Babiš neni spojencem svých hrobníků, je jejich vazalem
Toto vyjádření, které použil Kundera ve svém románu Nesmrtelnost, mě napadlo, když vidím, jak strana Motoristů, která s bídou přelezla těch 5 procent, je de facto vládní stranou v republice. Prostě Babiš svou zbabělostí pomohl jim, ne oni jemu. Když Babiš otevře hubu, Macinka ho zpraží pohledem a on zmlkne. Že by prosadil něco svého, s čím by Macinka nesouhlasil je nemyslitelné.
Začnu tím, o čemž jsem psal už několikrát. Jak je možné, že Babiš nechce k soudu, když si může se svým jměním dovolit ty nejlepší advokáty doslova světa, kteří pokud má pravdu, určitě by ho uhájili. A co je ještě víc zarážející, že je dost lidí, kteří jeho nevině věří. To mně zatím nikdo nevysvětlil. Pravidla, jak se mají peníze rozdělovat, určuje přece Evropa a ne Babiš. Nelze přece tolerovat, že ten kdo je u toho ignoruje nařízení, podle kterých mají být peníze rozděleny a vše přihraje sobě a svým známým. Tady, kupodivu se naprosto správně ozval Okamura a výsledek, Babiš ho zpražil. To je neuvěřitelné, jak dalece si Babiš myslí, že může zajít. Jseš jenom poslanec, nejsi ve vládě, tak drž hubu. A co zbytek republiky? Ti tu hubu ani nesmějí otevřít? A oni mlčí. Část proto, že si myslí, že to nemá cenu, část nechce přijít o to, co jim Babiš sype a zbytek je zbabělost sama. Dost mě překvapilo, že právě Okamura našel dost odvahy, ozvat se.
Ale pojďme se podívat na to, jak Babis kličkuje jinde. Nikdy bych si nedovolil říct, že byl spolupracovníkem Stb, to nevím, ale dovoluji si tvrdit, že má povahu udavače. Vzpomňte si, jak nabádal určitě dobře placené ovečky jeho strany, aby přišli s tím, co na někoho ví. Včetně dětí. To se mu zdá normální. A přitom sám řve, když někdo mluví o jeho rodině. Anebo se zlobí na Piráty, kteří ho prý udávají. I když v případě Pirátů bych nepoužil slovo udávání, ale oznámení nekalostí, které páchá. Jestli Babiš říká, že prezident jde proti státu, že Piráti státu škodí, vědomě lže. Opak je pravdou. Ctějí aby peníze která patří všem, všechny neshrábl jenom Babiš a jeho přátelé. Ví, že to není proti státu, naopak, že se snaží peníze které patří všem a které si Babiš neprávem – podle něho chytře- přihrál, vrátit tam kam patří. Tedy lidem republiky Tedy naprosto vědomě chce lidi poštvat proti těm, kteří se snaží vše napravit. Ani Piráti, ani prezident nemají ten nejmenší zájem poškodit republiku, jejich pozornost je upřena jen na Babiše. Prostě zloděj křičí, chyťte zloděje. Tímto způsobem Babiš dělal peníze, bohatl a ne jak říkal na rozhovoru u Krause, že k tomu mu stačí tužka a papír. Zde prezentuje jaký je jeho styl bohatnutí a co víc, že zná cestu /peníze/ jak kolem sebe shromáždit jemu podobné. A běda těm, kteří mu jako čertu upsali svou duši, ví přece na každého něco, a dnes už je v pozici, že nemusí udávat, ale trestá sám. A dovolit si v Čechách může hodně. A teď se světe podrž, budu chválit Okamuru. I když pochopitelně jeho rasismus, nebo jak on tomu říká vlastenectví, se spolknout v žádném případě nedá, ukázal, že přece se jen umí ozvat a říct, co je fér. Kritizoval to, jak se penize z Evropy rozkrádají, že si je dělí ti co jsou u moci nebo jejich přátelé. Napriklad je dostal Polivka pak je prochlastal a nikoho to nebolí. Mělo by se kontrolovat co se s penězi stalo, a pokud nebyl dodržen předpoklad, k čemu byly určeny, vrátit. To rozdělování je praktikováno hrozným způsobem. Snad by každou částku měla odsouhlasit sněmovna, i když dnes, svázaná Babišem skutečný význam nemá. Prostě usekli demokracii ruce a zacpali ji hubu. Okamura jako jediný se postavil Babišovy, celá ta smečka, kterou Babis hledal – prý odvažné – se dala koupit. Vemte si treba Karla Havlíčka, kterého ta naše opozice vidi jako jednoho ze slušných. Pro mne je o to horší, že vše dělá naprosto vědomě. Ví, že problém který je vládě vyčítán skutečně problém je, jenže vše zabalí tak, že do toho vloží trochu pravdy, aby lidi umlčel., tváří se, že jim dává za pravdu, ale.... Viděl, že Babiš se spojil s těmi nejhoršími stranami, nikdo jiný nechtěl s Babišem jít, Tak přišel s tím, že někdy je kompromis nutný, nevyhnutelný. To že je kompromis nutný má pravdu. Jenže výsledek kompromisu musi být dobrý pro všechny, nejen pro Babiše. Nebo když se vládě vyčitají hloupé reakce Macinky a spol, nad kterými skoro celý národ kroutí hlavou. Nepopírá shovadilosti aktérů, ale otevřeně je nekritizuje, řekne, my to řešíme ale s tím nechodíme na veřejnost. Dobrý né? Ale výsledek žádný, jen zase umlčení těch co kritizují. A když Babiš potšebuje jeho hlas, bez váhání ruku zvedne.
