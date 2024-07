Kdo okrádá důchodce

Připadá mě to, jako když si námi zvolení politici hrají na slepou bábu. Tedy tak, že oni jsou ta slepá bába, které jiní rozkrádají peníze před nosem a ona nevidí.

Tedy ne že by ji zavázali oči šátkem, jak to dělají děti, když si na slepou bábu hrají, tito státem chránění zloději mají daleko efektivnější způsob, jak to udělat, aby bába neviděla. Peníze. Strčí jí před nos balík bankovek a řeknou, jsou tvoje, když nebudeš vidět.Takhle nějak to musí být, jinak nechápu, jak jsou možné všechny ty milionové odměny, co si rozdělují. Když se někdo ozve, vysvětlují to tím, že takové odměny jsou jinde běžné. Věřím. Tedy jinde, kde na to mají. Když na to nemáme, nemůžeme jen uskromnit naše důchodce, jak kdysi jedna politička prohlásila, oni to vydrží, oni jsou zvyklý. Máme – li nějaký obnos rozdělit, pak tedy spravedlivě dát tam kde to patří, a ne rozdělovat miliony tak, jak to možná dělají v jiných zemích, protože na to mají.

Představte si, že žijete v rodině, která nepatří mezi nejbohatší a musí počítat s každou korunou. A najednou žena přijde domů, ověnčená zlatem. Vytřeštíte oči a zeptáte se jí, jestli se nezbláznila. A ona vám odpoví, no a co, u sousedú je to běžné.

Politici nemají vůbec zájem řešit problémy lidí, jen si mezi sebou rozdělit co se dá. Tedy dnes už mně to připadá I co se nedá. Babiš a jeho ANO volají Česko, pro tebe všecko, ale nedodávají, že jenom to, co ti nechají, co zbyde.

Všechny strany myslí stejným způsobem. Dostat se k rozdělování a pak …vymkli jsme se z opratí, ať se prdel kulatí. Najít stranu, která by opravdu měla na mysli v prvé řadě zájem lidí je nemožné. Důvod je prostý. Peníze. Zrušte všechny ty výhody které mají, dejte jim plat jaký je průměrný plat v republice, a nedovolte jim, aby si samy přidávali, rozdělovali odměny a všechno to další. Nechte je pracovat z lásky k vlasti, k lidu této země. A budete mít nejlevnější volby ny světě. Nikdo to nebude chtít dělat.

Takovou stranu prostě neseženete. Nebo lépe, před volbami to slíbí. A po nich, jak říkám, vymkli jsme se z opratí, ať se prdel kulatí.

P.S. Promiňte pane Banga, vím, že vám to dělám se svými výrazy těžké, ale snad to ještě není za hranicí únosnosti.

