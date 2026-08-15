Petr Pavel chránil náš lid v době temna, chrání ho i dnes. S Petrem Pavlem máme naději
Není však třeba věšet hlavu, pan prezident vyslal jasné poselství všem, kteří se spolu s ním nebojí postavit za naši demokracii a jsou ochotni třeba i k osobním obětem, aby zabránili dalšímu pokračování vlády lůzy, jež ovinula naši vlast nějakými mraky.
A právě v této nelehké době, kdy jsou skuteční demokraté uráženi, zesměšňováni a různě pronásledováni, kdy novináři nemohou objektivně a nezávisle vykonávat svou profesi, která ještě nedávno, tedy za poslední demokratické vlády Petra Fialy, byla pravou solí naší demokracie, kdy jsou zpochybňovány jistoty, jež představují Evropská unie a Severoatlantický pakt, kdy se vládní politika posunula od hluboce lidské podpory pestré palety příchozích z různých zemí k odmítání imigrantů jako celku, kdy jsou ohrožena veřejnoprávní média, a tedy objektivní informovanost našeho obyvatelstva o všech zhůvěřilostech, které vláda provádí, kdy je vysmívána udržitelná zelená politika a zpochybňována klimatická změna a kdy se chystají největší schodky státního rozpočtu v dějinách, a to s úmyslem, aby na tom vydělaly Agrofert a Institut Václava Klause a aby to zaplatili dnešní občané, jejich děti, jejich vnuci a jejich pravnuci, je třeba říci konečně dost.
A tak jako balzám na duši pak v tomto morálním marastu zapůsobila zpráva, že ve svém boji nezůstaneme sami, že na své straně budeme mít spojence nejvěrnějšího, generála naší liberální demokracie, včelaře, jezdce na motorce, fotografa, sportovce, letce a stálého návštěvníka mnoha festivalů, který je ohrožením naší liberální demokracie motivován natolik, že nás v tom nenechá a bude opět ochoten se obětovat a přijmout funkci prezidenta i na další funkční období. Zaplať pánbůh.
Kdo jiný by nás mohl ochránit před lůzou a spodinou a Rusáky než ten, kdo náš lid chránil v dobách temného komunismu a pak i v dobách renesance naší demokracie, takže nelze pochybovat o tom, že to prostě umí a že nás ochrání i v další době temna? Právě konzistence a trvale platné hodnoty, tedy bránit náš lid vždy a všude a za jakýchkoli okolností, zdobí Petra Pavla snad nejvíce. Náš lid chránil vždy, bez ohledu na to, kdo právě seděl u vlády. „Sloužím lidu!“ toť heslo, které by si mohl směle vetknout ve svůj štít, jaký zdobí pravé šlechtice, ať už jde o šlechtice rodem, nebo šlechtice ducha, jakým je právě Petr Pavel. Naši občané to vědí a svému prezidentovi přirozeně důvěřují, nejen co se týče ochrany jich samých, ale i ochrany jejich dětí. Ostatně samy děti k panu prezidentovi přirozeně lnou. Je známo, že děti i zvířátka poznají dobrého člověka, důvěřují mu a svěří se v jeho péči. Proto se děti tak rády fotí s panem prezidentem, radostně tleskají ručkama a na jejich tvářích se objevují šťastné úsměvy. A zrovna tak zvířátka v přítomnosti pana prezidenta vrtí ocásky a blaženě poštěkávají, mňoukají, pobekávají nebo hýkají, zkrátka podle toho, jak jim to určila příroda.
A proto naděje žije. Nejsme sami, na naší straně a na straně naší nyní tolik zkoušené liberální demokracie stojí generál, moudrý a zkušený demokrat, jeden z nejlepších mezi námi. Podpořme jej a stůjme při něm a on podpoří nás a bude při nás nadále stát, jako vždycky stál. Sloužíme naší liberální demokracii, sloužíme našim hodnotám, sloužíme lidu!
Ladislav Pokorný
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