Přitom Babišova domýšlivost, že on nám najde prezidenta. Pamatujeme, už kandidoval.Nikdo se ho o to neprosí už stačí, že nám našel vládu.Babiš je takový krysař, píštalku sice nemá, ale utáhl lidi na korunu.Nic nevyřeší, vše nechá vyšumět.
V bibli jsme varováni před následováním zlatého telete. Buďme opatrní, aby jsme to nepopletli a nenásledovali zlatého vola. Všimněte si, že jsem nikoho nejmenoval. Pokud se vám bude zdát, že vám to někoho připomíná, jedná se o podobnost čistě náhodnou.
Jak se mají peníze rozdělovat je předem jasně určeno. Je vše domyšleno dokonce, aby nějací chytráci nezneužili svého postavené a neobohacovali sebe. Další hladovost Babišova, ač ví že má dost, že by mohl pomoc jiným, tam kde je to potřeba, snaží se zase nejvíc urvat pro sebe. A ti co se proti tomu ohradí, podle něj udávají. Našel ty, kteří za dobře placené místo ho uchrání před soudem. Vyloženě chameleonový přístup předvádí pokud jde o Trumpa. Prezidentovi vyčítá,jak se o Trumpovi vyjadřoval a sám řekl, ačkoliv byli Trumpem nadšeni, že už změnili na Trumpa názor. A teď zase otáčí, V Anglii pro Times říkal, že on byl vždy pro Trumpa, od samého začátku. Pěknej guláš, že? A jak nechutně se lísá Macinka. Oni si oba dva myslí, že Trump o nich není informován. Babiš asi mávne rukou a řekne, nějak ho ukecám. Jeho naivita /musím použít toto slovo, kdybych napsal co si myslím, článek by neprošel/ v tom, jak si myslí, že je miláček Trumpa, a že mu tedy budou odpuštěny platby pro NATO.Vzpomínáte si na to, jak se Zeman mohl strhat, aby ho Trump pozval? Hledal všechny cesty, jak získat Trumpovo pozvání. Ten byl dobře informován co je Zeman zač a ani o něj nezavadil. Pozval premiéra. Tomu nezbylo nic jiného než říkat, že to nevadí, hlavně že je pozváno Česko.
Zkuste na chvilku zapomenout na to, koho nemáte rádi anebo naopak, koho prosazujete. Představte si, že jste se narodil dnes ráno. A dívate se, kdo teď republice opravdu škodí a kdo ji chce pomoct. Buďme pragmatici a hledejme cestu ven. Tedy podívejme se, jak to vypadá dnes.
Babiš – v prvé řadě si vytvořil ve sněmovně stav, že svědomí, nebo snaha sloužit lidu, což de facto poslanci slibují, jde stranou a slouží se zájmu Babiše. Slibují, že budou volit jednomyslně, jinými slovy, to, co Babiš řekne. On platí. A oni naoplátku zabrání soudu, spravedlnosti, zasáhnout. Svědomí? Co blbneš, já nikdy žádné neměl. Utvořil si vládu z lidí, kteří mu byli ochotni jít na ruku. Každý měl svůj důvod. Máme asi tu nejhorší vládu, jakou tato republika kdy měla, Rasismus, fašismus a unikát volající se Macinka.
Prezident – v součastné situci se snaží zachránit co se dá. Má výhodu, že lidi nejsou slepí, stojí při něm v tomto nerovném boji. Nazývají ho lídrem opozice, ale skutečnost je taková, že brání většinu. Opozice formální o jaké mluví Macinka, tedy politická, totálně zklamala a na této situaci má lvý podíl. Opozice skutečná jsou Motoristi s výběžky Klause a konečně i Zemana, kteří nechtějí aby jejich stát ničení dostalo cejch jaký si zaslouží. Prezident nic neukradl, nic nedělá pro sebe.
Tedy chceme=li z tohoto srabu, musíme postupovat pragmaticky, vycházet z toho, jak se kdo chová dnes. Na chvíli zapomenout na Babišovo působení za komunismu, kdy si připravil parketu k dnešnímu bohatství, eventuálnímu udávání, je-li to pravda, a dívat se co dělá dnes, zda škodí nebo chce čestně napravit to, co je špatné.
