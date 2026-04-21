Voláme občany na pomoc Českému rozhlasu a České televizi, vláda vraždí naši demokracii!

Současná vláda populistů, nacistů a kolaborantů bezprecedentně zaútočila na ČRo a ČT, jež chce zrušením poplatků oholit na kost a zničit tak zbytky demokracie v naší republice. Opakuje se rok 1945? Uhájíme veřejnoprávní média?

Někdo by snad mohl říci, že nejde o srovnatelnou situaci. Zatímco v roce 1945 se u rozhlasu opravdu střílelo, dnes se vládní koalice snaží zničit naše veřejnoprávní média „pouze“ ekonomicky, a ještě to halí do líbivého hávu „úlevy občanům od placení poplatků“. K tomu pochopitelně jednodušší voliči současných vládních stran blaženě hýkají na souhlas, aniž by byli schopni si uvědomit, že jde o skrytou likvidaci svobody slova, liberálně demokratických názorů a v konečném důsledku tedy o likvidaci naší tak těžce vybojované demokracie.

Kdo bude po ekonomické likvidaci ČT a ČRo představovat protiváhu různým Babišům, Rajchlům, Macinkům a Okamurům, jejichž zcestné a nesprávné názory se oběma veřejnoprávním médiím alespoň do podzimních voleb dařilo odhalovat, odsuzovat, a bylo-li to nutné, i úspěšně eliminovat? Jen díky Václavu Moravcovi, který do poslední chvíle hájil ideologickou čistotu svých Otázek, nemohl Tomio Okamura otravovat český národ svými jedovatými fašizujícími myšlenkami, jen díky Newsroomu a dalším pořadům České televize jsme mohli každý týden souhlasit s myšlenkami Petra Fialy, Víta Rakušana či Markéty Pekarové Adamové, jen díky lidem z Českého rozhlasu a České televize jsme věděli, koho je třeba odsoudit a kým pohrdat.

A nejen to, veřejnoprávnost a vyváženost, zábavu i poučení jsme díky televizním a rozhlasovým poplatkům mohli užívat plnými doušky. S Českou televizí pekla celá země, lidé tančili v rytmech Stardance a pořad Chi Chi na gauči dokázal všem pochybovačům a kritikům, že Česká televize je tu opravdu pro každého. I proto mnozí z nás přivítali zvýšení koncesionářských poplatků, iniciované vládou Petra Fialy, jež nejen prohloubily a upevnily demokratické principy, ale především posílily svobodu slova, správné názory a ve svém důsledku také liberální demokracii.

Bezprecedentní selhání celé řady našich spoluobčanů v loňských parlamentních volbách však tyto pozitivní tendence zcela narušilo a dnes je zřejmé, že demokracie je těžce ohrožena. Jako jedni z prvních to pocítili právě lidé z našich veřejnoprávních médií. Již dříve nevybíravým metodám reprezentovaným některými lidmi z Rady České televize podlehli Marek Wollner či Nora Fridrichová, nedlouho po volbách v nerovném boji podlehl i již zmíněný Václav Moravec, jiní jako Daniel Takáč, Jakub Železný či Martin Řezníček ještě vzdorují. Ale jak dlouho ještě?

Demokratičtí politici však nesložili ruce v klín. Dnes na barikádách bránících Český rozhlas a Českou televizi pevně stojí Martin Kupka, Danuše Nerudová, Jan Jakob i Kateřina Demetrashvili, ta navíc posílena spojencem z nejpovolanějších, plukovníkem Otakarem Foltýnem. A nejsou sami. I pan prezident má v celé věci jasno, stejně jako všichni představitelé naší demokratické scény bez výjimky. „Nezávislost veřejné služby nedáme…“ „Chcete zabít veřejnoprávní média…“ „Takové obstrukce jste ještě nezažili…“ Sněmovnu čekají obstrukce, televizi a rozhlas stávka, Milion chvilek zaplní Letnou stovkami tisíc občanů a nezdráhá se pro dobrou věc ani převzít poplatky, které by již občané nesměli zasílat našim veřejnoprávním médiím, demokratičtí politici i veřejnoprávní novináři se pak sejdou jako před lety ve spacácích. A musí to být, je to jediná naděje, jak naši demokracii uhájit.

A my voláme s našimi demokratickými politiky, my voláme s našimi veřejnoprávními médii ke všem občanům: „Přijďte na pomoc Českému rozhlasu, přijďte na pomoc České televizi! Vláda vraždí naši demokracii!

Autor: Ladislav Pokorný | úterý 21.4.2026 23:33

Ladislav Pokorný

Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A právě proto musí jet Petr Pavel na summit NATO

Šílený geront v čele USA se už úplně utrhl ze řetězu. Evropští státníci jsou dílem příliš jemní a liberálně hodnotoví, dílem podlézaví a vůči USA ponížení. Vyčnívá jen jediný. Současnou nadějí Evropy je náš prezident Petr Pavel.

15.4.2026 v 23:28 | Karma: 44,35 | Přečteno: 3475x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Sobotní Letná ukázala rozdíl mezi nenávistnými výlevy a demokratickým vyjádřením názorů

Lev se probudil a demonstrace Milionu chvilek přinesla novou naději. O jakou jde změnu, si nejlépe uvědomíme, když sobotní Letnou porovnáme se srazy ruských kolaborantů, kteří se před několika lety snažili svrhnout Fialovu vládu.

22.3.2026 v 18:23 | Karma: 42,82 | Přečteno: 1907x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Babišova poradkyně Natálie Vachatová je v Putinově žoldu. Důkazy hovoří jasně

V souvislosti s bezprecedentním útokem, který vláda v současnosti zahájila proti neziskovým organizacím, rezonuje veřejným prostorem jméno Natálie Vachatové, jež, jak se ukazuje, je prokazatelně napojena na Rusko a jeho aktivity.

15.3.2026 v 11:54 | Karma: 41,42 | Přečteno: 1609x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Zemřela nezávislost České televize, demokracie se zmítá v agónii. Skončil Václav Moravec

Závěr nedělních Otázek Václava Moravce šokoval český veřejný prostor. Po více než 21 letech odchází z České televize Václav Moravec, ikona nezávislé žurnalistiky a představitel absolutní vyváženosti našich veřejnoprávních médií.

9.3.2026 v 22:37 | Karma: 42,23 | Přečteno: 1584x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Macinkovo hulvátství otřáslo Českem. Urazil všechny, kteří si to odpracovali

Národ je zděšen, kam až se dá v neúctě vůči demokracii a ústavním a liberálně demokratickým hodnotám zajít. Ministr Macinka dosáhl v této disciplíně již absolutního dna, když při prezidentově projevu okázale listoval Rudým právem.

4.3.2026 v 22:38 | Karma: 42,79 | Přečteno: 2076x | Diskuse | Politika
Ladislav Pokorný

  • Počet článků 143
  • Celková karma 42,32
  • Průměrná čtenost 3375x
Příležitostný komentátor politických i jiných událostí a samozvaný znalec Osudů dobrého vojáka Švejka

