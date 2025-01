Prodavačům strachu se musíme bránit optimismem. Vláda ho občanům zajistí jen za 34 milionů

Máme se dobře, jen o tom nevíme. Prodavači strachu se přesto snaží naši veřejnost vyděsit. Vláda však připravuje kampaň, která nám za pouhých 34 milionů vlije optimismus do žil. Součástí by měla být i tolik populární zaječí ouška.

Vláda dělá, co je třeba, napravuje věci, každý den činí kroky, které občanům pomáhají. Nebudeme se nyní podrobně zabývat všemi pozitivy, jež vládní působení Petra Fialy a koalice Spolu občanům České republiky přineslo, na to nemáme potřebný prostor a navíc jsou tato pozitiva všeobecně známa, stačí jen uvést ohromující číslo 93 % splněných slibů z vládního prohlášení. Soudní občané tyto skutečnosti vnímají a radostně kvitují. Ostatně i všeobecně známý fakt, že my i naši spoluobčané máme tu historickou výsadu, že žijeme v době nejlepší vlády za posledních sto let, hovoří za vše a naši potomci nám budou jednou závidět, že jsme mohli „být u toho“.

Je tedy poněkud zarážející, že si tyto skutečnosti ještě někteří občané neuvědomují, někteří snad ani nevědí o tom, že se mají dobře. Tento jev lze samozřejmě vědecky vysvětlit, je však obtížnější ho také lidsky pochopit. Avšak každého soudného občana snaha o vysvětlení i pochopení tohoto jevu nutně vede k elementárnímu zjištění, že opozice, ať už parlamentní či mimoparlamentní, využívá nedostatečného ideového zakotvení části našich spoluobčanů a šíří strach ve velkém. Babišovým a Okamurovým prodavačům strachu však samozřejmě nejde o ty pomýlené občany, kteří podléhají jejich hrůzným narativům. My samozřejmě víme, že jim jde o to, aby se udrželi u koryt a dotací z nenáviděné Evropské unie, což jim však nebrání, aby z ní vysáli vše, co je možné. Je zřejmé, že pro své zájmy by se nerozpakovali předat naši republiku Putinovi, Číňanům i třeba Severokorejcům, jen kdyby z toho něco káplo. Tohle víme dobře.

A stejně dobře to vědí i Petr Fiala a jeho vládní kolegové, kteří jsou však bohužel svázáni pravidly demokracie a na rozdíl od opozičních vykuků si nemohou dovolit demokratická pravidla porušovat a nerespektovat je. Ne, demokratičtí politici opravdu nemohou cenzurovat nesprávné názory, byť tyto prokazatelně škodí naší demokracii a našim občanům. Jejich demokratické přesvědčení jim neumožňuje vypínat weby, které šíří škodlivé narativy, nebo zřizovat instituce, které by se pokoušely kontrolovat myšlení a potlačovat názory občanů, čehož by se jistě neštítili představitelé opozice. Nemohou přijímat zákony, jejichž ustanovení by mohla umožnit zneužití moci a zbavení se nepohodlných. Ne. To jsou metody, na které se třesou různé Konečné, různí Turci, Okamurové a Babišové, to jsou metody těch, kteří lační po moci za každou cenu. Ale je správné takové snahy a takové lidi alespoň pojmenovat a ukázat všem občanům, co jsou zač.

Vláda musí (a je to tak správné) postupovat demokraticky a v ideálním případě liberálně demokraticky. A proto lze jen přivítat, že v nejbližší době uvolní částku 34 milionů korun na propagaci svobody, demokracie a spojeneckých vazeb. To je ta nejsprávnější odpověď všem, kteří našim spoluobčanům bezostyšně prodávají strach. A protože si je vláda vědoma, že šíření liberálně demokratických hodnot nepočká, zadala zakázku v dynamickém nákupním systému zrychlenou cestou těm nejpovolanějším, kteří své kvality v přesvědčování veřejnosti prokázali již v minulosti kampaní Deštník proti drahotě, již se podařilo pořídit za pouhých 24 milionů korun a která tak pomohla našim spoluobčanům v počátcích vlády Petra Fialy, kdy bylo potřeba se vyrovnat s příšernými dluhy a inflací z doby vlády Andreje Babiše.

Dá se tedy předpokládat, že nejnovější kampaň vlády bude stejně úspěšná jako kampaně předchozí a že občanům vlije do žil tolik potřebný optimismus. Ostatně se proslýchá, že součástí kampaně budou i speciálně vyškolení lektoři, kteří budou občanům předvádět, jak udělat zaječí ouška jako pan premiér, neboť marketingoví specialisté zjistili, že podobné aktivity veřejnost zaručeně pobaví a pomáhají udržet dobrou náladu a optimismus. Lze tedy důvodně předpokládat, že v takto veselé a optimistické společenské atmosféře nepopřeje před podzimními parlamentními volbami veřejnost prodavačům strachu sluchu a že takto pozitivně naladění občané budou volit srdcem i rozumem ty politiky, kteří se o ně takto pěkně postarali. A prodavačům strachu zbydou po zásluze jen oči pro pláč.