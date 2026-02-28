Větrné elektrárny dnes symbolizují boj proti Rusku. A dezinformátoři na tom nic nezmění

Z kampaní proti větrníkům se stává bitevní pole proruských dezinformátorů, napsaly letos 23.2. Seznam zprávy. Jde tedy o jasný důkaz, že „větrníky“ dnes stojí na správné straně. Co už může být pádnějším důvodem k jejich stavbě?

Boj proti proruským dezinformátorům nikdy nesmíme vzdát, protože oni se dnes již neštítí vůbec ničeho. Nejnověji se pokusili dehonestovat společné evropské úsilí o energetickou bezpečnost EU, když se v souladu s Putinovými pokyny zapojili do hybridní války proti větrným elektrárnám, které dnes jako jediný zdroj elektrické energie stojí jasně a pevně na správné straně.

Že jsou odpůrci „větrníků“ v ruském žoldu, o tom dnes již netřeba pochybovat. A využívají i těch nejnižších lidských pudů, když podporují v oblastech, kde se o výstavbě větrných elektráren uvažuje či kde již je realizována, prvoplánové pseudoargumenty typu, že hyzdí krajinu, že jsou hlučné, nebo že dokonce ubližují ptáčkům. Jde však již o dávno vyvrácené nesmysly, protože z celé řady studií zpracovaných těmi nejkvalifikovanějšími odborníky vyplývá, že větrníky jsou nejen krásné, ale ty nové i velmi tiché (tón, který vyluzují ty nejnovější, je naopak odborníky hodnocen jako velmi uklidňující a zdraví prospěšný, pro jednoduchost lze uvést, že připomíná uklidňující kočičí vrnění, přibližně asi tak tiché „vrum... vrum... vrum...) a že daleko více ptáčků povraždí domácí kočky a zdivočelé automobily, zvláště pak ty se spalovacími motory. Že neexistují ani žádné důkazy o účincích infrazvuku z větrných elektráren na lidské zdraví, to už dá zdravý rozum, a je tedy třeba považovat takové stížnosti ze strany obyvatel, kteří v blízkosti větrníků žijí, za ovlivněné ruskou propagandou.

V této souvislosti není nijak překvapivé, že se proti větrným elektrárnám vymezují hlavně ti, kteří velebí Putina a Rusko vůbec. Seznam zprávy v této souvislosti odhalily nejen bývalého místopředsedu ERÚ Ivana Noveského (spolupracoval s SPD a horoval pro energetickou spolupráci s Ruskem, pročpak asi?), ale především stranu Motoristů ze současné vládní koalice, která se obdivem k Rusku už ani netají. „Je to hrůza, která nemá vůbec žádnou efektivitu pro náš energetický mix. Je to bohužel jenom něco, co bylo přijato na základě nějaké lobby. A je to samozřejmě zelený byznys,“ prohlásila ikona této strany Filip Turek, o němž už všichni občané naší vlasti díky zodpovědné práci médií dávno vědí, co si mají myslet.

Takže ne, pánové Motoristé a jiní, kteří se nestydíte u nás šířit prokremelské narativy. Větrníky stojí na správné straně a ukazují se dnes vedle pletení druhých a třetích svetrů jako další efektivní cesta k porážce putinovského Ruska. Co nebylo možné před několika lety, dnes již v Evropské unii možné je. Zítra tu dnes již znamená včera a s pomocí nejnovějších technologií pro větrné elektrárny dnes můžeme poručit nejen dešti, ale i větru. A pokud jsou větrné elektrárny Putinovi trnem v oku, co už může být více doporučujícím důvodem pro jejich stavbu?

A protože bývá dobrým zvykem odkázat i na nějaký zdroj, dovolujeme si laskavého čtenáře odkázat na objevný text, který byl zveřejněn 23. února tohoto roku na portálu Seznam zprávy a který nám byl inspirací: Odkaz

Autor: Ladislav Pokorný | sobota 28.2.2026 20:58 | karma článku: 16,83 | přečteno: 113x

Další články autora

Ladislav Pokorný

Prezident Pavel navštívil Českou republiku, Macinka škodil v Mnichově. Děsivý rozdíl...

Zatímco prezident Pavel svou návštěvou ČR a Prahy ukázal, že je bytostně spojen s našimi občany, ministr zahraničí Macinka potvrdil, že je zrádcem národa. Mnichov 1938 znamenal tragédii, Mnichov 2026 (zatím) jen ostudu.

19.2.2026 v 23:19 | Karma: 41,85 | Přečteno: 1527x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Češi v těchto dnech spontánně vycházejí do ulic, podpora Petra Pavla je doslova masová

Demonstrace Milionu chvilek ukázala všem Čechům směr a připomněla jim, v co ve skutečnosti věří a co si opravdu myslí. Náš lid v těchto dnech spontánně manifestuje ve městech i na venkově, aby vyjádřil podporu svému prezidentovi.

11.2.2026 v 23:21 | Karma: 41,58 | Přečteno: 1691x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Mnozí spoluobčané jsou svině a svoloč. Ale tak to bohužel je a někdo jim to říct musel

Ale nemylme se, nejde o žádné urážky, leč o prosté konstatování pravdy, protože tyto „spoluobčany“ takto označují ti nejlepší z nás, slušní lidé a strážci hodnot. A těm nejde o nic menšího než o záchranu naší liberální demokracie.

10.2.2026 v 20:35 | Karma: 40,21 | Přečteno: 1314x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Stojíme za prezidentem Petrem Pavlem navzdory té svoloči, co tady teď vládne

V neděli se český národ jasně postavil na správnou stranu, která se aktuálně nachází za pozadím prezidenta. Ten pak boj o naši demokracii podpořil svým skromným ústupem do pozadí, aby se demokracie mohla projevit zcela spontánně.

4.2.2026 v 22:51 | Karma: 40,42 | Přečteno: 1286x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

My jsme Petr Fiala, my jsme Petr Pavel, my neseme plamen!

Právě dnes, kdy Petr Pavel s podporou Petra Fialy hájí naši demokracii proti gangsterům typu Macinky, fašistům typu Turka a populistům typu Babiše, nabývá na významu chorál, s nímž ODS na kongresu složila hold Petru Fialovi.

27.1.2026 v 22:33 | Karma: 42,58 | Přečteno: 1835x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Na středočeských silnicích dnes zemřeli dva motocyklisté

ilustrační snímek
28. února 2026  20:26,  aktualizováno  20:26

Ve středních Čechách dnes zemřeli dva motocyklisté, kteří využili slunečného počasí a vyrazili na...

USA a Izrael zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Úřady již hlásí stovky obětí

Kouř se stoupající po íránském raketovém útoku na hlavní velitelství 5. flotily...
28. února 2026  21:35

Izrael se Spojenými státy začaly vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...

Svatá Hora v Příbrami se v březnu duchovně spojí s Íránem

ilustrační snímek
28. února 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Svatá Hora v Příbrami se v březnu duchovně spojí s Íránem. Jde o pokračování projektu Modlitba za...

Dvě smrtelné nehody mladých motocyklistů. Oba zahynuli po nárazu

Při nehodě v zatáčce u Poděbrad vyjel mladý řidič mimo vozovku a narazil do zdi...
28. února 2026  19:52

Ve středních Čechách došlo v sobotu odpoledne hned ke dvěma velmi podobným smrtelným nehodám...

Ladislav Pokorný

  • Počet článků 137
  • Celková karma 39,74
  • Průměrná čtenost 3434x
Příležitostný komentátor politických i jiných událostí a samozvaný znalec Osudů dobrého vojáka Švejka

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.