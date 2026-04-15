Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A právě proto musí jet Petr Pavel na summit NATO
Tohle ostatně dobře vědí i naši místní fašisté, komunisté i různí populisté. Petra Pavla se ve skutečnosti bojí, protože on je převyšuje tolik, že stal jejich noční můrou. Nejen, že je daleko hezčí a reprezentativnější než všichni ti Okamurové, Babišové a Rajchlové, nejen, že dlouhodobě zastává pevné a hodnotové postoje ke všemu, co se kolem něj jen mihne, nejen, že se stal symbolem boje našeho národa proti komunistické zvůli, a nejen, že si to všechno taky odpracoval, ale především za ním stojí drtivá většina našeho lidu a neváhá ho opakovaně podpořit v jeho spravedlivém boji proti vládě národní zkázy Andreje Babiše. Dnes už je zřejmé, že tuhle vládu nikdo nechce, všichni se za ni stydíme a v souladu s pokyny médií stojících na správné straně ji také všichni rozhodně odsuzujeme.
Přestože situace je naprosto čitelná a srozumitelná pro každého, kdo si zachoval zbytky zdravého rozumu a zapnutou Českou televizi, dovolují si noví papaláši, doslova opilí mocí, vysmívat se nejen všem poctivým demokratům, ale i panu prezidentovi, který dnes téměř jako poslední Mohykán stojí na straně práva a Ústavy. Nejodpornějším z odporných je pak ministr Pacinka nebo snad Nacinka nebo jak se ten člověk vůbec jmenuje, který se panu prezidentovi nejen nepokrytě vysmívá (vzpomeňme jen na jeho extempore s četbou Rudého práva při prezidentově projevu), nepokrytě mu vyhrožuje (vyděračské SMS, které otřásly celým národem a generála Petra Pavla přivedly téměř k slzám), ale dnes si dovoluje nejvyššímu ústavnímu činiteli dokonce zakazovat, aby náš lid reprezentoval na summitu NATO s průhlednou záminkou, že by snad pan prezident mohl mluvit jinak než vláda, což jen zakrývá jeho panický strach, že by pan prezident mluvil upřímně a pravdivě, jak jsme ostatně u něho vždycky byli zvyklí.
Jenže náš národ i naše společná Evropa opravdu nepotřebují, aby za ně mluvil někdo, jako je Petr Macinka, a tím méně na summitu NATO, kde je potřeba se jasně vymezit proti DonalduTrumpovi a jeho pochybným dobrodružstvím a velikášským plánům, jeho bratříčkování se s Putinem a jeho zpochybňování samotné existence Severoatlantického paktu. To od Macinky opravdu čekat nemůžeme, ten dokáže leda tak neurvale urážet ikonu americké demokracie Hillary Clintonovou. Náš národ a naše společná Evropa potřebují, aby na summit jel důstojný soupeř Donalda Trumpa, aby tam jel někdo, kdo se nebojí s vojáckou přímostí pojmenovat věci pravými jmény, kdo zastává jasné hodnotové postoje a kdo bude Trumpovi imponovat svým zjevem, svým hrdým postojem i svým mohutným knírem. Evropa dnes na summitu potřebuje někoho, kdo se nebojí říci Trumpovi do očí, že je odporná bytost, kdo se nebojí jasně pojmenovat skutečnost, že Trump poškodil NATO více než Putin, a kdo dá Trumpovi jasně najevo, že se bude muset hodně polepšit, aby mu zástupce demokratické Evropy podal ruku.
Jestli někdo může dnešního amerického prezidenta umravnit a přivést zpět do náruče liberální demokracie, je to právě Petr Pavel. A právě proto musí jet Petr Pavel na summit NATO. A nechme na jeho dobré vůli, jestli s sebou vezme Babiše nebo Macinku. Ale proč ne. Oběma by prospělo, aby se podívali, jak se chová skutečný demokratický státník a jak se dělá politika. A doufejme, že se bude dobře dívat i Donald Trump. Jemu by to prospělo ze všech nejvíc.
Ladislav Pokorný
