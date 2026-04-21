Voláme občany na pomoc Českému rozhlasu a České televizi, vláda vraždí naši demokracii!
Někdo by snad mohl říci, že nejde o srovnatelnou situaci. Zatímco v roce 1945 se u rozhlasu opravdu střílelo, dnes se vládní koalice snaží zničit naše veřejnoprávní média „pouze“ ekonomicky, a ještě to halí do líbivého hávu „úlevy občanům od placení poplatků“. K tomu pochopitelně jednodušší voliči současných vládních stran blaženě hýkají na souhlas, aniž by byli schopni si uvědomit, že jde o skrytou likvidaci svobody slova, liberálně demokratických názorů a v konečném důsledku tedy o likvidaci naší tak těžce vybojované demokracie.
Kdo bude po ekonomické likvidaci ČT a ČRo představovat protiváhu různým Babišům, Rajchlům, Macinkům a Okamurům, jejichž zcestné a nesprávné názory se oběma veřejnoprávním médiím alespoň do podzimních voleb dařilo odhalovat, odsuzovat, a bylo-li to nutné, i úspěšně eliminovat? Jen díky Václavu Moravcovi, který do poslední chvíle hájil ideologickou čistotu svých Otázek, nemohl Tomio Okamura otravovat český národ svými jedovatými fašizujícími myšlenkami, jen díky Newsroomu a dalším pořadům České televize jsme mohli každý týden souhlasit s myšlenkami Petra Fialy, Víta Rakušana či Markéty Pekarové Adamové, jen díky lidem z Českého rozhlasu a České televize jsme věděli, koho je třeba odsoudit a kým pohrdat.
A nejen to, veřejnoprávnost a vyváženost, zábavu i poučení jsme díky televizním a rozhlasovým poplatkům mohli užívat plnými doušky. S Českou televizí pekla celá země, lidé tančili v rytmech Stardance a pořad Chi Chi na gauči dokázal všem pochybovačům a kritikům, že Česká televize je tu opravdu pro každého. I proto mnozí z nás přivítali zvýšení koncesionářských poplatků, iniciované vládou Petra Fialy, jež nejen prohloubily a upevnily demokratické principy, ale především posílily svobodu slova, správné názory a ve svém důsledku také liberální demokracii.
Bezprecedentní selhání celé řady našich spoluobčanů v loňských parlamentních volbách však tyto pozitivní tendence zcela narušilo a dnes je zřejmé, že demokracie je těžce ohrožena. Jako jedni z prvních to pocítili právě lidé z našich veřejnoprávních médií. Již dříve nevybíravým metodám reprezentovaným některými lidmi z Rady České televize podlehli Marek Wollner či Nora Fridrichová, nedlouho po volbách v nerovném boji podlehl i již zmíněný Václav Moravec, jiní jako Daniel Takáč, Jakub Železný či Martin Řezníček ještě vzdorují. Ale jak dlouho ještě?
Demokratičtí politici však nesložili ruce v klín. Dnes na barikádách bránících Český rozhlas a Českou televizi pevně stojí Martin Kupka, Danuše Nerudová, Jan Jakob i Kateřina Demetrashvili, ta navíc posílena spojencem z nejpovolanějších, plukovníkem Otakarem Foltýnem. A nejsou sami. I pan prezident má v celé věci jasno, stejně jako všichni představitelé naší demokratické scény bez výjimky. „Nezávislost veřejné služby nedáme…“ „Chcete zabít veřejnoprávní média…“ „Takové obstrukce jste ještě nezažili…“ Sněmovnu čekají obstrukce, televizi a rozhlas stávka, Milion chvilek zaplní Letnou stovkami tisíc občanů a nezdráhá se pro dobrou věc ani převzít poplatky, které by již občané nesměli zasílat našim veřejnoprávním médiím, demokratičtí politici i veřejnoprávní novináři se pak sejdou jako před lety ve spacácích. A musí to být, je to jediná naděje, jak naši demokracii uhájit.
A my voláme s našimi demokratickými politiky, my voláme s našimi veřejnoprávními médii ke všem občanům: „Přijďte na pomoc Českému rozhlasu, přijďte na pomoc České televizi! Vláda vraždí naši demokracii!
Ladislav Pokorný
