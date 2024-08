Rýsuje se nový pořad ČT: Otázky Václava Moravce by mohly nahradit Otázky Otakara Foltýna

V poslední době se objevují nehezké spekulace o konci pořadu Otázky Václava Moravce. Ostatně něco podobného si prožila Nora Fridrichová. I když by to dobrá zpráva nebyla, existuje skvělé náhradní řešení. Otázky Otakara Foltýna.

Představa, že by naše veřejnost neměla možnost sledovat svůj nejoblíbenější pořad, v němž ikona České televize Václav Moravec pravidelně předkládá našim občanům ty nejkrásnější hodnoty tak, jak na to byli po léta zvyklí, je téměř děsivá. Co by nás však už mohlo překvapit poté, kdy liberální demokracie byla zcela zásadním způsobem ohrožena ukončením pořadu 168 hodin, který se stal životním posláním novinářky Nory Fridrichové?

Dosud nezodpovězenou otázkou v této souvislosti zůstává úloha generálního ředitele Součka, jehož konání vzbuzuje oprávněné pochybnosti, zda příliš nepodléhá snaze zalíbit se některým opozičním uskupením, kterou navíc omlouvá naivní ideou, že by prostor k vyjádření měli dostat i ti, kteří věří konspiracím a jsou pod vlivem konspiračních webů, a proto Českou televizi nesledují.

Nepovažujeme podobné úvahy pana generálního ředitele ani za příliš šťastné, tím méně za smysluplné. Nora Fridrichová i Václav Moravec vykonali pro naši liberální demokracii již mnohé a jejich místo v České televizi jim může upírat snad jen naprostý neznalec anebo hůře – nepřítel. Přesto existují možnosti, jakými by pan Souček mohl své nepříliš uvážené kroky napravit a nejen zpestřit a zatraktivnit vysílání naší veřejnoprávní televize, ale především posílit hodnoty, které jsou divákům před televizními obrazovkami předávány.

A nevaříme z vody. Podle našich informací již někteří pracovníci České televize, kteří byli hluboce znepokojeni posledním vývojem ve své domovské televizi, připravují alternativní pořad, který má pracovní název Otázky Otakara Foltýna. Ten by mohl vhodně doplnit, případně nahradit již zmiňované Otázky Václava Moravce. Samozřejmě bude třeba ještě doladit spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a samotným hlavním protagonistou pořadu, pro něhož však, jak lze předpokládat, by pořad otevřel zajímavé možnosti strategické komunikace s veřejností.

Předpokládaný formát pořadu se nabízí zcela samozřejmě: Ministerstvo vnitra by zajistilo účast vybraného dezoláta, který by se pak zúčastnil diskuse s plukovníkem Foltýnem přímo ve studiu. Nepochybně by mohlo být využito dosavadních zkušeností ministerstva z již osvědčeného programu KRIT, který se mj. zabývá dialogem se zaměstnanci státní správy o správných názorech a hodnotách. Plukovník Foltýn by pak v živém vysílání kladl vybranému reprezentantovi tzv. alternativní scény otázky, na něž by dotyčný odpovídal. Podařilo se nám získat i ukázku z připravovaného scénáře pořadu, přičemž samozřejmě v rámci ochrany osobních údajů zatím nelze uvést jméno prvního vybraného hosta. Pokud vše půjde podle představ, první díl nového pořadu by mohl být odvysílán už 21. srpna. A nyní již tedy malá ochutnávka:

Otakar Foltýn: „Máme zjištěno, že jste se v posledních měsících na sociálních sítích opakovaně nevhodně vyjadřoval. Copak jste psal třeba na Facebook?“

Pozvaný host: „Jednou jsem napsal, že vláda připravuje dalšího cenzora a že to pro svobodu slova není dobrá zpráva...“

Otakar Foltýn: „Takovým my říkáme zombíci. Jestlipak víš, že kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem? Co ty máš s Putinem? Ty ho obdivuješ?“

Pozvaný host: „Nic, vždyť já ho ani neznám. Já jenom myslím, že prostě tahle vláda nevládne úplně dobře...“

Otakar Foltýn: „Ty svině kolaborantská! Mezi takovejma jako ty a náma slušnejma lidma musíme vykopat příkopy, abyste nikoho z nás nemohli nakazit! Odveďte ho do karantény!“

Plukovník Foltýn (do kamery): „Mojí funkcí je synchronizace činů, aktivit a samotné komunikace státních institucí tak, aby ve výsledku základní hodnoty, na kterých stojí stát, byly společností chápány jako společné hodnoty.“

Věříme, že připravovaný nový pořad Otázky Otakara Foltýna přispěje k tomu, aby všichni naši zbylí spoluobčané radostněji sdíleli naše společné hodnoty.