Babišova dcera
Zda čekal, že někdo ukápne slzu, nad tím, že jeho dcera ztratila práci, kterou ji dobře platil? Pokud je tedy taková kapacita, určitě najde takové místo někde jinde. Nebo si ji tam přece nechají. Jenže ono to bude asi trošku jinak. Babiš způsobem jak bohatne, dal místo své dceři z peněz Agrofertu, které by ji zřejmě nikdo jiný nedal. Tedy zase malá /nebo spíš velká/ domů, z peněz o které ošidil druhé. Z peněz, ktere měl Agrofert od Evropské Unie a které tedy měli pomoc zemědělcům v Česku.Pochopitelně nevím jaká byla její pracovní náplň, ale vzhledem k tomu pláči, byla jistě hodnocena velkoryse, asi lépe než jiné ženy, které tam pracují a to už ani nemluvím o těch, které pracují jinde. To se zdá Babišovi fér, on přece odměňuje zaměstnace podle svého úsudku. A teď najednou bác. Někdo mu do toho vrtá. Nemůže své dcerce dát to, co by chtěl. Je to jeho dcera. Chápete tu křivdu? Máte taky děti né? A taky by jste jim jistě rád dal to nejlepší. A tady Babiš naprosto bez uzardění přihrává peníze své dcerce, a co víc, vůbec mu to nepřipadá nefér, ještě si veřejně stěžuje, že vtom nemůže pokračovat. A čeká, že v Čechách zvedne vlnu lítosti a rozhořčení, jak je to nespravedlivé, že ho doslova heverem od koryta odtáhli. Nevadi vám, že vaše dcera která je možná schopnější, má lepší vzdělání, prostě umí, je placená nesrovnatelně méňe, než dcera člověka, který si nabral z peněz určených pro druhé, protože jste mu dovolili aby to rozděloval. Tak ji okřikněte, ať nefňuká, že jste ho volil, že je to tedy i vaše práce.
Když se podíváte po těch co tak rychle zbohatli po pádu komunistů, těžko tam najdete nějakou babičku či dědu, kteří celý život dřeli na poli. Jen ti co měli pozice za komunistů, ti kteří si už dříve slušně nahrabali, měli známé na vlivných místech a uměli se orientovat v podplácení, věděli kdy a kam je třeba něco pustit, rychle zbohatli.Zatim co vy jste v euforii zvonili klíčemi na Vaclavaku, oni uz pracovali na svém místě nahoře. Klaus tam nebyl a jeho vysvětlení, že za jejich rodinu tam byl jejich syn...no co na to říct. Mohl by jste říct tak blbé odůvodnění? Nemohl. Proto nemůžete být prezidentem. Kdyby aspoň řekl, že neměl klíče, nebo tak.
Četl jsem jak si jednou Kellner stěžoval, že Češi, pokud jde o úplatky chtějí víc naž ti v zahraničí? Jak to věděl?
Takže jednou mu zase někdo ublížil. Jenže s tím nic nenadělá. Bude si muset sednout s Havlíčkem a s tou pani Alenou Scillerovou otevřít flašku vodky a nadávat na Piráty, kteří ho prý udali. Myslím si že on by měl významu slova udání rozumět nejlépe. Všiměte si, jak je divné, že tato trojka je u kormidla ANO. Žádný z nich ve volbách neuspěl. Babiš dostal od lidí výprask, když snil o postu prezidenta, Schillerová už zkusila kandidovat taky, a Havlicek má to místo za oddanost Babišovi. Jak je tedy možné...nechápu. Máte tam ještě Okamuru, ten slušné procento nenávisti vyhrabe vždycky, ta je vždy a všude a potom Macinka, podle kterého všichni kdo ho nemají rádi jsou opozice. Myslí si, jak je vtipný a nevidí, že je to ubohé. Pořád se jen usmívá. Moje babička říkala, kdo se směje, neví čemu, podobá se přihlouplému.
Ladislav Vorel
Havlíčkovo vysvětlování Babiše, a vlády vůbec
Osobně si myslím, že Havlíček je z ANO nejpodlejší Proč? Jistě ti všichni co zvedají ruku proti vlastnímu svědomí, jen aby se udrželi, ví, co si o nich myslíme.
Ladislav Vorel
Ten řidič sanitky mě trápí
Někteří příznivci motoristů se snaží vyvolat atmosféru, že jde o hon na Tureka. Přitom opak je pravdou.
Ladislav Vorel
Moje čeština
I když jsem si řekl, že se nebudu zúčasňovat diskuze, dělám vyjímku. Ne kvuli kritikum, ale pro ty, co me toleruji.
Ladislav Vorel
Babiš neni spojencem svých hrobníků, je jejich vazalem
Ze strachu, že by musel k soudu, udělá co Macinka řekne. A kvůli jeho strachu je rukojmí celá republika
Ladislav Vorel
Klaus kontra Jára Cimrman
Je až neuvěřitelné, jak si Klaus myslí, že on je ten, kdo má morální právo hodnotit lidi, eventuelně je zařazovat kam patří.
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