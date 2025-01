Už dnes je jasné, že Rusko naše volby bude ovlivňovat. Jsou tedy v takové situaci vhodné?

BIS ústy generála Koudelky varovala občany před nebezpečím ovlivnění našich demokratických voleb ze strany ruských hybridů. Hlas strážců naší demokracie hovoří jasně. Nezareagujeme-li včas, po volbách by mohlo být už pozdě.

Proruští mloci se nám během velmi krátké doby transformovali do ruských krtků a nebezpečí ohrožení naší liberální demokracie je nanejvýš aktuální a stále se zvyšuje s blížícími se parlamentními volbami.

Vláda Petra Fialy si je naštěstí situace vědoma a ruku v ruce s BIS chrání naši demokracii všemi myslitelnými prostředky. Na rozdíl od předchozí vlády, která s Ruskem a také s Čínou v podstatě skrytě kolaborovala, dokázala celou řadou opatření, že se před ruskou hybridní hrozbou neskloní. K chvályhodným aktivitám můžeme nepochybně zařadit nejen zákazy konspiračních a škodlivých webů, které se však bohužel nesetkaly s pochopením ze strany soudů, zřízení sekce KRIT na Ministerstvu vnitra, jež doposud velmi úspěšně monitoruje a napravuje nesprávné názory státních zaměstnanců, či jasnou deklaraci pana premiéra o právu občanů na korigované informace, ale především vytvoření funkce strategického komunikátora, který se svým týmem (pracujícím v pochopitelném utajení) již vyhloubil množství příkopů, kterými oddělil spořádané občany od proruských mloků, a jasně pojmenoval ty živly, které společné snaze o dosažení liberálně demokratických hodnot cíleně škodí. Naposledy se vládě podařilo prosadit do legislativního procesu i pokrokové vylepšení trestního zákoníku o paragraf neoprávněné činnosti pro cizí moc, podle kterého bude možné potrestat byť i jen náznak či myšlenku spolupráce s našimi nepřáteli, padni komu padni.

Situace je však nadále vážná. Češi byli nejnověji varováni od osoby nejpovolanější, která již řadu let stojí na stráži naší liberální demokracie, a lze tedy jen těžko brát její varování na lehkou váhu. Na semináři v Poslanecké sněmovně generál Koudelka zdůraznil, že lze očekávat vysokou dezinformační aktivitu podobně jako v Rumunsku či Moldavsku, případně při prezidentských volbách v USA v roce 2016. Zvláště v Moldavsku Rusko masivně nakupovalo hlasy nebohých moldavských voličů, v Rumunsku zase Putin na TikToku zorganizoval kampaň v prospěch proruského kandidáta a dezorientovaní Rumuni jí podlehli v takové míře, že rumunskou demokracii zachránil na poslední chvíli až Ústavní soud, když volby s nesprávným výsledkem zrušil. To, že se nepodařilo v tomto konkrétním případě získat žádný důkaz o ovlivnění voleb, jen vypovídá o tom, jak sofistikovaně Putinovo Rusko podobné hybridní hrozby realizuje.

Je tedy zřejmé, že podobné nebezpečí reálně hrozí i v případě našich parlamentních voleb, které jsou plánovány na letošní podzim. Nebezpečí o to větší, že i u nás provádí podvratnou proruskou činnost celá řada opozičních stran, ať už jde o ANO (jasným důkazem proruské činnosti je, že demokratické strany vtipně parafrázovaly volební billboardy tohoto hnutí s textem „Rusko, pro tebe všecko“) či SPD, Motoristy, PRO nebo Stačilo!, jejichž představitelé se doslova předhánějí v tom, kdo více zkritizuje liberálně demokratické snahy současné vlády či kdo se nejrychleji a nejhlouběji zavrtá do pozadí nově zvoleného amerického prezidenta, přestože náš prezident i naše vláda včas a důrazně před Trumpem varovali, pan prezident navíc ještě jako prostý občan jasnozřivě odhalil, že jde o zcela odpudivou bytost.

Jak tedy zabránit ovlivnění našich demokratických voleb, případně jak minimalizovat škody, které petrohradské trolí farmy na podzim nepochybně způsobí? Bude stačit vládní kampaň pro podporu demokracie a bude stačit 34 milionů? Zvládne plukovník Foltýn se svým týmem edukaci obyvatelstva a opozičních poslanců prostřednictvím nápaditých a inspirativních komunikačních karet? A dokáže generál Koudelka odhalit včas všechny hybridní hrozby? A pokud ne, dokáže v případě nesprávného výsledku voleb zareagovat včas a účinně Ústavní soud? Na tyto otázky bychom měli znát odpověď, protože vnějších, ale především vnitřních nepřátel je mnoho a snadno by nám mohli přerůst přes hlavu. A proto se musíme našich odpovědných činitelů ptát: Nebylo by v zájmu zachování naší liberální demokracie nejvhodnější celé kritické období přestát se vztyčenou hlavou a parlamentní volby odložit (a tedy vůbec nevyhlašovat) na dobu vhodnější, dokud se situace zcela nezkonsoliduje a Rusko nebude definitivně poraženo? Demokracie, je-li ohrožena, musí se bránit. A nejlépe se může bránit, jsou-li v čele státu skuteční demokraté. Vláda Petra Fialy představuje dnes jasné demokratické směřování naší vlasti a jedinou jistotu zachování hodnot a demokratických procesů. Pro zachování takové jistoty není hanbou odložit volby na dobu pro demokracii příznivější. Bude tedy výzvou pro všechny demokratické strany v současné Poslanecké sněmovně a v Senátu, aby našly cestu, jak celý proces demokraticky a ve prospěch občanů zajistit a předejít tak chaosu způsobenému volbami s nesprávným výsledkem, který lze v dnešní nestabilní situaci reálně předpokládat. Věříme, že k zachování řádu a pořádku by se svou podporou připojil i pan prezident. Ještě je čas, ale je třeba neotálet a jednat. Příklady Maďarska, Slovenska, Rumunska a bohužel i Spojených států jsou děsivým mementem.