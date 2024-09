Výsledek voleb není vládním debaklem. Jde spíše o smutnou vizitku voličů ANO

Po krajských volbách jsme zaznamenali nemálo malověrných a pesimistických názorů a stanovisek, bohužel nejen od politických komentátorů, ale i od vládních politiků. Není třeba však věšet hlavu. O debakl nejde v žádném případě.

Asi nejblíže realitě byl ve svém hodnocení ten nejpovolanější z nás, sám premiér Petr Fiala: „Není to úspěch, ale ani fatální neúspěch.“ A my si dovolíme jeho vyjádření doplnit o konstatování, že jde fakticky o předzvěst budoucího drtivého úspěchu v parlamentních volbách v roce 2025.

Ne všichni příznivci naší liberální demokracie však dokázali poté, kdy ANO zvítězilo v deseti krajích ze třinácti, zachovat chladnou hlavu a reálně zhodnotit situaci. Někteří téměř propadli malomyslnosti a nechali se ošálit krátkodobým (a dodejme pouze regionálním) úspěchem populistů a extrémistů. Nesmyslnému blábolení o vlastních zásluhách se nevyhnul ani lídr ODS v úspěšném Jihočeském kraji, který zcela pominul lví podíl vládního působení na názorech voličů jihočeské ODS. Ale v tomto případě můžeme být shovívaví, neboť výsledky v Jihočeském kraji reprezentují skutečné a nezkreslené názory české veřejnosti na vládu Petra Fialy. Pochodeň pak voliči pozdvihli i v kraji Jihomoravském, kde potvrdili ideu Petra Fialy o vedoucí úloze koalice SPOLU. Vítězství Starostů v Libereckém kraji je už pak jen třešinkou na dortu, který vláda našim občanům už třetí rok s nevšední péčí připravuje.

Především si jasně řekněme, že nešlo o žádné referendum o vládě a nejde tedy o žádný ukazatel nálad veřejnosti v celostátním měřítku, ačkoli se to někteří takto snažili prezentovat. Ostatně, jak už bylo zmíněno, úspěch populistů byl pouze regionální, a tedy v zásadě zanedbatelný. Vždyť ANO zvítězilo jen v regionech Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a pak i v Kraji Vysočina. A není jistě třeba zdůrazňovat, že se nevolilo v Praze, kde žijí vesměs lidé rozumní a progresivní, kteří by jistě podpořili také rozumné a progresivní strany, tedy strany vládní koalice. Pak by výsledky vypadaly o dost jinak.

Ostatně účast u voleb je dalším argumentem, proč nepropadat zbytečnému pesimismu. To nás chce proruské ANO vážně přesvědčit, že účast necelých 33 % voličů má nějakou vypovídací hodnotu? To, že u nich přišli volit všichni, ještě neznamená, že jde o nějaký většinový názor. V těchto volbách se ANO snad podařilo nahnat k volebním urnám všechny venkovské vidláky a primitivy, kterým jde hlavně o to, aby se řádně nadlábli, a to jim Babiš klidně slíbí. O hodnotách se těmto lidem však ani nezdá, kde by je také vzali? Je zřejmé, že kampaň, kterou hnutí ANO před volbami rozpoutalo a ve které tomuto hnutí zdatně sekundovali i fašisté z SPD a kryptokomunisté v čele s paní Konečnou, byla vůči vládním stranám tak nechutně agresivní, lživá a neférová, že nejspíš odradila ty slušné voliče, kteří by pětikoalici bez problémů v její politice podpořili. Můžeme se pak divit, že tito lidé, mnohdy kampaní opozice zastrašení a znechucení, zůstali raději doma a vládním stranám jen tiše drželi palce? Příští rok však jistě svůj názor u volebních uren dají jasně najevo.

Téměř vůbec se naše média nevěnují dalšímu faktoru, který s největší pravděpodobností měl na výsledky nemalý vliv, totiž ovlivnění voleb ruskými hybridními útoky. Těžko totiž předpokládat, že by si Putin nechal takovou příležitost jen tak proklouznout mezi prsty, a věříme, že BIS celou situaci monitorovala a správně ji vyhodnotí. A nejen to, že na ni také správně zareaguje. V této souvislosti se až dnes ukazuje, jak prozíravé bylo zřízení funkce strategického komunikátora vlády, kterého až do parlamentních voleb čeká doslova obrovská dřina.

Ve světle těchto okolností je zcela jasné, že výsledky krajských voleb nelze v žádném případě hodnotit jako debakl vládních stran. Naopak, v současné atmosféře a za současných podmínek jde o nezpochybnitelný úspěch. Máme nejlepší vládu po listopadu 1989, která dělá správné věci, dělá je správně a vede nás správným směrem. To někteří jen velmi těžko rozdýchávají a nestydí se manipulovat voliči a natolik je zmást, že se v několika krajích prostě nerozhodli dobře. Doufejme, že společným působením strategické komunikace a BIS na straně jedné, pokračující prospěšné a úspěšné vládní spolupráce na straně druhé a třeba i přínosem, který by se měl projevit zavedením korespondenční volby, zvítězí v parlamentních volbách příští rok zdravý rozum a liberální demokracie. Vláda dělá věci správně, to víme všichni, kdo jsme jen trochu soudní. Jestli někdo potřebuje sebereflexi, jsou to především voliči ANO. Doufejme, že se včas vzpamatují. S hrozbou, že bychom s nimi mohli skončit v Rusku, v Maďarsku nebo na Slovensku, si není radno zahrávat.