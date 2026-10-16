Havlíčkovo vysvětlování Babiše, a vlády vůbec
Jenže mlčí. Shrábnou plat a tak nějak mizí v davu. Jenže Havlíček jde dál. Myslí si, že je mistr v překrucování faktů, že i když v té lži vyhrabe zrnko pravdy a šikovně ho naservíruje, že tím něco změní. Je pravda, že kompromis, jak Havlíček tvrdí, je někdy nutný. Jistě, ale výsledek nesmí být dobrý jen pro ty co vládnou, ale měl by být dobrý pro všechny, což vláda s Motoristy a Okamoruvci není. Kompromis, který je udělán jen proto, aby se vláda udržela, nebo lépe, vůbec mohla existovat bez ohledu na zájem státu je doslova podraz na všechny ostatní. Vědí co dělají, ale je jim to jedno, jejich zájem prostě stojí nad vším. Potřebovali získat většinu za každou cenu. A ochromili sněmovnu, ve víře že teď si budou moc dělat co chtějí. Ohlížet se na názor a zájem lidí už prostě nemusí. Havlíček tvrdí, že všechno nejde hned. Jistě, ale před volbami slibovali, že to jde. Vůbec nemluvili, že celou situací budou řešit ohromnou půjčkou, že prostě nevědí, jak jinak z toho. A námitky. Jednoduše je budou ignorovat, mají přece sněmovnu. Na kritiku členů vlády Havlíček ochotně přitaká, ale dodá, že oni to řeší, jenže se vším nechodí na veřejnost. Chytré, ale prázdné, nic se nemění. On ví, že bude lhát, ale zdánlivě souhlasí s kritikou, jenže tímto souhlasem to končí. Vemte si teď ten Turkův problém se sanitkou. Oni to asi řeší, ven s tím nejdou, ale jak. I policie podlehá vládě. A napsat prohlášení, ve kterém se říká, že srážka se stala díky nepozornosti obou řidičů? Od Turka jet v pruhu pro odbočování, jako jediný neslyšet sanitku a napálit to do ní, to není nepozornost, to je jen vyjádření které bylo psáno pod tlakem. Takovou blbost snad lidi nespolknou, měl by se řešit odchod tohoto úředníka. Jenže všechno je podle slov pana Havlíčka. My s tím nechodíme na veřejnost a člověk chápe, to by jaksi ani nešlo. I když o politické opozici nemám to nejlepší mínění, nechápu, že tohoto pána neprohlédnou, že o něm říkají, že s ním se dá mluvit. On doslova nenávidí Piráty. Nevím o nich nic moc, ale chápu Havlíčkovu nenávist, jdou asi proti Babišovi nejtvrději ze všech. Kdysi řekl, že Babiš už udělal ve střetu zájmů maximum, že si nedovede představit, co by měl udělat víc. Tedy velkou představivost asi mít nebude. Ono to na vyřešení problému vůbec nevypadá. Evropská Unie snad určuje pravidla jak se má postupovat, ne Babiš. A Babiš se jimi neřídil, jednoduše si nabral, kolik to jen šlo. A jak pak může říct, že ho to nezajímá, kdYž výhrady Unie jsou konkretně k němu. Je přece jeho poviností jim tedy vysvětlit, že nemají pravdu, že se mýlí. Je ta osoba, které se to týká a navíc i z funkce, za kterou je placen by měl dát celou věc do pořádku. To, že odmítá jít k soudu, i když tvrdí, že justice je v pořádku, že to jen proti němu /a teď ne jen naše justice, ale i Evropská rada/ postupují neférově, chtějí mu vzít, co si sám ze společného nepoctivě, ignorujíce daná pravidla jak se má postupovat přihrál, pak tedy ta justice v pořádku není, protože nezákonně postupovat proti Babišovi, který je také občan tohoto státu, se nesmí. Mělo by se postupovat proti justici a vyvodit z toho důsledky, a né bránit obviněné způsobem, který on sám pred lety kritizoval. Že tedy Babiš šidí je dnes už snad každámu průměrně inteligentnímu člověku jasné. Je to divné. Když mě někdo šidí, já se ho ještě zastávám, volím ho. Jak si to takový volič vysvětluje? Asi, že to šidí zemědělce, ne mě. Dneska. A zítra?
Havlíček moc dobře ví, že všechno co dělají je nefér, a fakt, že by měl stát na straně lidí ho vůbec nezajímá. Vytvořili situaci kdy to, co je zájem občana není vůbec důležité, občan se dá opít slibem, ale že celý střed se soustředil jen na to, aby si mohli dělat co chtějí, aby likvidovali jakoukoliv opozici, vycítili jak je slabá a jediný jejich současný úkol je co nejvíce kritizovat Piráty. Proč? Asi jako jediní jdou proti Babišovi činy, nejenom kecáním. Když Babiš říká, že na kritice jeho osoby není nic nového, že je to pořád to stejné dokola, nemůže to být jinak, když se nic nemění. Jestliže přijde podnapilý domů a vyklopí to uprostřed obyváku, schytá to od manželky. A když to neuklidí, schytá to znovu, za to stejné, pořád dokola. Nebo si budou na ten přídavek v obyváku zvykat? Jistě to přirovnání kulhá za skutečností, jistě mají doma služku. Ale v politice si myslí , že ignorací problému a kritiky všechno utichne, že se kritici unaví, že je to přestane bavit a on nedodržováním pravidel Unie pro rozdělování peněz, si ponechá co neoprávněně nabyl. Všimněte si, že jsem nenapsal nakradl, i když jinde by se to slovo dalo použít, v Čechách ne, tam by to svým způsobem vysvětlil Havlíček.
