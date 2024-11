Vizionář Petr Fiala: Od blahobytu nás dělí jen jedno volební období. Jistě, pane premiére

Premiér se k nám opět postavil čelem a pravdivě, moudře, ale s noblesou, jak jsme u něj zvyklí, předložil Čechům jasnou vizi, jak dosáhnout západního blahobytu. K německým platům už nám chybí jen jedno jeho premiérské období.

17. listopad je již tradičně dnem, kdy oslavujeme demokracii a svobodu, s hrůzou si připomínáme, jak bylo v dobách minulých všechno špatně, a vzájemně si blahopřejeme k tomu, že už třicet pět let směřujeme na Západ. V posledních dvou letech jsme k tomu přidali ještě další pěknou tradici, kterou nejkrásněji reprezentuje náš prezident Petr Pavel, který zavzpomíná na hrůzy komunismu a oslaví hrdiny, kteří se tomuto systému před rokem 1989 nebáli vzepřít. A všechny nás (a snad to tak můžeme říci) hřeje u srdíčka, že naše nejkrásnější hodnoty v tento den reprezentuje člověk, který se na rozdíl od všelijakých prospěchářů a estébáků dokázal i takovému systému postavit čelem, neohnout se, a navíc se po revoluci narovnat a ještě si všechno odpracovat.

Že je naše pětatřicetileté směřování správné a že je nejsprávnější právě v posledních třech letech, potvrdil při této příležitosti i premiér Petr Fiala, jenž využil 17. listopad především k zhodnocení všech úspěchů své vlády a k nastínění dalšího směřování naší liberální demokracie. A lze bez nadsázky říci, že prestižní diskusní pořad Otázky Václava Moravce, v nichž objasnil národu své vize, sledovali tentokrát bez dechu staří i mladí, muži, ženy i všichni, kteří se identifikují jakýmkoliv alternativním způsobem, podnikatelé i zaměstnanci, chudí i bohatí, zdraví i nemocní, a to napříč politickým i společenským spektrem. A rozhodně nebyli zklamáni, protože myšlenky, které v pořadu z úst našeho pana premiéra zazněly, potvrdily, že v čele naší vlády stojí po dlouhých letech bídy a zmaru nejen člověk slušný a vzdělaný, nejen politik s výrazným sociálním cítěním a přitom ryze pravicový, nejen člověk laskavý a hluboce lidský a současně nekompromisní vyjednavač, nejen člověk, pro nějž pravda a láska nejsou jen pouhá klišé, ale i člověk se smyslem pro humor a obyčejným lidem blízký: „Nejsem žádný superman, ale když jsem se rozhodl říkat lidem pravdu, tak superman asi jsem, i když i ti mají své slabiny.“ Snad, ale občané po sváteční neděli vědí jedno, Petr Fiala je především člověk-politik s vizí a jasnými plány.

Vyjmenovávat úspěchy, kterých vláda pod vedením Petra Fialy dosáhla, by bylo zcela jistě nošením sov do Atén a kromě toho nemáme zdaleka tolik prostoru, abychom mohli uvést byť jen ty nejzásadnější. Sám premiér skromně zmínil pro ilustraci jen některé, ostatně občané sami dobře vědí, kolik toho vláda za své tříleté působení pro ně udělala. A tak premiér připomněl třeba zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny či zbavení se energetické závislosti na Rusku. „Moje vláda bude jedna z nejúspěšnějších v historii České republiky, řekl bych od roku 1938, možná.“ Ale Petr Fiala nebál se přiznat i drobné nedostatky jako například to, že lidé mají dnes sice všechno dražší, ale vzápětí dodal, že už v příštím roce bude líp. Ostatně právě Petr Fiala dokázal už nedávno občany přesvědčit, že „se to sice dobře nevyvíjí, ale znamená to, že jdeme správným směrem“. A právě tato slova musíme mít na paměti, protože právě ona jsou součástí vize, již Petr Fiala předkládá národu. 17. listopadu svou vizi premiér doplnil a vtiskl jí tak konečnou podobu, jež je bezesporu omračující a ukazuje nám, jak dobře jsme v parlamentních volbách v roce 2021 zvolili: „Zvu lidi k tomu, aby se zúčastnili té obrovské historické změny, aby naše vláda pokračovala. … A já bych chtěl ještě silnější mandát. … Dejte mi ještě čtyři roky a budete mít platy jako v Německu.“

Vyjádření jasné, stručné, srozumitelné. Vyjádření kompetentní, přesvědčivé, vyjádření jasného cíle a jasné vize. Takový premiér stojí dnes v čele vlády České republiky, takový premiér dnes patří mezi světové lídry. A vy, dezoláti, se třeba vztekněte. My, liberálně demokratičtí voliči, naši demokracii obětovat nehodláme. Držíme palce v posledním roce tohoto volebního období a těšíme se na další čtyři roky. Jistě, pane premiére.