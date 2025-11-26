Petr Pavel dnes musí napravovat chyby lidí při volbách. A je třeba, aby to Čechy bolelo
Jak hloupě se většina voličů zachovala v posledních parlamentních volbách, to už bylo řečeno mnohokrát. Na tuto skutečnost v různých formách a při mnoha příležitostech téměř zoufale upozorňovali nejen demokratičtí politici z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, ale též zodpovědná média jako Forum 24, Aktuálně.cz či Česká televize nebo i strážci naší demokracie reprezentovaní například Milionem chvilek pro demokracii či Štítem demokracie.
A opravdu bylo nějaký čas po volbách naší demokracii a všem demokratům neveselo, ba truchlivo. Populisté, extrémisté a fašisté křepčili na troskách našich hodnot, Okamura se naparoval ve funkci předsedy Sněmovny, Markétě Adamové Pekarové a Janu Bartoškovi zbyly jen oči pro pláč, Turek s Macinkou chrochtali blahem při pošlapávání zbytků naší demokracie a Babiš a jeho pohůnci se krutě těšili, jak zneužijí střet zájmů, a už už připravovali velikou fúzi Agrofertu s Ruskou federací.
Avšak i přes všechny tyto hrůzy a morové rány zůstala naší liberální demokracii naděje, kterou dnes reprezentuje prezident Petr Pavel. Tradiční demokrat, bojovník proti komunistické zvůli a člověk hluboce lidský, ve svých názorech i hodnotách konzistentní, voják a pracant, hrdina a fešák, který jezdí skvěle na motorce a nosí slušivé flanelové košile. Bez nadsázky Otec národa v těžkých dobách, otec laskavý, ale, je-li potřeba, též přísný. A právě dnes nastala doba, kdy je potřeba lidem ukázat i přísnou tvář.
Český národ nedávno při volbách těžce pochybil. To by bylo možné snad i odpustit, ovšem pouze v případě, že by lidé neměli už před volbami dostatek informací, koho volit, kdo stojí na správné straně a kdo je naopak naprosto nevhodný, nepřijatelný a kdo ohrožuje demokracii. Ale i přesto, že všechny informace měli voliči k dispozici a byly jim mnohokrát zopakovány a zdůrazněny, zachovali se jako malí rozmazlení fakani a dnes i oni sami s hrůzou vidí, jak se jim celá situace málem vymkla z rukou. Snad nejlépe celou hrůzu naší povolební situace vyjadřují slova jednoho z pilířů demokracie u nás, redaktora internetového deníku Forum 24 Jana Jandourka: „Když se používá fráze o „respektování výsledku voleb“, tak si to konečně vyslechněte naplno. Ne, nerespektujeme hloupost, totalitu, kolaboraci. Je jedno, kolik vás je, my, normální lidé, v tom svinstvu žít nechceme. Babišové, Pitomiové, Macinkové, Turkové, my vás nenecháme zničit Česko.“ Slova jak z mramoru. A pan prezident stojí za námi všemi, kteří situaci vidíme stejně.
A proto Češi musejí trpět. Musejí zaplatit za své chyby, které udělali ať už z hlouposti, nenávisti vůči hodnotám liberální demokracie či z ještě větší hlouposti a ještě větší nenávisti vůči hodnotám liberální demokracie. Prezident bude nadále stát za vládou Petra Fialy a nepřipustí vládu gaunera Babiše. Ať má třeba úřadující vláda Petra Fialy omezené pravomoci, tak bohužel nebude moci některé hodnotné věci prosadit. Neplačte, sami jste si to zavinili. Bude to znamenat politickou nestabilitu a nejistotu. Vaše chyba, demokraté vám jistoty nabízeli a vy jste pohrdli. Nebude stát schopen reagovat na aktuální politické, ekonomické a sociální výzvy? No, nedivte se, tak jste to chtěli. Výrazně se zkomplikuje přijímání zákonů v Parlamentu a budou problémy s rozpočtem? Kdybyste se nechovali jako banda idiotů a prostě normálně zvolili Petra Fialu, Víta Rakušana a třeba i Zbyňka Stanjuru, jak nám všem mohlo být krásně...
Snad se tedy Češi poučí, a kdyby snad (doufejme, doufejme) došlo díky pečlivé práci pana prezidenta a všech jeho přátel v pozadí třeba i k předčasným volbám, snad se Češi poučí a konečně zvolí správně a ve jménu hodnot. Pak by jim snad mohlo být odpuštěno. A proč ne, chybovat je lidské. Dejme tedy s panem prezidentem Čechům ještě šanci.
Ladislav Pokorný
Prezident hájí demokracii. Proti ANO, SPD, Motoristům, a bude-li třeba, i proti voličům
Dezolátní scéna se nám opět nenávistně rozkvičela a cílem je aktuálně prezident republiky. Ten po Babišovi žádá kromě vyřešení střetu zájmů také úpravu programového prohlášení vlády v souladu s liberálně demokratickými hodnotami.
Ladislav Pokorný
Vraťte nám ukrajinskou vlajku... Vraťte nám vládu Petra Fialy... Vraťte nám demokracii!
Nedávné volby, ve kterých naši demokracii málem roztrhali na kusy populisté a extrémisté, zahájily plíživou destrukci hodnot, o něž jsme tak dlouho bojovali. Ukrajinská vlajka chybějící na Národním muzeu je toho smutným symbolem.
Ladislav Pokorný
Hrdina. Morální maják. Ministr Rakušan uštědřil proruské slovenské vládě morální políček
Český ministr vnitra Vít Rakušan našemu a nově i slovenskému lidu dokázal, že je mužem na správném místě. Odvážně a navíc jako soukromá osoba (tedy bez jakékoliv ochrany) nezaváhal a postavil se na stranu hodnot i na Slovensku.
Ladislav Pokorný
Na Dozimetr a nyní i peníze z IKEMu jsme se doposud nedokázali podívat správným způsobem
Dozimetr se propírá už dlouho, nyní k němu přibyla i záležitost financování ODS prostřednictvím IKEMu. Obě záležitosti však mají aspekt, který doposud nebyl dostatečně zdůrazněn, a občané kvůli tomu vnímali problematiku nesprávně.
Ladislav Pokorný
A dost! Co je moc, to je moc. Od našeho ministra vnitra ruce pryč!
Ministr Rakušan se médiím svěřil, že se na něj připravuje kompro, které ho má před volbami poškodit a zastavit jeho vzrůstající popularitu. Čeho všeho jsou nepřátelé naší liberální demokracie schopni, to už zůstává rozum stát.