Při této cestě musíme na chvíli zapomenout na působení prezidenta za komunismu a vidět to o co se snaží dnes, nastolit jakoust takous spravedlnost a zabránit zlodějnám. Jiná cesta neexistuje. Podívejme se ještě na další jeho nepřátele. Klaus má na svém kontě hříchů požehnaně. To nemám na mysli to pero co ukradl v Peru. Ale třeba amnestie, kolik lidí na to doplatilo a on shrábl od osvobozených slušné sumy pro ten jeho ofis. To by snad neprošlo nikde na světě. Jeho postoj k ruským agresím atd. Píši o tom v článku = Pane Klaus, co boo to bolo, teraz jste občanom. A kdo ví, proč tak srdnatě celá jeho rodina bojovala za prezidenství Zemana. O něm věděl jednak že bude daleko horší prezidnt než on a že se nebude šťárat v starších věcech, aby prošel čas a vše bylo promlčené.
A Zeman? F.R.Čech nám tvrdil, vždyť on nic nemá, on nekrade. Jistě, ten skromný bungalov je nic. Jeho rozdávání Bílých Lvů volá do nebe. A to ještě vykřikoval, že chce dát Jednoho Kelnerovi. To už nestrávili ani jeho soukmenovci. Mne to připadá, ještě než opustil úřad prezidenta, že si těch Lvů nabral pár do kybličku. Marná sláva, takový prezident se ještě nenarodil, který by dal Lva jemu.
Dnešní vláda, je až neuvěřitelné, jak ignoruje fakt, ze dnes drtivá většina lidí stoji proti nim. Nejsou slepí vidi to. Macinka je šmahem označi za opozici, Kdyby tomu tak bylo, nikdy by neseděl kde sedi. Svým způsobem se chovaji stejně jako komunisti. Nevěřím tomu, že za to nebudou platit.
Prostě ať se nato podíváte jak chcete, prezident je jediný, kdo dnes nemyslí na sebe, na své obohacování. A navic za nim stoji většina národa, které říká Macinka opozice. Ta je asi všude, kam přijede tam ho vypiskaji. Ve Strážnici se prý skoro rozplakal. V jednom má pravdu. Česi jsou cvičeni, drželi hubu za komunismu, budou ji držet zase. Vim, určitě předešlá vláda stálaa ...jak se to slušně řekne, no za prd. Jenže nemáte pocit, že jste z deště vlezli pod okap_
vse urvat pro sebe a ze kdyuz uz tolik ma , nepomuze zemedelcum kteri na rozdil od neho drou na poli. Zatim co on se snazi shrabnou vse pro sebe.
Nebo si vemte Babišovo šetření. Když byl poprve premierem, v nějakém úřadě kritizoval jak nešetrně zachazí s prřpinačkami. Dnes. Pro Turka vytvořil nový úřad, na sumit leti dvž letadla, protoze Macinka s prezidentem nechce letět.A Macinka zase lže.
Babis apeloval na prezidenta, aby nebyl malicherný, vzdal tu cestu, že vláda ho nechce. Kdyz sestavoval vladu, nikdo s nim nechtěl jit. Proč tedy on nebyl velkorysý a neodstoupil? Nedošlo by k tomu, co tedy vidime. A věřím že ANO by fungovalo i bez něj A vesele lže lidem, ze prezidentovi problémy nedělají. Vic lhát už snad ani neni možné. Kdyby se dalo trošku na lidi, zřejme dva nejvic nenavidění politici, Babiš a Fiala, by se měli vzit za ruce a jit ....pan Hornicek řikával dál než do háje.
Já osobně nevím, co všechno ta minulá vláda spackala, nemám ty informace, ale věřím, že z něčeho ta nenávist musí pramenit.
Ladislav Vorel
Klaus kontra Jára Cimrman
Je až neuvěřitelné, jak si Klaus myslí, že on je ten, kdo má morální právo hodnotit lidi, eventuelně je zařazovat kam patří.
Ladislav Vorel
Tak pan Turek říká, že nesnáší lhaní
Jak tomu tedy mám rozumět? Když ta paní řekla, že je debil, to jako lhala? Snad jen řekla svůj názor.
Ladislav Vorel
Pane Macinka, to se budu radši prát než s lunpy tamcovat
První věc které vůbec nerozumím, je vaše oddanost Turkovi. Ta druhá je, jakým způsobem se snažíte prosazovat to, co si vy přejete, bez ohledu na budoucnost ostatních.
Ladislav Vorel
Jsem pro zadlužování republiky a proč.
V prvé řadě bych předeslal, že nejsem žádný zastance Babiše, naopak, nemám ho rád, ale na druhé straně se snažím vidět, co je pro republiku nejlepší a taky spravedlivé.
Ladislav Vorel
Turek a jeho objevení problému války, za kterým stojí pry NATO
Nemám takové mezinárodní zkušenosti jako pan Turek, ale zkusím se na to podívat selským rozumem. Já to totiž vidím úplně obráceným způsobem, než pan Turek.
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