Voliči by si měli konečně uvědomit, že vláda tu není jen kvůli nim. Jde hlavně o hodnoty

Nemalou část naší populace stále pronásledují jakési nesmyslné ideje z temné minulosti, které jsou reprezentovány pomýleným názorem, že vláda má pracovat ve prospěch občanů. Vláda má reprezentovat především hodnoty.

Hodnot se nám konečně dostává v míře vrchovaté. Ještě nedávno naše společnost prožívala bez nadsázky novou dobu temna, kdy se ve vrcholných funkcích roztahovali bezskrupolózní mafiáni a proruští exponenti, kteří však bezostyšně hráli na strunu populismu a odhazovali při svých tučných hodech na plodech naší práce zbytky, na něž se ta primitivnější část našich spoluobčanů vrhala jako vzteklí psi, aby se o ně servala s podobnými chudáky, jakými však byli i oni sami. Tak funguje populismus a bylo smutným vysvědčením pro naši společnost, že si tak dlouho nechala líbit, aby ji ti různí Babišové, Zemanové a Klausové, kteří již dávno před ruskou invazí na Ukrajinu podporovali ruskou hybridní válku proti všemu, co dnes reprezentuje naše a evropská liberální demokracie, drželi tak dlouho ve svých odporných pařátech.

Naštěstí přišlo prozření a díky poctivé mravenčí práci a neúnavnému vysvětlování a přesvědčování většiny váhajících, ale čestných a zodpovědných občanů, kteří byli již neudržitelnými poměry zhnuseni, znamenaly volby v roce 2021 příchod naděje a začátek cesty k prosperitě a hodnotám, jichž si nyní můžeme užívat v míře dosud nevídané. Největší dík za tento úspěch patří nejen našim liberálně demokratickým politikům semknutým v pěti jediných demokratických stranách kolem Petra Fialy, ale též novinářům a komentátorům, kteří se i za cenu vlastního strádání a mnohdy téměř šikany ze strany tehdejších vládních papalášů nevzdali svých idejí a neúnavně propagovali demokracii, hodnoty, pravdu a lásku. Populismus byl poražen a naší vlasti, která byla ve svém spravedlivém boji neúnavně podporována i představiteli Evropské unie, konečně svitla naděje. Česko konečně mohlo být hrdé na svou vládu, která ostatně od samého počátku proslula svou kompetentností, dodržováním slibů a neochvějnou podporou demokracie a svobody slova.

Leč přízeň lidu je vrtkavá a kdo si jednou zvykl na to, že si dupne a populisté odhodí kost, aby si ji mohl ohlodat, těžko se vyrovnává se skutečnou liberální demokracií. Skutečná liberální demokracie nepřináší jen výhody a profit, kterého se našim občanům ostatně v dobách vlády Petra Fialy dostalo požehnaně. Součástí je i zodpovědnost, schopnost se uskrovnit, vzdát se ve prospěch hodnot třeba trochu toho tepla v zimě, neremcat, když je v obchodě tu a tam něco přechodně o pár korun dražší, třeba chvilku méně jezdit autem, když benzín nějaký týden stojí o pár haléřů více, netrvat na nesmyslné valorizaci penzí, na kterou náš stát prostě nemá. Podařilo se fakticky snížit daně, celá řada podniků v poslední době zastavila výrobu, takže lidé v nich dosud zaměstnaní s největší pravděpodobností nebudou platit daně vůbec žádné. Milým bonusem je v tom případě i ekologický efekt, podnik, který nevyrábí, neprodukuje žádné exhalace.

Je tedy třeba věci vnímat pozitivně. Je třeba radovat se a ocenit, že se podařilo například nakoupit nemalé množství letounů F-35, které nás za necelých deset let budou ochraňovat před ruským agresorem, a to nemluvíme o tom, kolik se podařilo nakoupit munice, tanků a děl, které přispějí k definitivní porážce ruského agresora. V nelehké situaci se podařilo rovněž rozmrazit platy politiků, což zajistí stabilitu naší demokracie. Ostatně demokracie v naší zemi byla zachráněna téměř na poslední chvíli, když se podařilo alespoň na čas vypnout ty nejhnusnější štvavé weby, a v současné době je štítem naší liberální demokracie strategický komunikátor, jakého by nám svět mohl závidět. Hodnoty jsou reprezentovány i naším pojetím green dealu, kdy se vládě podařilo nejen významným způsobem přispět k zákazu spalovacích motorů, ale též fakticky vymazat uhlíkovou stopu, kterou ještě donedávna způsobovalo české stavebnictví. Reálně se dá předpokládat, že v nejbližších letech bude Česká republika patřit mezi ty státy, které svou stavební činností životní prostředí naprosto nepoznamenají. Úspěchů je tedy mnoho a ještě více.

Málokdo si však uvědomuje, že takovýchto úspěchů se podařilo dosáhnout nikoliv tím, že by snad vláda podléhala populistickým narativům a namlouvala někomu, že vládne jen v pouhý prospěch občanů. To by totiž bylo hrozně málo, jak jsme se ostatně mohli přesvědčit v dobách ještě nedávno minulých. Vláda Petra Fialy je první vládou, která pochopila, že je třeba vládnout ve prospěch hodnot. A vybudujeme-li hodnoty, přijde i prosperita. Ale nemylme se, není to samozřejmost. Vláda nastavila správný směr, ostatně proto je tak úspěšná. Teď jsme na řadě my, občané, protože hodnoty si budeme muset také zasloužit. Děláme pro to dost?