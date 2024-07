Co pro některé naše politiky znamená slovo mír

Když mně bylo deset, zpívali jsme v pionýrském táboře, že mír to je dívka nablízku, kterou mám tajně rád, mír to je hošík na písku, který si staví hrad. Tedy, že všechno je tak, jak by to mělo být.

Posloucháte – li některé naše politiky, kteří tedy úplně blbí nejsou, vědí, že zastávat se války či příliš otevřeně Putina, by jim mnoho hlasů nepřineslo, mlátí prázdnou slámu. Chceme mír. Ale jak na to už jejich inteligence nestačí. Je přece nemožné, po tolika mrtvých, zmrzačených a nešťastných lidech jednoduše přijít s nataženou rukou k usmíření. Putin zasel nepřátelství mezi těmito národy na tisíc let. Jediné řešení s kterým tito hledači hlasů přicházejí se bojí vyslovit nahlas. Je to kapitulace Ukrajiny. To, že je to nebezpečné i pro naši republiku je nezajímá. Oni se nějak přizpůsobí. Klaus byl v Evropě jediný státník, který schvaloval zabrání části Gruzie, a slušně mu to vyneslo, vyhověl přimluvě Kelnera a sypalo to. Teď je nenasytnost Putina jasná, prošlo to, napadl tedy Ukrajinu. Na jeho nárůstu sebevědomi má tedy zásluhu i Klaus. A Putin bude napadat dál, když budeme mlčet a poslouchat zkorumpovaného Klause, jehož každý krok smrděl penězi. Vzpomeňte na amnéstii a co následovalo. Štědré dary do toho jeho úřadu. Prostě budu se opakovat, když řeknu že na něj perfektně sedí Werichovo ...na světě jsou ústa, ze kterých i taková slova jako růže či láska zní jako výkal. Jeho vyznamenání od tohoto novodobého Hitlera je toho dlaším důkazem. Kdyby Putin vyhrál a vzal si nás, byla by to pro něj poslední cesta, jak se zase dostat na Hrad. A ta jeho výmluva, že je to Pušinova medaile, je opravdu hloupá. Puškin se bránit nemůže, snad si pan Klaus všiml, že už dávno není mezi živými, dává ji Putin se svými nohsledy, těm, kteří jsou ochotni podporovat jeho politiku. S tou medailí je to stejné, jako kdyby Hitler uděloval Goetheho medaili.

Všimněte si, kteří politici řvou jak moc chtějí mír, aniž by věděli, jak ho spravedlivě nastolit. Tedy oni vědí, tak moc hloupí zase nejsou, jenže doporučovat Putinovi aby se stáhl, to se jim nechce. Pro ně je řešení kapitulace Ukrajiny, tomu říkají mír. Jak nebezpečné je to i pro nás a pro celou Evropu jim vůbec nevadi. Získat hlasy na naivních a bazlivých lidech je jediný jejich cíl. Okamurových věřicích rapidně ubývá, ale cile už dosáhl. Krásný dům, slušné konto. Mohl by si v Japonsku otevřít kancelář, lákat lidi, splnit si americký sen v Česku. Jde to na tomto národě. Klausův vztah k Rusku, nebo lépe k penězům z Ruska, snad už opakovat nemusím. Zkouší to i Paroubek, který stokrát poražen se snaží znova dodrápat k rozdělování daní. Vzpomeňte si na jeho ...když budou mít 5% hlasů, spojím se i s Marťany. Chápete tedy dnes nebezpečí takového „charakterního“ člověka. Dnes by klidně před strachem z války dokázala nějaká inteligentní strana, bez charakteru, těch 5% podporující Putina získat. A Paroubek by se s nimi spojil, jak sám říká. Jaká by to pro Česko bylo nebezpečí, domyslete samy. Tento sexy mozek zkusí všechno. Pamatujete si, jak zkousel najit cvičení na zhubnutí? Inspirován Fondou, herečkou, která na tom udělala ohromné penize, řekl si, zkusim to taky. Nějak mu ušlo, že ona, na rozdil od něho je slavná, vypadá k světu, /i když jsou lidé jako já, kteří ji nezapomenou, že střílela symbolicky na americká letedla ve Vietnamu/ zatím co pupkatej dědek s bradavicí moc lidí nenadchne. Je-li jeho mozek sexy, to ví jenom Petra, jenže mozek nám nedal Pán Bůh kvůli sexu, ale kvůli přemýšlení. Paroubek mě připomíná krysu, ktera spadla do zachodové mísy a nemůže se vydrápat ven, neboť povrch je kluzký. Ale snad vidíte, že jeho jediný motiv jsou peníze. Jakkoliv.

Babiš je kapitola sama pro sebe. Doslova lítá ode zdi ke zdi, čuchající ve větru, co by lidé chtěli, aby se zařadil do proudu. Tedy na chvíli. Až dosáhne svého...ale on ví. To, že byl od začátku nařčen ze spolupráce s STB, jsem bral s rezervou. Nikdy bych si nedovolil takto označit nikoho, pokud bych neměl stoprocentní jistotu. Udělal jsem to jen jednou a napsal do Kavárny v Mlade frontě o Daliboru Máchovi, který pracoval v Blesku, a to jen proto, že mě to on sám řekl. Myslím si, že někoho křivě označit je to nejhorší co může člověk udělat. Jenže Babiš sám dělá vše proto, aby tomu člověk uvěřil. Jeho prohlašení, že by například Polsku na pomoc vojensky nešel, kdyby bylo Ruskem napadeno, ačkoliv jsme členy NATO a tyto závazky jsme podepsali, je nejenom neuvěřitelně bezcharakterní vyjádření, jakého by nebyl schopný žádný slušný člověk, ale i nebezpečné pro celou republiku. Co když si ostatní členové NATO řeknou to stejné, a nám by nepomohli. Prostě co dneska řeknu, zítra odvolám. Opravdu slušná vizitka pro politika. Navic to jeho sbírání informaci o protivnících stylem STB zavání taky. A pak stupidní vysvětlení, kterému nevěří ani on sám. Prostě má optimismus, že co Čech, to blbec. Jak jinak by se tak nahoru vyhrabal.

Opravdu hodně mě překvapil Zeman. Co se v něm probudilo, nevím. I když už nadělal tolik zla, které se zapomenout nedá, přece jen ve věci Ukrajina, nepoužívá jen líbivé slovo mír, ale jasně se postavil proti Putinovi. Všimněte si, že všichni ti co volají po míru, říkají, že jsou proti válce, ale ani jeden z nich, z opatrnosti neřekne proti Putinovi. Chytré, že? Ale po polsky, v polštině slovo chytrý znamená vychcaný. Tedy všichni chytří politici Klaus, Paroubek, Okamura plus medailista Jarek, nikdy nepoužili slovo Putin.

Václav Havel udělal velkou chybu, že jim za nás za všechny odpustil a opravdu charakterního člověka jako byl Karel Kryl, přehlížel. Asi tím hodně lidí rozlobím, ale naše cesta byla Karel Kryl, ne Havel. Ukázal všem darebákům, jen klidně můžete řádit dál, bude vám nakonec stejně odpuštěno.

P.S. Pokud jde o mou gramatiku a češtinu vůbec, vše jsem už vysvětlil 7.3. 2020 v článku ...Tento Blog je vzsvětlením....