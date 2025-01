Veliká úleva pro naši demokracii. Kdyby se to vymklo, Ústavní soud je připraven zasáhnout

V poslední době proběhla médii nejedna spekulace na téma výsledku voleb a stále častěji se objevují i obavy o to, aby se čeští voliči dokázali správně rozhodnout. Vyjádření předsedy ÚS je v takové situaci velikou úlevou a nadějí.

Před ohrožením naší liberální demokracie ze strany ruských trollích farem (odborníci na ruské hrozby je nazývají též petrohradskými trollími farmami), které se do naší společnosti dokázaly masově hybridně implementovat a svým působením zmást nemalé množství občanů a nalomit jejich důvěru v kroky doposud nejlepší vlády v našich dějinách, dlouhodobě varuje nejenom šéf BIS generál Koudelka, ale na bezpečnostní hrozby související s ruským vlivem v České republice dlouhodobě upozorňují především členové vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice. Je obecně známo, že tuto bezpečnostní hrozbu představují především Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. Právě před tímto uskupením již mnohokrát varovali např. premiér Petr Fiala, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová či ministr vnitra Vít Rakušan. Přesto, že i nezávislá a veřejnoprávní média občany dlouhodobě edukují o ruských hrozbách, a přesto, že dnes každý školák ví, že Babiš by udělal pro Rusko všecko, nedaří se zatím ruský vliv v České republice zcela eliminovat.

K neutěšené situaci nepochybně přispívá i skutečnost, že za ruské zájmy se u nás bijí i mnozí další a jejich zhoubný vliv podlamuje důvěru dalších a dalších spoluobčanů. Tito lidé se často k Rusku zdánlivě nehlásí, ti nejrafinovanější se pak dokonce staví do pozice jakýchsi objektivních hodnotitelů, přitom ale podsouvají našim občanům pod rouškou „objektivní konstruktivní kritiky“ nesprávné a škodlivé narativy. Ty se pak projevují třeba v kritice vládních ekonomických rozhodnutí, napadáním Green dealu, nesouhlasem s přijímáním migrantů či zpochybňováním vládní podpory vůči našim seniorům, případně podnikatelům. Od toho je už pak jen krůček ke kritice skvělých vládních investic do naší obranyschopnosti, kritice nákupu nejmodernějších letounů současnosti či ke zpochybňování těch nejlepších rozhodnutí Evropské komise.

Optimisté, lidé vyznávající pokrok a přesvědčení liberální demokraté by nás snad mohli napomenout, že situaci vidíme příliš černě, ale zůstává skutečností, že proruských trollů se u nás vyskytuje nemálo, z odhalených jmenujme jen namátkou (uvádíme v abecedním pořadí): Babiš, David, Dostál, Dostálová, Fiala (ten z SPD), Foldyna, Havlíček, Juchelka, Kettner, Klaus, Kobza, Konečná, Koten, Kovářová, Macinka, Majerová-Zahradníková, Nacher, Peštová, Okamura, Rajchl, Robejšek, Schillerová, Ševčík, Šlachta, Štěpánek, Tlustý, Turek, Vondráček, Zeman, Zwyrtek-Hamplová. A to jsme na pouhém začátku! Přidejme si k dotyčným ještě některé představitele tzv. alternativních a rádobynezávislých médií (opět uvádíme v abecedním pořadí): Geršl, Hájek, Holec, Jovanovič, Kociánová, Koller, Netík, Novotný (Stanislav), Spencerová, Vávra, Velička, Vrábel, Vyvadil, Xaver Veselý, Žantovský a celá ta banda z Parlamentních listů. Je tedy zřejmé, že situace je vážná, ne-li alarmující. Nemalá část obyvatel nám podléhá výše zmíněným populistům a dezinformátorům, což se aktuálně projevuje ve volebních preferencích proruských stran v součtu se blížícím téměř 50 %! A nelze se utěšovat tím, že jde vesměs o spodinu společnosti, lidi neúspěšné, frustrované, často i deklasované živly. Co je opravňuje, aby nám, kteří chceme žít v liberální demokracii, svou nesprávnou volbou zkazili vše, oč jsme v životě usilovali a čeho jsme dosáhli? Co je opravňuje, aby zpochybňovali a narušovali naše hodnoty?

Jako veliká úleva a naděje v této situaci tedy zapůsobila slova předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy, která naší veřejnosti adresoval v rozhovoru pro portál Info.cz 27. ledna 2025: „Je jasné, že tyhlety politické procesy, to znamená kampaň, volby, vládnutí atd. atd., potřebují i v těch jako vyspělých demokraciích… potřebují… V těch systémech musejí být zakomponovány kontrolní mechanismy. Musejí tady být instituce, ústavní soudy, horní komory parlamentu, nezávislá média atd. atd. Nemůžeme se jako spokojit s tím, že tyhlety instituce tady budou jenom jako fíkové listy, že je máme, že se sluší je mít, ale ve skutečnosti ať rozhodují jednou za čtyři roky voliči a ti mají první a poslední slovo. To by mohlo být dost nebezpečné.“

Ano, současní voliči by ve své zmatenosti mohli být opravdu nebezpeční. Ale naštěstí máme Ústavní soud, který může případnou nesprávnou volbu pomýlených a dezorientovaných voličů napravit. Takové štěstí měli nedávno v Rumunsku, v některých zemích však bohužel ústavní soudy svá práva nevyužily. Nepěkným příkladem je třeba sousední Slovensko, kde dnes lidé po nesprávných volbách demonstrují v ulicích za zachování holé demokracie. A při té příležitosti rádi konstatujeme, že i v této pro Slováky nelehké situaci Češi nezůstávají stranou a svou podporou i radou se snaží Slovákům pomoci při návratu demokracie. Jména Ivana Trojana, Ondry Vetchého i Bolka Polívky jsou už dnes symboly občanské statečnosti a angažovanosti.

A právě proto, abychom se podobných věcí nemuseli dočkat i u nás, jsou soudci Ústavního soudu připraveni. Josef Baxa si je vědom, že „zásah soudu do voleb je atomová bomba. Kdyby se ale situace vymkla, nebudeme odvracet tvář.“ A tak nezbývá než Josefu Baxovi poděkovat. Za velikou úlevu a za naději, že Ústavní soud rozhodně zabrání nenávratné destrukci naší liberální demokracie. Kdyby snad Putin naše voliče zmátl, kdyby se snad voliči nerozhodli správně, kdyby snad při volbách pochybili podobně jako ti rumunští, kdyby se to na podzim prostě vymklo, jsou zde Josef Baxa a soudci Ústavního soudu. Teď už můžeme konečně klidněji spát.