Vláda ztratila zábrany, nůž zabodnutý do zad předsedy Senátu je útokem na nás všechny

Česko z konání Babišovy vlády zachvátilo zděšení. Po útocích na prezidenta, jemuž vláda brání ve vykonávání jeho pravomocí, a po pokusu o likvidaci našich veřejnoprávních médií vláda tentokrát zabodla nůž do zad předsedy Senátu.

Že konání vlády už není žádná legrace, vnímají naši občané velmi intenzivně. Už od počátku jejího mandátu sledujeme se stoupající nevolí a s neustálým zděšením, co vše je možné, a dnes už si prakticky všichni klademe zásadní otázku: Může naše demokracie přežít bezprecedentní řádění vládní soldatesky?

Začalo to téměř nevinně, když se dnešní vládní garnitura po svém vítězství v loňských parlamentních volbách (o němž už dnes víme, že bylo dosaženo jen pomocí lží a hrubých útoků na představitele demokratických stran) vysmívala lidem, kteří se nebáli postavit se na stranu liberálně demokratických hodnot a jasně deklarovali, že se nové totalitě nehodlají podvolit. Kolik jen ústrků a ponížení si museli vytrpět ti nejlepší z nás, ať již hovoříme o Petru Fialovi, Evě Decroix, Danuši Nerudové či Markétě Pekarové Adamové. Že začíná vláda síly a bezohlednosti, pocítil jako jeden z prvních bytostný demokrat a ochránce našich hodnot Vít Rakušan, jemuž bylo několikráte odepřeno právo na to, aby naši demokracii hájil na postu místopředsedy Sněmovny. A tím to zdaleka neskončilo.

Své by mohl o boji s hydrou nově nastupující totality vyprávět i představitel naší demokracie nejkovanější, sám prezident Petr Pavel. Podařilo se mu sice zabránit, aby ve vládě usedl snad nejkřiklavější případ novodobého fašismu Filip Turek, avšak cena za toto vítězství byla a je vysoká. Pan prezident je vládní klikou neustále vysmíván, urážen a jsou činěny pokusy o omezení jeho pravomocí, všichni si ještě pamatujeme, jak ministr Macinka bezohledně zašlapal prezidentovo právo vést delegaci na summitu NATO. Toto bezprecedentní umlčování našeho nejvyššího představitele, který v minulosti již mnohokrát dokázal, jak mu na naší vlasti záleží (vzpomeňme jen, jak se vždy dokázal postavit na správnou stranu při obraně naší vlasti, jak se dokázal ztotožnit s jasným směřováním k euru či ke Spojeným státům evropským a jak odsoudil pokusy malých škodičů v EU, aby si zachovali právo veta, které jen zdržuje a narušuje definitivní vybudování sjednocené Evropy plné hodnot), otřáslo českým národem a jasně ukázalo, s kým máme v podobě nové vlády tu čest. Leč nedosti na tom.

Hrubý útok vlády na naše veřejnoprávní média jsme již několikrát v našich článcích rozebírali, rovněž tak snahu vládní garnitury o naše zatažení pod ruské jho. Nově můžeme zaznamenat pokusy zalíbit se další totalitě – nenasytnému čínskému drakovi. Jak jinak si vysvětlit poslední vládní exces, když bylo předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi zabráněno zvláště hrubým způsobem v jeho cestě na Tchaj-wan, přičemž se vláda v tomto případě naprosto nerozpakovala sáhnout i k násilné metodě, když byl Miloši Vystrčilovi vládou zabodnut nůž do zad a nádavkem odepřeno vládní letadlo, které ho mělo na Tchaj-wan dopravit. Každému soudnému člověku je jasné, že když předseda Senátu nemá k dispozici letadlo, nemůže letět, a když má nůž v zádech, nemůže pak ani sedět, ani ležet, lhostejno zda v letadle, v autě nebo ve vlaku.

Nešlo však jen o nůž v zádech předsedy Senátu. Vláda tímto útokem napadla nožem také univerzity, podnikatele, kulturní frontu, tedy všechny ty, kteří by na Tchaj-wan letěli společně s Milošem Vystrčilem. Je třeba vzít rovněž v potaz, že člověku a občanovi Miloši Vystrčilovi, který se sám identifikuje jako Tchaj-wanec, bylo zabráněno v cestě do jeho druhé vlasti, což je v přímém rozporu nejen se zásadami zahraniční politiky, ale i se zásadami slušného lidského jednání. Ale to pořád není všechno. Nůž do zad dostal symbolicky i samotný Senát Parlamentu České republiky, neboť napadení jeho vrcholného představitele nelze chápat jinak než jako napadení samotné instituce. A že se v útoku na Senát jedná o napadení samé podstaty naší demokracie, není asi třeba dlouze vysvětlovat.

