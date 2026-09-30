Petr Pavel je přirovnáván k Iron Manovi. Je to přehnané, označení Superman je přesnější
Petr Pavel minulý týden při své návštěvě New Yorku způsobil doslova davové šílenství, když lidé bez rozdílu vyznání, národnosti či barvy pleti masově aplaudovali jeho fyzické formě, především vypracovaným pažím a ramenům, jež zvýraznilo přiléhavé tričko. Jeho ranní běh Central Parkem tak vzbudil obdiv nejen celé Ameriky, ale způsobil nadšení u všech jeho fanoušků v celém světě a český národ jen stěží zadržoval slzy dojetí, hrdosti a nadšení. Podrobně o této klíčové události referuje portál Extra.cz zde: https://www.extra.cz/zpravy-petr-pavel-ukazal-svaly-v-central-parku-fanousci-z-nej-sili-prirovnavaji-ho-k-iron-manovi-cc562.
Přirovnání k Iron Manovi musíme zajisté chápat jako určitou nadsázku, ostatně Američané rádi přehánějí, námi oslovení experti se však shodují, že v zásadě nejsou fanoušci a příznivci Petra Pavla od skutečnosti nijak daleko. Iron Man je však přece jen postavou, která své schopnosti získala díky obrněnému obleku, což s Petrem Pavlem jen těžko snese srovnání. Devět z deseti námi oslovených expertů se shodlo, že daleko lépe by skutečnosti odpovídalo označení Petra Pavla jako Supermana. Tomu ostatně odpovídají i jeho schopnosti létat, jezdit na motorce bez přílby, aniž by se mu cokoliv přihodilo, lézt po libovolných stěnách náhodně vybraných chrámů, zachraňovat vytipované náhodné kolemjdoucí či kolemjedoucí, vzbuzovat lásku dětí i zvířátek, zachraňovat naši demokracii, všechno si odpracovat nebo se proměnit ve Václava Havla či Tomáše Garrigue Masaryka podle toho, jaká je zrovna společenská poptávka.
Není ani nijakým tajemstvím, že mnoho příznivkyň má náš prezident především mezi ženami. Ty oceňují nejen jeho vyvinuté svalstvo, bujnou kštici a mohutný knír, ale především jeho charisma, kultivované vystupování a dlouhodobou kontinuitu jeho politických názorů. Letos ostatně oslavíme již 37. výročí, kdy se Petr Pavel pevně postavil za naši demokracii a jasné směřování do západního světa a rozhodně odsoudil vše komunistické, především pak okupaci v roce 1968, která jen shodou šťastných náhod nezabránila jeho skvělé vojenské kariéře.
Příkladným je pak i jeho vztah k manželce, za niž se neváhal celou vahou své osobnosti postavit, a po letech, kdy předchozí prezidenti zcela přehlíželi ocenění prvních dam, vybojoval skromné ocenění její činnosti pro vlast a národ alespoň symbolickým měsíčním příspěvkem na ošacení a reprezentaci. I proto se můžeme minimálně jednou týdně dočíst v našich médiích, jak první dáma ohromila tu v Karlových Varech, tu v zahraničí, tu na Pražském hradě prostý lid svou róbou a posunula laťku elegance zase o nějaký ten stupínek výše. I tato skutečnost ukazuje na krásný vztah našeho pana prezidenta k ženám a vysvětluje, proč si ho tolik váží a proč ho tolik obdivují.
Chápeme, proč pro Američany je náš pan prezident Iron Manem a respektujeme to. Pro nás Čechy však zůstává naším českým Supermanem, obdivovaným, milovaným a váženým. A svět si tuto skutečnost začíná uvědomovat také. Děkujeme, pane prezidente.
Ladislav Pokorný
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