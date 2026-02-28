Větrné elektrárny dnes symbolizují boj proti Rusku. A dezinformátoři na tom nic nezmění
Boj proti proruským dezinformátorům nikdy nesmíme vzdát, protože oni se dnes již neštítí vůbec ničeho. Nejnověji se pokusili dehonestovat společné evropské úsilí o energetickou bezpečnost EU, když se v souladu s Putinovými pokyny zapojili do hybridní války proti větrným elektrárnám, které dnes jako jediný zdroj elektrické energie stojí jasně a pevně na správné straně.
Že jsou odpůrci „větrníků“ v ruském žoldu, o tom dnes již netřeba pochybovat. A využívají i těch nejnižších lidských pudů, když podporují v oblastech, kde se o výstavbě větrných elektráren uvažuje či kde již je realizována, prvoplánové pseudoargumenty typu, že hyzdí krajinu, že jsou hlučné, nebo že dokonce ubližují ptáčkům. Jde však již o dávno vyvrácené nesmysly, protože z celé řady studií zpracovaných těmi nejkvalifikovanějšími odborníky vyplývá, že větrníky jsou nejen krásné, ale ty nové i velmi tiché (tón, který vyluzují ty nejnovější, je naopak odborníky hodnocen jako velmi uklidňující a zdraví prospěšný, pro jednoduchost lze uvést, že připomíná uklidňující kočičí vrnění, přibližně asi tak tiché „vrum... vrum... vrum...) a že daleko více ptáčků povraždí domácí kočky a zdivočelé automobily, zvláště pak ty se spalovacími motory. Že neexistují ani žádné důkazy o účincích infrazvuku z větrných elektráren na lidské zdraví, to už dá zdravý rozum, a je tedy třeba považovat takové stížnosti ze strany obyvatel, kteří v blízkosti větrníků žijí, za ovlivněné ruskou propagandou.
V této souvislosti není nijak překvapivé, že se proti větrným elektrárnám vymezují hlavně ti, kteří velebí Putina a Rusko vůbec. Seznam zprávy v této souvislosti odhalily nejen bývalého místopředsedu ERÚ Ivana Noveského (spolupracoval s SPD a horoval pro energetickou spolupráci s Ruskem, pročpak asi?), ale především stranu Motoristů ze současné vládní koalice, která se obdivem k Rusku už ani netají. „Je to hrůza, která nemá vůbec žádnou efektivitu pro náš energetický mix. Je to bohužel jenom něco, co bylo přijato na základě nějaké lobby. A je to samozřejmě zelený byznys,“ prohlásila ikona této strany Filip Turek, o němž už všichni občané naší vlasti díky zodpovědné práci médií dávno vědí, co si mají myslet.
Takže ne, pánové Motoristé a jiní, kteří se nestydíte u nás šířit prokremelské narativy. Větrníky stojí na správné straně a ukazují se dnes vedle pletení druhých a třetích svetrů jako další efektivní cesta k porážce putinovského Ruska. Co nebylo možné před několika lety, dnes již v Evropské unii možné je. Zítra tu dnes již znamená včera a s pomocí nejnovějších technologií pro větrné elektrárny dnes můžeme poručit nejen dešti, ale i větru. A pokud jsou větrné elektrárny Putinovi trnem v oku, co už může být více doporučujícím důvodem pro jejich stavbu?
A protože bývá dobrým zvykem odkázat i na nějaký zdroj, dovolujeme si laskavého čtenáře odkázat na objevný text, který byl zveřejněn 23. února tohoto roku na portálu Seznam zprávy a který nám byl inspirací: Odkaz
Ladislav Pokorný