Nůž do zad Miloše Vystrčila je bohužel smutným symbolem. Jde o nůž do zad nás všech, jde o nůž do zad naší liberální demokracie. Vláda už ztratila všechny zábrany a je jen na nás, co uděláme. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes krvácí z rány na zádech za nás všechny. Zachráníme Miloše Vystrčila? Zachráníme Senát? A zachráníme naši demokracii?

Autor: Ladislav Pokorný | úterý 28.4.2026 22:03 | karma článku: 11,73 | přečteno: 76x

Další články autora

Ladislav Pokorný

Voláme občany na pomoc Českému rozhlasu a České televizi, vláda vraždí naši demokracii!

Současná vláda populistů, nacistů a kolaborantů bezprecedentně zaútočila na ČRo a ČT, jež chce zrušením poplatků oholit na kost a zničit tak zbytky demokracie v naší republice. Opakuje se rok 1945? Uhájíme veřejnoprávní média?

21.4.2026 v 23:33 | Karma: 42,36 | Přečteno: 1659x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A právě proto musí jet Petr Pavel na summit NATO

Šílený geront v čele USA se už úplně utrhl ze řetězu. Evropští státníci jsou dílem příliš jemní a liberálně hodnotoví, dílem podlézaví a vůči USA ponížení. Vyčnívá jen jediný. Současnou nadějí Evropy je náš prezident Petr Pavel.

15.4.2026 v 23:28 | Karma: 44,53 | Přečteno: 3596x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Sobotní Letná ukázala rozdíl mezi nenávistnými výlevy a demokratickým vyjádřením názorů

Lev se probudil a demonstrace Milionu chvilek přinesla novou naději. O jakou jde změnu, si nejlépe uvědomíme, když sobotní Letnou porovnáme se srazy ruských kolaborantů, kteří se před několika lety snažili svrhnout Fialovu vládu.

22.3.2026 v 18:23 | Karma: 42,86 | Přečteno: 1932x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Babišova poradkyně Natálie Vachatová je v Putinově žoldu. Důkazy hovoří jasně

V souvislosti s bezprecedentním útokem, který vláda v současnosti zahájila proti neziskovým organizacím, rezonuje veřejným prostorem jméno Natálie Vachatové, jež, jak se ukazuje, je prokazatelně napojena na Rusko a jeho aktivity.

15.3.2026 v 11:54 | Karma: 41,47 | Přečteno: 1632x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Zemřela nezávislost České televize, demokracie se zmítá v agónii. Skončil Václav Moravec

Závěr nedělních Otázek Václava Moravce šokoval český veřejný prostor. Po více než 21 letech odchází z České televize Václav Moravec, ikona nezávislé žurnalistiky a představitel absolutní vyváženosti našich veřejnoprávních médií.

9.3.2026 v 22:37 | Karma: 42,24 | Přečteno: 1591x | Diskuse | Politika
Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

V průmyslovém areálu v Chropyni hořela střecha budovy s fotovoltaikou

ilustrační snímek
28. dubna 2026  21:02,  aktualizováno  21:02

Hasiči dnes likvidovali požár střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku....

Policie hledá seniora z Kladenska, nevrátil se do ambulance v pražské nemocnici

Policie hledĂˇ seniora z Kladenska, nevrĂˇtil se do ambulance v praĹľskĂ© nemocnici
28. dubna 2026  20:35,  aktualizováno  20:35

Policisté pátrají po dvaasedmdesátiletém Václavu Šusserovi z Kladenska, který se dnes ráno nevrátil...

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítají mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)
28. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  20:56

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2...

vydáno 28. dubna 2026  20:43

Příšerný stav rodného domku v Michli houslového virtuose Jan Kubelíka (1880-1940), otce dirigenta...

Ladislav Pokorný

  • Počet článků 144
  • Celková karma 38,98
  • Průměrná čtenost 3365x
Příležitostný komentátor politických i jiných událostí a samozvaný znalec Osudů dobrého vojáka Švejka

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.