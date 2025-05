Kdy konečně prohlédneš ANO a řekneš mu ne.

Největší problém voličů je, že svého zástupce hledají podle toho co slibuje a né jaký má charakter.

Vemte si třeba hlavu ANO, Andreje Babiše. Snůška toho, co sám o sobě za tu dobu co ho znáte prezentoval, by bohatě stačila na to, aby mu slušný člověk ruku nepodal. Vůbec nechápu, proč je pro některé lidi důležité, zda byl či nikoliv konfidentem STB. A proč to, že byl by bylo minus, a to že má ideální povahu jako stvořenou pro donašeče, tedy chcete-li konfidenta STB, není důležité. Já si naopak myslím, že je to stejné a možná že horší, když to dělá v běžném životě, než kdyby to dělal za peníze. Vemte třeba v úvahu to, jak se snažil své ovečky, zapojit do hledání špatného, anebo jen křivé nařknutí z něčeho, co by nějakým způsobem zkompromitovalo jeho protivníka, klidně zapojit i děti. To nejen ukazuje na nízkost jeho charakteru, ale i to, že do toho bez ostychu zatahuje i ostatní členy své strany, vyzývá je k špinavé spolupráci a věří, že je to normální. A oni mlčí, zřejmě jsou na tento špinavý postup udavačů už zvyklí. Prostě tento sprostý způsob se u nich stal normální, bude z toho pro stranu užitek. Tak ale tímto způsobem uvažovali i spolupracovníci STB. Dále si všimněte kolik pravdy obsahuje kritika jeho protivníka. Doslova úsměvné je, že i když je všeobecně známo jak drtivá většina lidí doslova „miluje“ politiky, protiví se jim jejich lhaní, falešnost, vůbec špinavost všeho druhu, on se tím chlubí. Když konkuroval Pavlovi, sám o sobě prohlašoval, „..já nejsem voják, já jsem politik.“ Při besedě u Krause, v době kdy ještě nebyl angažovaný v politice, před celou republikou říkal, že nejde do politiky, že se bojí. A znova to opakoval, asi abychom mu uvěřili, že opravdu zbabělec je. Kolik nejasností je kolem toho, jak nabyl své bohatství a jak se snaží urvat co se dá za každou cenu dál, to snad ani není nutné připomínat. Na stejné besedě s Krausem, vysvětloval, jak mu stačí k jeho finančním výsledkům tužka a papír. Tu ale asi máte doma všichni, počítat zřejmě umíte taky, takže to s tou jeho genialitou dělat peníze bude trošku jinak. A už vůbec nechápu, jak můžete volit člověka, který veřejně prohlásil, že kdyby bylo Ruskem Polsko napadeno, on, i když je republika členem NATO, pomoc Polsku nepůjde. Chápete jak tímto prohlášením nejen dokazuje svou křivou povahu, ale zároveň ohrožuje republiku, které by asi na oplátku v napadení nešli pomoc ostatní členové NATO. Ten člověk si vůbec nevidí do huby, prostě on to tak cítí. Udělejte s ním dohodu, on slíbí všechno, ale pak...Nechápu, jak na jedné straně jeho křivost neberete vážně, no jo, to on jenom tak kecá, a na straně druhé věříte jeho slibům, sníte o tom, že z vás udělá bohaté.

Prostě mu jde jenom o to, dostat se k moci a pak pro něho bude krást daleko snažší. Vy, co s obdivem vzhlížíte k jeho mění, uvědomte si, že z nebe mu to nespadlo. Prostě musel šikovně ošidit a okrást právě vás. Jistě, každého trošku, ono se to nasbírá. Balzak napsal, že za každým velikým bohatstvím se skrývá nějaký zločin. O tom by asi mohl Babiš vyprávět. Anebo napsat další knihu. Co dělám, když nespím.

Mně se líbí, vlastně blbost, vůbec nelíbí, jak tolik Čechů věří, no jo, on je bohatý, on udělá bohatým mě taky. Víra, která hraničící s blbostí. Vemte si Zemana. Má krásnou vilu, manželce koupil k narozeninám krásné auto, a vy... manželka dostala dva narcisy, které jste utrhl někde v parku a pokud máte štěstí, bydlíte v paneláku. On ale uměl slibovat, lhát, přesvědčit vás...vlastně o čem? Nežiji v Čechách, ale dost čtu, takže znám vaší nespokojenost s vládou. Jistě. Víte o tom nesrovnatelně víc, než já, ale jste si jisti, že znáte řešení? Znáte někoho, kdo umí, chce a ví jak..to slůvko jak je hrozně důležité, vše posadit na správnou cestu? Není to zase jen vyrážení klínu klínem? Nechci kritizovat, ale víte že například loni tucet těch nejmenších vajec stál tady, v USA 99 centů a ještě před měsícem byla stejná vejce za pět dolarů, 99 centů? Nemocné slepice. A dnes, kdy jejich chřipka je pryč, cena spadla, ale né na původní cenu, ale na čtyři dolary 99 centů. Teď asi budou tvrdit, že slepice jsou líné, nevím. Tím jen chci ukázat, že ten binec je kolem celého světa, ne jen v Česku.

Ale vraťme se k ANO. Řekněme že Babiš je křivý jak turecká šavle, konečně jako většina politiků, ale proč i ti členové se neozvou, když i oni tvrdili že patří mezi ty odvážné, kteří jdou nastolit pravdu. Proč se propůjčují těm špinavostem jejich předsedy? Pár asi těch, co to opravdu mysleli upřímně, už Babiše opustilo. Ti ostatní, jistě, nechtějí ztratit své židle. A o to vždy jde. Vidina čehosi nového, kde se bude dát něco urvat. A lidi...vždyť přece každý průměrně inteligentní člověk ví, že o ně vůbec nejde. Chce to jen hroší kůži. A tu Babiš má seksakramentsky tlustou. Pamatuji si jak Jan Werich v jedné své hře zpíval...v hroší kůži, necítíš růži, růže se hrocha netýká...No a oni Češi nejsou na růže, je zajímá spíš tlačenka.

Ta pokomunistická republika mě zvyklala i ve víře ve filozofy. Sokrates kdysi řekl, mě nezajímá odkud přicházíš, ale kam směřuješ. Kdysi se mě to zdálo moudré, ale dnes už tomu nevěřím. Kdyby nás víc zajímalo odkud kdo z těch našich představitelů přichází, pak jsme nemuseli možná mít všechny ty Paroubky, Zemany,Babiše, atd. Protože lhát kam směřuji už umí většina z nich. Každý z nás by asi měl v sobě probudit kluka, který kdysi snil o spravedlnosti, čestnosti, a chtěl jít za svým snem. Byl se ochotný pro něj i rvát. Jenže se stalo cosi, co nás ošálilo. Babiš na začátku vystřelil jako hvězda, která to zvládne. A zatím , my jsme naletěli, žádná hvězda ochotná pomoci, ale obyčejný krysař s píšťalkou, z níž vychází nasládlé tony které někteří z nás následují.

Politici prostě zkouší vše, co by na nás mohlo zabrat. Viděl jsem fotku Paroubka v tramway. Ten má štěstí, co? Jednou vleze do tramwae a on je tam zrovna nějaký novinář s fotoaparátem a druhý den je to v novinách. To je náhoda, co?

Co nám tedy zbývá. Zase doufat, že ta příští , mladá generace bude lepší. Že si s Voskovcem a Werichem řeknou – Než s lumpy tancovat, to se radši budu rvát.