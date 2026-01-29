Jsem pro zadlužování republiky a proč.

V prvé řadě bych předeslal, že nejsem žádný zastance Babiše, naopak, nemám ho rád, ale na druhé straně se snažím vidět, co je pro republiku nejlepší a taky spravedlivé.

I když já zrovna jako ty, kdo čteš tyto řádky, v žádném případě nejsem zastáncem zadlužování republiky, jenže jsme se dostali do situace, kdy je to nutné. Je jasné, že lidé, kteří jsou finančně „zdraví“ nemají a nemohou mít na zadlužování republiky žádný zájem. Jenže je tu bohužel většina lidí, kteří na tom jsou opravdu špatně. A buďme upřimní, ne vždy vlastní vinou. Život mě naučil vidět, že mezi těmi co jsou nejlépe zabezpečeni a těmi kteří žijí od výplaty k výplatě, není tak velký rozdíl, jak by se na první pohled zdálo. Někdy je to smůla, jindy neschopnost podlézat či dokonce krást. Vemte si třeba Kentucky derby. Kůň který třeba jen o nos vyhraje, je slavný, bere největší finanční odměnu, prostě vyhrál derby. Byť jen o nos. Na toho druhého se rychle zapomene. Takže i mezi lidmi opravdu není tak velký rozdíl, aby se jedni vytahovali nad ty druhé. A my, co žijeme ve stejném společenství bychom si měli uvědomit, že slušné podmínky pro slušné žití by měli mít všichni. A když to jinak nejde, když jsme v minulosti nehospodařili zrovna nejlépe, nedá se nic dělat, musí se vzít půjčka. Určitě to tak řešíte i ve své rodině, ono to ani jinak nejde. Nelze přece, aby ti co byli odstrčeni, zůstali dole, živořili, dopláceli na neschopnost našich zastupitelů, zatímco ti, kteří si ať už poctivým způsobem či zlodějnou, lichvářstvm, nabyli majetku, žili jako v bavlnce. Volili jsme všichni a tak následky musíme nést zase všichni, a pomoct těm, kteří na to nejvíc doplácí. Rozumy těch všech Klausů, Motoristů či já vím koho ještě, jsou k ničemu, to co oni říkají víme taky. Jenže situace je taková, jaká je, a cesta jak pomoci všem může být nepříjemná, ale je nutná. Nelze přehlížet ty co jsou dole, když jsme nedokázali zabránit tomu, aby se tam nedostali.

Autor: Ladislav Vorel | čtvrtek 29.1.2026 2:45

