Zvýšení koncesionářských poplatků: Bude se v ČT mňoukat a masturbovat více a kvalitněji?

Zvýšení poplatků za vysílání veřejnoprávních médií je dnes již téměř realitou. A ukazuje se, že jde o správnou věc. Po posledních zjištěních je zřejmé, že kvalitu a četnost mňoukání a masturbace v ČT je třeba finančně podpořit.

Že se nelze vyhnout zvýšení poplatků za vysílání veřejnoprávních médií, je dnes jasné snad už každému, komu leží na srdci nezávislá média a obrana demokracie proti populistům, extrémistům a proruským trollům. Pozitivní je nepochybně i ta skutečnost, že mediální novela umožní, aby na obranu naší demokracie mohli nově přispět i ti, kteří sice nemají (anebo hůř, kteří to zapírají) televizní či rozhlasový přijímač, ale mají k dispozici chytrý mobilní telefon či disponují připojením k internetu. Povedeným žertíkem pak je v této souvislosti okolnost, že prostřednictvím svých peněženek budou muset bránit demokracii a nezávislost médií i dezoláti, kteří mají jinak zcela opačné zájmy.

Ale vážně. Zodpovědní občané i demokratičtí politici si totiž uvědomují, že jde o zápas o bytí a nebytí nezávislého zpravodajství, zápas na život a na smrt se všemi, kteří by prostřednictvím ovládnutí veřejnoprávních médií chtěli zničit naší liberální demokracii a otevřít vrátka do České republiky když ne Putinovi, tak alespoň Orbánovi nebo Ficovi. Ostatně populisté a extrémisté ukázali nejen ve Sněmovně, ale také mimo ni, jakým trnem v oku je jim nový mediální zákon, a doslova jako hyeny se vrhli na poslance, kteří se nebáli nezávislost médií veřejně hájit. A právě pod takovými útoky vstali noví bojovníci, které dnes nejkrásněji reprezentují třeba Jan Jakob z TOP 09 či Martin Baxa z ODS.

Že je navýšení poplatků nezbytné, však mimoděk dokázaly ať už stávající, tak třeba i bývalé hvězdy naší nejdemokratičtější a nejnezávislejší veřejnoprávní televize. Už nějakou dobu víme, že se v ČT v rámci zápasu za ochranu nezávislosti a zachování hodnot muselo bojovat mnohdy extrémními prostředky, protože populisté a extrémisté se na férové prostředky soupeření rozhodně neohlížejí. V této souvislosti lze pochopit strkání rukou mezi nohy, mňoukání i masturbaci, protože to vše vyžadoval veřejný zájem. Marek Wollner i Nora Fridrichová se pak ve světle těchto skutečností jeví jako lidé, kteří se nebáli v zájmu hodnot udělat i kroky na půdu ve veřejnoprávním mediálním prostoru dosud neprobádanou a téměř panenskou. Způsobů, jak bránit naši liberální demokracii a nezávislost médií, je mnoho, a nelze vždy vše vyřešit jen objektivními pořady typu Otázek Václava Moravce. Ve veřejném zájmu je tu a tam třeba i zamňoukat, a je-li to potřeba, i masturbovat, třeba přerušovaně. Taková obrana hodnot vyžaduje však nejen nasazení, mnohdy osobní oběti, ale také nemalé množství finančních prostředků. A od toho jsme zde my, občané, abychom dobrou věc podpořili.

Vláda pětikoalice jasně deklarovala, že demokracii a nezávislost médií před dezoláty a proruskými šváby ubrání. Povinností občanů je v takovém případě svou vládu bez výhrad podpořit a přispět svou troškou do mlýna. Lze jen doufat, že po navýšení koncesionářských poplatků se bude v ČT v rámci boje za nezávislost médií mňoukat a masturbovat nejen častěji, ale též kvalitněji. Naše liberální demokracie si to zaslouží.