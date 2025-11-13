Prezident hájí demokracii. Proti ANO, SPD, Motoristům, a bude-li třeba, i proti voličům
Andrej Babiš se zřejmě ve své nadutosti domníval, že si ve středu dojde na Hrad pro své jmenování premiérem a že pan prezident se bude vůči němu chovat stejně servilně jako Babišovi pohůnci, kteří se jen jen třesou na ministerské posty.
Jenže zapomněl, že na Hradě již nesedí ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman, kteří by se s ním v řadě věcí, a především v jeho náklonosti k Rusku, jistě nadšeně shodli. Zřejmě si vůbec neuvědomil, že dnes máme na Pražském hradě osobnost, na kterou můžeme být hrdí, člověka, jehož respektuje celé západní společenství, bytostného demokrata, vojáka a bojovníka proti totalitě tělem i duší, který si navíc od Andreje Babiše svoji dnešní prestiž také odpracoval.
Babiš, zřejmě ještě stále opojen výsledkem voleb, však zcela opomněl skutečnost, že ani to, že volby nějak dopadly, neznamená, že přestal být bezpečnostním rizikem pro celou Českou republiku a také pro Evropskou unii a že nelze předstoupit před naše občany s programovým prohlášením, které zcela opomíjí podporu Ukrajině a jasné vymezení se proti Rusku (a nedostatků v tomto dokumentu objevil prezident ještě celou řadu a všechny tyto nedostatky pochopitelně činí programové prohlášení vlády zcela nezpůsobilým, nekompetentním a nepřijatelným).
Ostatně nedělejme si žádné iluze o voličích, kteří Andreji Babišovi a té jeho povedné partičce kolem SPD a Motoristů umožnili se dnes naparovat a bezostyšně požadovat vládu v naší krásné zemi. Před tím, co jsou zač nejen politici těchto stran, ale i jejich voliči, jasně varovali demokraté kolem stávajícího premiéra Petra Fialy už před volbami, a nyní tedy neseme trpké plody nesprávného výsledku voleb. Vládu sestavuje pátá kolona Ruska, jak si hořce povzdechla Markéta Pekarová Adamová, ve vládě se budou natřásat fašisté, extrémisté a populisté, o našich osudech by měli rozhodovat lidé jako Babiš, Macinka, Turek, Okamura či Rajchl... Taková představa je schopna otřást i kovaným liberálním demokratem.
O to je třeba více ocenit úlohu prezidenta republiky, který statečně hájí demokracii i přes všechna protivenství, které nám všem připravilo nezodpovědné rozhodnutí voličů. Je správné, že pan prezident trvá na tom, aby Babiš vyřešil svůj střet zájmů, i když ještě nebyl jmenován premiérem. Nikoli pouhý zákon, ale především morální imperativ je v tomto případě vodítkem Petra Pavla, který dnes hájí liberální demokracii pro nás všechny stejně srdnatě, jako vždy srdnatě hájil všechny hodnoty, jimž během své kariéry věřil a které ctil. A není tedy nijak překvapivé, že se stejně tak vymezil i proti tomu, že v programovém prohlášení vlády chybějí hodnoty, které tak krásně reprezentovala vláda Petra Fialy. Tak panu prezidentovi velela jeho čest a tak mu velelo jeho svědomí a ukazuje se, že nikoli neprávem mu náš lid dal svou důvěru.
Stojíme na křižovatce. Liberální demokracie je ohrožena a poslední záštitou je Petr Pavel. Věřme, že náš lid podpoří svého prezidenta a všechny demokratické síly a nedopustí, aby naši zemi definitivně ovládla nezodpovědnost, zmar a chaos. Respektujme výsledek voleb, když už to musí být, ale vocaď pocaď.
Ladislav Pokorný
Vraťte nám ukrajinskou vlajku... Vraťte nám vládu Petra Fialy... Vraťte nám demokracii!
Nedávné volby, ve kterých naši demokracii málem roztrhali na kusy populisté a extrémisté, zahájily plíživou destrukci hodnot, o něž jsme tak dlouho bojovali. Ukrajinská vlajka chybějící na Národním muzeu je toho smutným symbolem.
Ladislav Pokorný
Hrdina. Morální maják. Ministr Rakušan uštědřil proruské slovenské vládě morální políček
Český ministr vnitra Vít Rakušan našemu a nově i slovenskému lidu dokázal, že je mužem na správném místě. Odvážně a navíc jako soukromá osoba (tedy bez jakékoliv ochrany) nezaváhal a postavil se na stranu hodnot i na Slovensku.
Ladislav Pokorný
Na Dozimetr a nyní i peníze z IKEMu jsme se doposud nedokázali podívat správným způsobem
Dozimetr se propírá už dlouho, nyní k němu přibyla i záležitost financování ODS prostřednictvím IKEMu. Obě záležitosti však mají aspekt, který doposud nebyl dostatečně zdůrazněn, a občané kvůli tomu vnímali problematiku nesprávně.
Ladislav Pokorný
A dost! Co je moc, to je moc. Od našeho ministra vnitra ruce pryč!
Ministr Rakušan se médiím svěřil, že se na něj připravuje kompro, které ho má před volbami poškodit a zastavit jeho vzrůstající popularitu. Čeho všeho jsou nepřátelé naší liberální demokracie schopni, to už zůstává rozum stát.
Ladislav Pokorný
Vláda zbytečně podléhá tlaku před volbami. Chat Control Act by jí slušel
Jedním z předvolebních hitů se kromě bitcoinové aféry, zavedení emisních povolenek a ubližování pejskům nově stal i tzv. Chat Control Act, tedy snaha Bruselu preventivně dohlížet na veškerou komunikaci občanů na sociálních sítích.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
BBC čelí dalšímu obvinění. Omluvila se, finanční náhradu Trumpovi ale odmítá
Britská veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že prošetřuje nové obvinění ohledně úpravy projevu...
Program koalice nezmění. Babiš promluví o řešení střetu zájmů před jmenováním
Požadavky prezidenta Petra Pavla, aby do programu možné budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů přibyl...
Teror, co změnil vše. Francie si připomněla útoky islamistů, zavraždili 130 lidí
Francie si ve čtvrtek připomněla 130 obětí teroristických atentátů ze 13. listopadu 2015 v Paříži....
Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes
V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo....
- Počet článků 127
- Celková karma 42,17
- Průměrná čtenost 3473x