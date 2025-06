Teď už jsme zděšeni všichni. Nedůvěra vládě je v současné situaci na hraně vlastizrady

Byly doby, kdy z politického dění byla zděšena jen Mirka Němcová, ale dnes jsme ze skandálního jednání opozice zděšeni všichni. Tváří tvář ruskému nebezpečí se nerozpakuje shodit nejlepší vládu od roku 1938. To je absolutní dno.

Dobře to však dopadlo, vláda ve své práci může pokračovat. Koaliční politici po právu vyškolili opoziční zoufalce v základní matematice a ukázali svoji morální i intelektuální převahu. Po opoziční exhibici však zůstává nepříjemná pachuť, protože zástupci ANO, SPD a bohužel i Pirátů ukázali, že jsou jim lhostejné zájmy České republiky, a nerozpakují se ani ohrozit bezpečnostní zájmy našich občanů. To je totiž přesně to, co by se mohlo ocitnout v přímém ohrožení, kdyby padla vláda Petra Fialy. U Pirátů snad lze předpokládat určitou naivitu a politickou nezkušenost a stejně tak lze předpokládat, že by se snad ještě mohli napravit, u ANO a SPD je však nutné hovořit o konání na hraně vlastizrady.

Správně koaliční politici upozorňovali při sněmovním jednání na skutečnost, že lídr opozice Andrej Babiš je opakovaně souzen a logicky má tedy mlčet a šoupat nohama, když se konečně vládne ve prospěch občanů České republiky, a s ním všichni, kteří mu v agrofertím spolčení posluhují. Ostatně se stále jasněji ukazuje, že opozice pouze prachsprostě (a dodejme, že i zoufale) zneužila plochou historku okresního formátu o bitkoinech, kterou v dobrém rozmaru vyprávěl bývalý ministr Pavel Blažek ministerskému předsedovi a jejíž vyznění opozice nafoukla do té míry, že se vyhrotila ve štvavou kampaň médií vůči Pavlu Blažkovi a následně i vůči ministru financí Stanjurovi, a dokonce i vůči premiérovi. Těžko se pak divit, že Pavel Blažek si řekl, že tohle už po poctivé službě naší vlasti a získání mimořádných finančních prostředků pro státní rozpočet ve výši celé jedné miliardy nemá zapotřebí a znechucen opustil nejvyšší patra politiky. Je smutným vysvědčením opozičních politiků, že i tento krásný příklad politické kultury a pochopitelného lidského přístupu dokázali interpretovat jako jakýsi důkaz Blažkovy viny. Že jde o nafouknutou záležitost a v podstatě o bramboračku, jak vtipně poznamenala šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, navíc dnes již jednoznačně odkrývá žena, které veřejnost může plně důvěřovat, nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix. A i opozice by si měla uvědomit, že právě jmenováním Evy Decroix, tedy místopředsedkyně ODS, Petr Fiala jednoznačně prokázal, jakou váhu vyšetření celé záležitosti přikládá a že se nemá čeho obávat.

Dosti však o nechutném divadle, které ostatně opozice předvádí opakovaně. Více je třeba hovořit o tom pozitivním, co lze v právě uplynulém hlasování o nedůvěře vládě najít. Občané jistě intenzivně vnímali, kdo stojí na správné straně a kdo se dokáže postavit za hodnoty tím, že odmítne pád nejlepší vlády od roku 1938. Stateční a rovní dnes hlasovali proti pádu vlády a náš dík patří i těm, kteří svůj odpor dali najevo i jiným způsobem. Je lidsky zcela pochopitelné, že zvláště někteří poslanci STAN se na celou záležitost nemohli už dívat a při hlasování odešli ze sálu. Lze jim zcela rozumět, vždyť právě oni si v minulosti prožili nechutné opoziční útoky kvůli údajné kauze Dozimetr, což je, jak se dnes ukazuje, natolik vykonstruovaná kauza, že se jí opakovaně odmítlo zabývat již několik soudců.

Tak či onak, čeští občané dnes vyhráli, svou vládu si udrželi. Nemůžeme si v dnešní složité politické situaci, kdy se naše vlast ocitla ve válce proti všemu ruskému, co jen na světě je, dovolit hazardovat s existencí vlády, která nás chrání a zajišťuje nám bezpečnost v míře vrchovaté. Dobře víme, že opozice by nás přivedla dříve či později, ale spíše dříve do náruče ruského medvěda. Dnes tedy poděkujme těm poslancům, kteří skutečně zastupují naše zájmy, a na podzim pamatujme na to, kteří to byli. Nikoli SPOLU chyceni a SPOLU pověšeni, jak se nechutně vyjadřuje opozice. Nikoli. Udělejme vše proto, aby platilo, že SPOLU opět zvoleni, SPOLU opět vládnoucí. Je to v našem zájmu.