Podle Petra Fialy ve válce vládní sliby neplatí. Je to tak. Jen potřebujeme více války

Premiér se opět projevil jako světový státník, když kromě jasných úspěchů dokázal přiznat i malou chybu. Měl jasně říci, že vládní sliby nejsou žádné dogma, a pokud ČR válčí, plnit se nebudou. Jsme ve válce, co na tom kdo nechápe?

Petr Fiala je dlouhodobě konzistentní, obhajuje-li vládní politiku. Nesčetněkrát již předložil celou řadu důkazů, že jeho vláda nejlepší, v současné době je nejlepší od roku 1938 a blíží se k roku 1918. Každé malé dítě už dnes ví, že vláda dělá, co je třeba, a že dělá věci správně. „Nevyvíjí se to dobře, ale znamená to, že jdeme správným směrem,“ toto tvrzení se dnes stalo již okřídleným a ukazuje směr všem, kteří se dokázali ztotožnit s liberálně demokratickými hodnotami a pochopili, jak vybudovat novou a šťastnou Evropu.

Svět nás respektuje, mnohé státy usilují o návštěvu našich politiků, aby se jejich představitelé mohli taky něco přiučit, a naši vládní politici si mohou dokonce dovolit ignorovat i třeba inauguraci amerického prezidenta, tam bohatě stačí český velvyslanec, zatímco jiní tam musejí vyslat premiéry či prezidenty. Vláda nás naučila si konečně vážit energií, ať už jde o plyn či elektřinu. Dosáhli jsme cen, které jsou konečně srovnatelné (a v řadě případů je i převyšují) s cenami v západním světě, a pokud voliči vytrvají a nepodlehnou nesprávným narativům, budeme se do čtyř let opájet i německými platy. Daně máme jedny z nejnižších a po jejich téměř snížení, které vláda v posledních třech letech realizovala, se téměř nabízí otázka, zda nás vláda prostě nerozmazluje. Obranyschopnost země je zabezpečena, do deseti let bude dostatek letounů F-35, vnitřní bezpečnost byla posílena odchodem celé řady nespolehlivých policistů a ti zbývající se soustředí na aktuálně největší hrozbu, kterou představuje šíření dezinformací na sociálních sítích. Vláda zvládla příkladným způsobem digitalizaci, někteří občané už mají i digitální občanské průkazy, které bude v horizontu několika let možné využít i třeba při volbách, a premiér veřejně ztrestal neumětela, který zpackal digitalizaci stavebního řízení, jež bude funkční v nejbližší budoucnosti, nepodlehnou-li ovšem naši spoluobčané, jak už bylo zmíněno, nesprávným narativům. Stejná naděje našim občanům kyne i v případě dostupného bydlení a rekonstrukce a nového budování dálniční sítě, nesmíme ovšem podléhat skepsi a štvaní opozice. Kde je hotovo a jasno, je otázka vypořádání se s vnitřním nepřítelem, zde vláda nepodcenila ani to nejmenší, krásnými příklady jsou zřízení sekce pro kontrolu myšlení státních úředníků KRIT, funkce strategického komunikátora či vylepšení trestního zákoníku o paragraf spolupráce s cizí mocí.

Nejsou to počiny samoúčelné, které by snad vláda činila jen pro zlepšení vlastní image a získání volebních preferencí. Ostatně sám premiér vyjádřil jasné pohrdání všemi volebními průzkumy, které neodrážejí podporu jeho vlády širokou veřejností. V počinech vlády musíme spatřovat především zdravý rozum. Jsme ve válce, to ostatně pan premiér zdůraznil již mnohokrát. A válka, které Česká republika v současné době čelí, pochopitelně vyžaduje mimořádné prostředky a plnění vládních slibů by v době, kdy se Česká republika otřásá pod válečnými událostmi, mohl požadovat jen opravdový dezolát či člověk kolaborující s Putinovým russáckem. A nenamlouvejme si, že by snad jiná vláda byla schopna čelit Putinově agresi. Je obecně známo, že Babiš představuje bezpečnostní riziko, Okamura je fašista a Konečná je proruská hydra. Nikoli. Jestli existuje hráz proti Putinovi, pak ji představují Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová, Vít Rakušan, Danuše Nerudová a obecně lidé reprezentující liberálně demokratické hodnoty. A český národ jim za to nikdy nemůže být dost vděčný.

Nedejme se tedy v našem boji proti zlu odradit tím, že jedna odpudivá bytost teď někde na druhém konci světa vykřikuje něco o jednání s Putinem o mírovém ukončení celého konfliktu. My bojujeme za liberálně demokratické hodnoty, my stojíme za vládou Petra Fialy, která v České republice dělá, co je správné a co je potřeba. A bojuje i za lepší svět. Svět bez Putinů, Trumpů, Orbánů i Ficů. Podpořme naši vládu, dejme jí důvěru i nadále. Potřebujeme více války, abychom konečně nad všemi dezoláty zvítězili.