Tohle bylo poslední varování. Novináři ČT vysílali v černém. Náš lid však za nimi stojí
Je dobrým zvykem, aby nominanti v anketě Bloger roku napsali v době hlasování také nějaký blog. Takovou výzvu nebylo samozřejmě možné ignorovat, hádankou po nějaký čas zůstávalo jen téma. Zpracovat oficiální a definitivní vyhlášení Petra Pavla slušným člověkem? Rozmetat na atomy počínání ministra Macinky, který se rozhodl (zatím jen symbolicky) povraždit experty na hodnoty působící na Úřadu vlády? Či snad vyzdvihnout úspěch předsedy Senátu Miloše Vystrčila při jeho tradiční cestě na Tchaj-wan, při níž obdržel Řád příznivých oblaků (připomeňme v téhle souvislosti, že někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová obdržela při podobné příležitosti Řád zářící hvězdy, takže se nám sbírka řádů pěkně rozrůstá), a navíc se kvalifikoval do užšího výběru kandidátů na roli Bilba Pytlíka v připravované nové verzi Hobita? Témata zajisté štěpná, leč zvítězila problematika závažnější, která se stále intenzivněji a naléhavěji proměňuje v otázku bytí a nebytí naší demokracie.
Morální apel, jímž redaktoři Českého rozhlasu a České televize (a především jimi se budeme zabývat, protože právě na nich mohlo spočinout oko našeho lidu) zapůsobili na svědomí českých občanů, se nepochybně zapíše zlatým písmem do dějin naší nezávislé žurnalistiky. Černé odění, v němž přišli do svého poslání tuto středu, znamenal hozenou rukavici vládě, která se snaží o plíživou destrukci naší liberální demokracie, likvidaci veřejnoprávních médií (případně o jejich podřízení jednotlivým ministrům, v tom není doposud zcela jasno), přičemž toto vše hodlá spáchat zrušením poplatků, kterými jsme si my všichni zvykli financovat tato média a zajišťovat si tak jejich objektivitu, nezávislost a transparentnost. Každému z nás bylo jasné, že svoboda slova a demokracie nejsou zadarmo a že jde o ten nejlepší způsob, jak zachovat liberálně demokratické hodnoty nejen pro nás, ale i pro příští generace.
Kvůli tomu, co chystá vláda, se však dnes nejen ČT a ČRo ocitly v černém, ale lze bez nadsázky říci, že v černém se ocitla celá naše země. O to větší díky patří našim novinářům, kteří decentně, vkusně, ale statečně a silným hlasem a s naléhavým morálním apelem položili našemu národu otázky, na něž jsme jako zodpovědní občané povinni odpovědět. Opravdu si vezmeme na svědomí, že nebudeme mít k dispozici objektivní informace o současné Babišově hrůzovládě? Opravdu má náš lid tápat bez jasných pokynů, které politiky nenávidět a které milovat? A v případě stávky – opravdu chceme, aby se bez veřejnoprávních informací život v naší vlasti úplně zastavil?
Odpovědi jsou zřejmé. A jestli ani takto silný apel nedokáže naši veřejnost vyburcovat, aby se jasně postavila za svá média, pak už nám asi nebude pomoci. My však nepochybujeme, že lidé za svými veřejnoprávními médii stojí a že by v případě oprávněné stávky nejen naše novináře podpořili, ale bok po boku s nimi ulehli i do spacáků, případně bok po boku s nimi i hladověli, kdyby to bylo nutné. Ne, nebojíme se. Hlas lidu zvítězí a černé oblečení našich novinářů brzy vystřídá pestrý, až přímo duhový oděv vítězství. Veřejnoprávní média jsou naše!
Ladislav Pokorný
Táto, táto, ty jsi přece zažil pana prezidenta Pavla? Vyprávěj nám o něm, prosím...
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Ladislav Pokorný
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Ladislav Pokorný
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Ladislav Pokorný
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