící na pokraji společnosti, počítající každý šesťák, aby měla na večeři, se rozhodne jít ukrást konzervu pro svoji kočku, která se k ní lísá a kňučí hladem, pro mne není zlodějem. I když spousta lidí cítí pohoršení. A přitom se směje tomu, když prezident krade pero, jen tak proto, že se mu líbí.Prostě pro mne zloděj je.
I když pak se pak snaží dělat z toho legraci. Když se podepisoval jedné paní, s úsměvem si prohlížel její pero. Slyšel jsem jednou Horníčka, jak vyprávěl o své ponožce, která se mu sesunula. Jistě místo toho, aby se to snažil schovat, sám na to diváka upozornil, větou – tak vidíte, člověk po šedesátce už ani ponožku neudrží. Vtipné, chtěl jen ukázat, že s maličkostí se nemáme dělat těžkou hlavu, že přece o nic nejde. V tomto případě měl pravdu. Jenže v případě Klause, šlo o hodně. Že si z toho nic nedělá, sedí jen k němu. Udělal nám ostudu před celým světem, poprvé se mu splnil jeho sen, aby byl víc populární než Havel. Co všechno jsem tenkrát musel vyslechnout od Poláků...
Klaus si myslí, že tisk je místo, kde si může vylévat svou žluč, na koho má pifku. A tisk mu v tom bohužel pomáhá.
Ladislav Vorel
Tak pan Turek říká, že nesnáší lhaní
Jak tomu tedy mám rozumět? Když ta paní řekla, že je debil, to jako lhala? Snad jen řekla svůj názor.
Ladislav Vorel
Pane Macinka, to se budu radši prát než s lunpy tamcovat
První věc které vůbec nerozumím, je vaše oddanost Turkovi. Ta druhá je, jakým způsobem se snažíte prosazovat to, co si vy přejete, bez ohledu na budoucnost ostatních.
Ladislav Vorel
Jsem pro zadlužování republiky a proč.
V prvé řadě bych předeslal, že nejsem žádný zastance Babiše, naopak, nemám ho rád, ale na druhé straně se snažím vidět, co je pro republiku nejlepší a taky spravedlivé.
Ladislav Vorel
Turek a jeho objevení problému války, za kterým stojí pry NATO
Nemám takové mezinárodní zkušenosti jako pan Turek, ale zkusím se na to podívat selským rozumem. Já to totiž vidím úplně obráceným způsobem, než pan Turek.
Ladislav Vorel
Nezajímé mě odkud přicházíš, ale kam kráčíš
S touhle větou jsou problémy. Nebyly by, kdyby ten co vysvětluje kam kráčí, mluvil pravdu. Svůj názor si tedy musíš udělat sám.
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