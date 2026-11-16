V neděli na Letné čeští občané vykonali reparát z demokracie. Tentokrát na výbornou
Nikdo nemůže popřít, že skuteční a jediní demokraté, které v české kotlince máme, a spolu s nimi i demokratická a nezávislá média, především pak ta veřejnoprávní, mnohokrát před posledními parlamentními volbami varovali naše občany před volbou populistů, proruských trollů a bytostných dezinformátorů. Lidé byli varováni, prokazatelně byli i seznámeni s možnými důsledky své volby, jasně jim bylo řečeno, jak strašné věci by se mohly stát.
Bohužel, mnozí voliči na dobře míněné rady nedali (někteří se takovým radám dokonce vysmívali), podlehli populistickému vábení a dnes stojí s otevřenými ústy před totální vládní destrukcí svobody slova, nezávislých médií, neziskového sektoru jako celku a naší liberální demokracie vůbec. Na Petru Fialovi či Vítu Rakušanovi voličům vadilo každé drobné smítko, nevážili si jich samých ani jejich práce, a teď jsou vyděšeni z balvanů, které na naši demokracii valí partička kolem Babiše, Macinky a Okamury.
Naštěstí všichni naši lidé nejsou hloupí a jsou velice rychle schopni odhalit, když to někdo s naší liberální demokracií nemyslí dobře. Arogance moci, kterou předvádí současná vláda, prostě definitivně utrhla ucho džbánu doposud plného trpělivosti a lid se spontánně postavil tyranii a útlaku. Jako bouře zasáhla nedělní demonstrace celé Česko, lidé se sjížděli z daleka i ze široka, aby ukázali, že jim útok na naše média není lhostejný a že poplatky za veřejnoprávní média jsou ochotni si vybojovat třebas generální stávkou.
Samozřejmě, že se vládní přisluhovači a dezoláti snažili význam nedělní demonstrace marginalizovat. A neštítili se využít i tak pustou demagogii, když na sociálních sítích připomněli reakci Petra Fialy na demonstrace proruských zemědělců před několika lety. Tehdejší situace ale nesnese srovnání s dnešní, tehdy byla ohrožena liberálně demokratická vláda vzešlá z demokratických voleb, a proto bylo třeba zůstat pevný a jasně říci slova, která z úst Petra Fialy zazněla: „Ale opravdu to nemíním udělat ani odsouhlasit pod tlakem demonstrací. Jednak já pod tlakem nejednám, a kdo to se mnou takto zkouší, tak nedopadne dobře, a druhá věc, to by potom mohlo znamenat, že každý, kdo začne demonstrovat, tak dosáhne splnění svých požadavků.“
Dnes jsme jednoznačně v jiné situaci. Destruována jsou nezávislá média, vláda se netají záměrem zlikvidovat občanskou společnost, ohrožena je naše liberální demokracie jako celek! A v takovém případě lidé nemají jen právo vyjádřit svůj nesouhlas, v takovém případě je povinností každého, komu na naší liberální demokracii záleží, aby řekl vládě jasné NE! To ostatně připomněl i nově zvolený senátor a nová naděje naší liberální demokracie Jan Grolich, když vyzval, aby by lidé vyšli protestovat do ulic, a je dobře, že právě ikony naší demokracie, jakou Jan Grolich bezesporu je, se nebojí k obraně svobody využít i výzvu k hájení demokratických principů i mimo Parlament České republiky.
A je symbolické, že lidé ze všech koutů republiky spontánně vycházejí do ulic, aby bránili demokracii, právě v době, kdy si připomínáme svátek naší demokracie 17. listopad. A není divu, že pamětníci těchto slavných dnů z roku 1989 právem srovnávají tehdejší atmosféru, nadšení a spravedlivý hněv občanské společnosti, který před 37 lety svrhl nenáviděnou komunistickou vládu, s dnešním hnutím odporu mezi lidmi. Lidé se opět semkli, v divadlech, na ulicích, v továrnách i ve školách zní jedním hlasem protest proti novodobým uchvatitelům naší demokracie. Babiše do koše! A naši čeští herci, jež vždy byli a budou solí naší společnosti, jsou opět u toho, jsou opět se svými občany a z pódií hovoří za nás za všechny. Kulturní fronta vždy věděla a také dnes ví, kde je její místo.
Ale dnes jsme jako občané silnější než v roce 1989. Dnes máme na své straně i demokratické politiky či organizace jako Milion chvilek či Štít demokracie, organizace, které vyrostly z nás a našich ideálů, aby vždy neochvějně hájily naši demokracii. I s jejich pomocí jsme dokázali vyrůst, dospět a pochopit, co jsou skutečné evropské hodnoty. A můžeme být hrdí, že jsme na své sedmatřicet let dlouhé cestě k demokracii došli až na Letnou, abychom se jasně postavili proti nedemokratickým samozvancům a ztroskotancům, kteří se pod rouškou výsledků demokratických voleb snaží naši liberální demokracii a svobodu zničit. Jasně a liberálně demokraticky to řekl mluvčí našeho národa Mikuláš Minář: „Opozice musí být připravena převzít moc.“
My, čeští občané, jsme v neděli 15. listopadu vykonali reparát z demokracie. A vykonali jsme ho na výbornou.
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