Sobotní Letná ukázala rozdíl mezi nenávistnými výlevy a demokratickým vyjádřením názorů
Podpora liberální demokracie a veřejnoprávních médií, respekt k hodnotám a vyjádření obav z východního směru, který nám diktuje současná koalice, tento víkend rezonovaly celým českým veřejným prostorem. Lidé po celé republice spontánně nastupovali do svozových autobusů, aby se mohli sejít na posvátném místě české demokracie a vyjádřit svůj odpor vůči současné vládě. Praha si v sobotu připomněla nejslavnější okamžiky našich dějin, především dnes již legendární letenskou demonstraci Milionu chvilek, která v roce 2019 doslova otřásla tehdejší Babišovou vládou a otevřela cestu ke svobodným volbám v roce 2021, z nichž vzešla vláda Petra Fialy, dosud nejdemokratičtější a nejúspěšnější vláda v našich dějinách.
Žel, historie se málokdy opakuje, a přes poctivou snahu a úsilí hraničí s lidskými možnostmi, jež vyvinuli liberálně demokratičtí politici i média stojící na správné straně, zvítězily v loňských parlamentních volbách zlo, populismus, tendence ke kolaboraci s Ruskem a bezohledné prospěchářství. A netřeba si zakrývat, že k tomuto vítězství temných sil nemalou měrou přispěly i tehdejší demonstrace dezolátů proti demokraticky zvolené vládě Petra Fialy, jejichž vůdci a účastníci naprosto nerespektovali skutečnost, že jde o nejlepší a nejdemokratičtější vládu v našich dějinách, a podařilo se jim zmást české voliče do takové míry, že ve volbách podlehli vábení proruských, polofašistických a populistických politiků, dali jim svou důvěru a teď jsou naprosto otřeseni tím, jak se vláda zcela utrhla ze řetězu.
Jak obrovský rozdíl je mezi srazy nenávistných frustrátů, jejichž cílem bylo dehonestovat všechny demokraticky uvažující občany i jejich demokraticky zvolené představitele a vyřvat se ze svého obdivu k putinovskému Rusku, a důstojnou demonstrací demokraticky uvažujících občanů, kteří přišli spořádaně, slušně a klidně, leč rázně a rozhodně vyjádřit svůj nesouhlas s konáním proruské vlády, nejlépe ukázala právě sobotní manifestace Milionu chvilek.
Před několika lety jsme ve zpravodajství objektivních médií nevěřícně hleděli na bezzubé životní ztroskotance, zapšklé a agresivní důchodce a prapodivné existence vyřvávající na Václavském náměstí nenávistná hesla proti liberální demokracii a říkali si, jestli i tohle jsou naši spoluobčané. Před několika lety jsme s odporem sledovali tehdejší vůdce demonstrací Rajchla, Foldynu a Ševčíka, kteří bezskrupulózně hráli na notu těch nejnižších pudů zmanipulovaného davu, a s údivem jsme sledovali náhle se vynořivší samozvané odborníky na energetiku, bezpečnost či migraci, kteří se nestyděli lhát přímo z pódia. Nenávist, agresivita, vulgarity a dehonestace všeho, co nešťastní a jednodušší lidé pod pódiem nebyli schopni pochopit, otřásly tehdy celou českou společností. S bolestí jsme sledovali, jak byla zneužita česká vlajka, kterou mávali lidé, jimž by do rukou patřily spíše vlajky Sovětského svazu nebo Třetí říše. Tehdy jsme si oprávněně kladli otázku, kdo takové demonstrace financuje, a odpovědi jsme se nikdy nedočkali, ačkoliv ji všichni tušíme. Marně jsme na srazu dezolátů hledali byť jedinou myšlenku, prostor vyplňovala jen nenávist k hodnotám, kterých tito lidé nikdy dosáhnout nemohli a nikdy jich dosáhnout nemohou. Cíl byl tehdy jasný – svrhnout nenáviděnou vládu Petra Fialy a odevzdat naši zem Putinovi. Ruské tanky byly připraveny už tehdy.
Sobotní demonstrace Milionu chvilek oproti tomu byla důkazem vyspělosti našeho lidu a jeho pevného ukotvení v demokratickém světě. Mezi účastníky jsme mohli zaznamenat mnoho mladých lidí, kteří se přišli jasně vyjádřit, že budoucnost pod ruskou knutou a bez veřejnoprávní televize si rozhodně nepřejí. Přišli i senioři, kteří se nenechali opít Babišovými rohlíky z Penamu, a stejně jako mladí se jasně postavili na stranu liberální demokracie. Hodnoty přišli bránit staří, mladí, všichni usměvaví, přesvědčení, ve svých názorech pevní. Lidé, kteří svou vlast milují a kteří to přišli dát najevo. Podpořit je přišli i skuteční demokratičtí politici, mezi demonstranty jsme mohli zahlédnout předsedu Senátu Miloše Vystrčila, bývalého ministra Martina Dvořáka či předsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla, své spoluobčany přišla podpořit i europoslankyně Danuše Nerudová. Oproti demonstraci dezolátů velmi příjemná změna.
Atmosféra byla inspirující, přátelská a konstruktivní. Na každém kroku slušnost, řád i pořádek. Krásné projevy pronesli Zdeněk Svěrák, Ivan Trojan či Aneta Langerová, kteří tak dostáli své pověsti elity a svědomí našeho národa. Mnohý občan u přímých televizních vstupů, jež v souladu se svou úlohou sloužit naší veřejnosti nezištně zprostředkovala Česká televize, pocítil hrdost a novou naději. Krásným výsledkem je i to, že mezi lidmi i na pódiu rezonovala celá řada podnětných myšlenek. Kromě zdůraznění skutečnosti, že Babiše, SPD a Motoristy nikdo nechce, se nad celým shromážděním vznášel i duch televizních a rozhlasových poplatků, které jsou jedním z posledních pilířů zachování naší demokracie, a je tedy je třeba za každou cenu zachovat, zvláště když se je už v minulém období podařilo zvýšit a naši demokracii tak posílit. Zazněly i přátelské rady premiéru Babišovi (jaký to rozdíl proti nenávistnému vyřvávání proti premiéru Fialovi!) doporučující mu zbavit se SPD a Motoristů a vládnout s menšinovou vládou či ještě lépe zbavit se SPD a Motoristů a uzavřít koalici s nějakou pěknou demokratickou stranou, která by už na něj dohlédla. Hrdé české vlajky ve správných rukou pak vytvářely majestátní atmosféru, kterou vkusně doplňovaly vlajky Evropské unie a Ukrajiny.
Mnoho nedobrého přichází s touto vládou. A právě na to v sobotu upozornilo oněch 250 000 spravedlivých, kteří neváhali připojit svůj hlas k hlasu Mikuláše Mináře, organizátora, pokladníka a mluvčího všech, kterým není další osud naší vlasti lhostejný. A zdaleka nejde jen o oněch 250 000 lidí. Jejich hlas reprezentoval další stovky tisíc těch, kteří se v sobotu zúčastnit nemohli – zaměstnance ve službě, zdravotní sestry, lékaře, policisty, chataře i chalupáře, prosté lidi z venkova i z měst, často i takové, kteří volili ANO, Motoristy či SPD, a dnes vidí, jakou chybu udělali. Všichni věříme, že sobotní demonstrace Milionu chvilek na Letné byla prvním krokem k tomu, aby se tvá ztracená vláda věcí tvých zpět k tobě navrátila, lide.
Ladislav Pokorný
