Bude Babiš opravdu premiér, nebo poskok Klause?
Z toho, co jsem četl je prakticky nemožné, aby mu to tam napsal někdo druhý. Paní, nebo slečna Sedláčková se opravdu chová jako někdo kdo je víc než justice, měla prý to smazat všechno. A prý takových příspěvků je jinde celá řada. Opravdu to může dokázat? Četl jsem, že o celou věc se zajímá policie, v tom případě by mohla mít problémy s mařením důkazů. No snad si na ni policie vzpomene. Ale vraťme se k panu Turkovi. Něco přiznává, něco zapírá, čert aby se v tom vyznal. Věřím, že pravda vyjde nakonec ven. A i když pochopitelně nevím všechno, z toho co se dalo v novinách vyčíst mě doslova zvedla ze židle narážka na malou Natálku. Nevím přesně, jak černý humor vidí pan Turek, ale zkusím ho přiblížit, jak ho vidím já.
Už to slovo humor říká, ža by to mělo obsahovat něco vtipného, když ne pro zasmání, tak aspoň pro usmání. Uvedu příklad černého humoru o židech v koncentráku. SSman se dívá na židy jak perou a říká : „Perete židi, perete. Tak perte, zítra budeme věšet. Tedy drsné, ale je to už dávno pryč a marná sláva, určitý vtip spojitost praní a věšení to má.Osobně si myslím, že to už dnes nikomu neubližuje, a prosím, uznávám, že je to černý humor.
A teď se pojďme podívat na černý humor Turka. Při popálení malé Amálky říká, že polehčující okolnost bylo, že to byla cigánka. To je humor? Z toho jen čiší nenávist a de fakto i do budoucna přístup k cigánům. Prosím, klidně mě můžete označit za zabedněného blbce, ale já v tom pořád žádný vtip nevidím. Nepatřím mezi ty, kteří šmahem vše odpouští, nejsem Havel, abych se dělal velkorysím a odpouštěl, jenom proto, že je to cigán. Ale pokud nic odporujícímu zákonu neudělal, pak si musíš uvědomit, že je to Čech, jako ty, že se tady narodil,hrál s klukama kuličky či fotbal, při kterém jsme si často sprostě nadávali, ale ne proto, že byl cigán a já ne, ale proto, že fotbal to už sebou nese, nepřihrál jsi když jsem byl volný, tak zavládnou emoce. A po zápase jsme pili limonádu ze stejné flašky. Proč? Protože jsme měli žízeň. A když jsme pár roků nabrali, jak rádi jsme zpívali :„Cigánko ty krásná, cigánko malá..“ A tak jak uměli někteří cigáni hrát na housle...“
To děvčátko, Natálka, mělo jen dva roky. Nemohla se bránit, nemohla ani utéct, jediné čeho byla schopna bylo volat mami. Ta hrůza kterou musela projít, ta bolest kterou ji způsobili zlí lidé, jí, která zatím nikomu nic neudělala, nikomu neublížila. To všechno se nedá zahrnout do trestu, který obdrželi pachatelé. A teď, nějaký „vtipálek“ přijde s poznámkou, za kterou dát mu přes hubu je hrozně málo. Pan Turek říká, to bylo před deseti lety, byl jsem mladý. Měl by si všimnout, že mladí jsme byli všichni a nedělali jsme to.Navic, pred deseti lety mu bylo uz 30. Kdyby mel 13, 15, prosim, dá se k věku přihlédnout, ale ve 30?
Teď zase nová afera s tou šibenicí. A pořád něco, stejné výmluvy, to opozice mě chce zničit. A to, jak uhodil, on, poslanec jakéhosi jiného muže je nic? Proč ho ton pán nedal k soudu? Strach z jeho pozice? V USA by si něco takového žádný poslanec nedovolil. A u nás má ještě ochranku, to aby podržela toho koho chce pan Turek uhodit, aby náhodou neuhnul? Jenže to se stalo už asi před dvěma měsíci, to pan Turek ještě neměl rozum.
Co to budeme mít za vládu, v které by měl sedět rasista typu Turek, další typu Okamura, a kolik dalších se v tom sdružení Motoristé asi ještě najde, u kterých mě jako duchovní otec připadá Klaus, tak seo ně stará. Ten člověk co podal na Turka oznámení říká, že se s ním raději bavil jen o politice, že už nesnášel ten jeho, jak Turek říká, černý humor. A to mám věřit tomu, že před ostatními svými kolegy ze strany motoristů, se nikdy tímto způsobem nevyjadřoval?
A pan Klaus, který je až neuvěřitelně blízký celé této straně, o niž říká, že je jediná pravicová /předtím to říkal o Trikoloře, pamatujete?/ shledává pana Turka, milým a hodným člověkem. Nechápu, jak někdo může slova Klause brát vážně. Pamatujete si, jak říkal, že politici musí být čestní, důstojní a vážení, no a pak jel do Chile a ukradl tam pero. Video, které obletělo svět mu splnilo jedno přání. Byl alespoň chvíli známější než Havel. Nemohu se zbavit pocitu, že pořád ještě hledá cestu, aby do všeho mohl mluvit. Ta situace teď mu nahrává, Babiš je u zdi a bude muset hodně poslouchat ty dvě nešťastné strany, které mu zbyly. Okamura se už nechal slyšet, že když budou hlasovat o vydání Babiše k soudnímu stíhání, jeho strana bude proti. A ještě před volbami mu Babiš tak blízký nebyl. Nic nového od nich, brzdění spravedlnosti mohou mít v erbu, jenže tady jistě cítíte, že už dopředu myslí na své vydání. Sám Babiš prohlašoval, že je čistý, neměl by se tedy žádnému soudu vyhýbat. A teď ten dodatek k smlouvě, že musí všichni hlasovat stejně, bez svého názoru? To už si ani samy mezi sebou nevěří?
Že máme prezidentem Pavla, jsem rád. Po těch dvou hrůzách /Klaus, Zeman/ je to přece jen cosi k lepšímu. Teď ho ovšem čekají těžké dny, tvrdá zkouška, jak obstojí. Babiš je opravdu u zdi. Klaus to cítí a využije toho. Pavel byl voják, ale občanská odvaha je něco jiného, jako nebát se kulky. Zatím si moc prsty nepálí, dotace Klausovu institutu a Zemanovu offisu, je vyhazování peněz oknem a u Klause de facto podporování ruských válek, Zeman zase jde skoro proti všem a podporuje komunisty, takže nevím, proč to pan prezident nevidí a nepřesune tyto dotace někam, kde by to mělo smysl. Vím, nemůže sám, ale v parlamentu je snad ještě dost slušných lidí, kteří by se přidali na jeho stranu.
To čeho Babiš dosáhne s jeho dvěma partnery, bude asi stejné, jako kdyby měl menšinovou vládu. A co víc, alespoň trochu by ukázal snahu pro jakž takž své vlastní řešení.
Ladislav Vorel