Člověk doslova zírá, když Havlíček začne o Novotném. Říká, že takového člověka by do strany nevzali. I když nevěřím tomu, že by Novotný o vstupu mezi ně jen uvažoval, myslím si, že pro takovou stranu je příliš férový. Nevěřím tomu, že by zvedal ruku, aby chránil jednotlivce před soudním vyšetřováním jenom proto, aby nepřišel o místo a plat. Vím, že zrovna vybranými způsoby nevyniká, ale nevyhýbal se soudu, vše co měl si odseděl. Okamura prohlásil, že on sněmovnu o ochranu nežádal, ale také tu ochranu neodmítl a ještě před sestavením vlády vykřikoval,že oni by pro vydání Babiše nehlasovali. Byl to asi jediný důvod proč ho Babiš přibral ke svým odvážným. Chytré, že? Jak pro koho, pro někoho spíš špinavé.Takže Novotný vedle nich vypadá jako férový chlap. To s čím sedí Havlíček v parlamentu, včetně jeho maličkosti, nesahá Novotnému ani po kotníky.
Rád bych jen dodal, že Havlíček mně připomíná Prokopa Drtinu. Ano mám na mysli toho Drtinu, který byl před nástupem komunismu ministrem spravedlnosti.. Co mě k tomuto srovnání dovedlo? Pokuď jste četli Drtinovu knihu – Československo můj osud – rád bych vám připomenul některé zajímavé části této knihy, která je ohromnou studnicí svědectvi, faktů, z doby, kdy byl Drtina u moci. Osobně by mě jako název knihy spíš seděl titul – Moje sebeobžaloba --. Drtina se v knize mimo skutečně zajímavých faktů, snaží vykreslit sám sebe v tom nejlepším světle. Na mnoha situacích si všimněte, jak místo jasné a zřetelné odpovědi, začne vše, lidově řečeno, okecávat a zavádět tam, kam to zavést potřebuje. A jedna situace přímo ovlivnila dění v republice. Neříkám, že Rusové by stejně nějakým způsobem Československo nezískali na svou stranu, uvádím jen fakt, že to byl Drtina, kdo jim pomohl k ˇUnoru, a že vše proběhlo tak, jak to proběhlo. Najděte si v knize pasáž, kde ministři před podáním demise mají společnou poradu. Magistr Šrámek se Drtiny ptá, zda Beneš o všem ví a zda s tímto postupem souhlasí. Na takovou otázku existuje prostá odpověď. Ano nebo ne. Místo toho Drtina spustí vodopád slov o všem jiném, mluví o svém názoru a co si on myslí, ale jasnou odpověď Šrámkovi nedá. Podaří se mu ministry přesvědčit aby udělali to co on chce, podali demisi. Co následovalo, to víte. Můžete vinit nemocného prezidenta, který nedlouho potom napřed odstoupil a pak umřel, že demisi ministrů přijal, ale Drtina byl ten, který tuto situaci doslova vytvořil. Kdyby Šrámkovi jasně odpověděl, že od prezidenta žádný slib nemá, asi by to s tou demisí neuspěchali.
V celé této knize se stane několikrát, že Drtina neodpoví zřetelně na dotaz, ale že vše rozptýlí, svede to jinam. Některé postupy Drtiny jsou průhledné, jako ten, že se chtěl zatřelit, ale zasekl se mu náboj v hlavni revorveru, tak vyskočil z okna. No tady se nedá tvrdit, že lže, stát se může všechno. Víc mě vadí jeho neustálé špičky proti Masarykovi, na jehož popularitu zřejmě žárlil. A to už vůbec nemluvím o tom, že byl v Rusku se státní delegací a že po návratu mlčel, neinformoval lidi co viděl, ze strachu aby v sovětsky naladěném Československu díky osvobození od fašistů, nepohořel. Prostě na prvním místě myslel na sebe. Ale to už odbočuji, chtěl jsem jen říct, že povahově mě Havlíček připomíná Drtinu, že se snaží vše naservírovat tak, aby to vyhovovalo tomu, co chce on. Babišovi se to líbí a asi se mu to zdá chytré, jenže pokud budou ostatní politici přemýšlet, Havlíčka prokouknou.
Teď, po těch volbách Havlíček tvrdí, že zvítězili, jenže se jako vítězové neradují.
Ladislav Vorel
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Ladislav Vorel
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Ladislav Vorel
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