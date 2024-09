Otřásají se nám hodnoty. Občané tápou a věřit mohou už jen Petru Fialovi

Vždycky jsme měli v hodnotách pořádek a vláda jasně stanovila, co je dobré a co špatné. Všichni věděli, kdo je populista, extrémista a fašista a kdo stojí za hodnotami liberální demokracie. Poslední události však způsobily chaos.

Ještě nedávno byly hodnoty jasné a srozumitelné. Každý z nás byl schopen i o půlnoci označit živly, které ohrožují naši bezpečnost, naši demokracii a naše směřování k západním hodnotám, a nejen to, také jsme s podporou našich veřejnoprávních i jiných hodnotově ukotvených médií byli vždy schopni takové strany a jedince ve správný čas odsoudit a vyjádřit nad jejich konáním příslušné pohrdání.

Vláda jasně stanovila priority a vytyčila směr, kterým se naši občané měli ubírat, aniž by byli zatěžováni přílišným přemýšlením a analýzami ve všech podstatných oblastech naší politiky. Pětikoalice stála jako pevná záštita naší liberální demokracie a společně hájila hodnoty, které nám občanům učinila tak drahými. Vše bylo křišťálově jasné, čitelné a lehce pochopitelné pro každého, jehož IQ se blížilo alespoň hodnotě 107. Každému z nás bylo jasné, že zlo představují Babiš se svými populisty, Okamura se svými fašisty a Konečná se svými kryptokomunisty. Na straně opačné jsme se pak ztotožňovali s názory Petra Fialy a jeho ODS, Mariana Jurečky z KDU-ČSL, Markéty Pekarové Adamové a její TOP 09, Víta Rakušana a jeho formace STAN a také s názory Ivana Bartoše a Pirátů.

Jenže poslední události, kdy se ukázalo, že Ivan Bartoš (a zřejmě téměř všichni Piráti s čestnou výjimkou Jana Lipavského, který obhájil post nejlepšího ministra zahraničí v dějinách Evropy) je neschopný packal, navíc bez jakékoliv sebereflexe, otřásly hodnotami, kterým doposud naši občané až na několik proruských dezolátských výjimek bezezbytku důvěřovali. Po odvolání Ivana Bartoše občané tápou – představovali Bartoš a jeho lidé Olga Richterová, Jakub Michálek, Zdeněk Hřib a mnozí další skutečné hodnoty? A představovali je alespoň po dobu tří let společné vlády pětikoalice a zradili je až nyní, nebo je zrazovali už dříve? Jsou Piráti dezinformátory, kteří urážejí Petra Fialu a označují ho za dobytka a jeho stranické kolegy za kmotry, teprve od včerejška, nebo působili coby pátá kolona už od počátku svého vládního angažmá a teprve nyní byli Petrem Fialou odhaleni? A pokud byli pátou kolonou, nebyli už od počátku v Putinově žoldu? Jak to souvisí s s upřímným vyjádřením jediného nezpochybnitelně čestného Piráta Jana Lipavského, že by se strana měla zbavit „komoušů“? A je Petr Fiala opravdu dobytek a podrazák, jak tvrdí Piráti, nebo jde jen nepotvrzené spekulace? A chystá ODS vládu s ANO pod krycím názvem „Odsáno“? A nešlo by o bezpečnostní riziko, které ANO podle doposud platných vládních vyjádření představuje? A co na to Vít Rakušan? A Marian Jurečka? A kdyby došlo na spojení ODS a ANO, zůstane nám občanům zachována alespoň Markéta Pekarová Adamová, když už zřejmě přijdeme o Olgu Richterovou?

Příliš mnoho otázek a zatím příliš málo odpovědí. Občané jsou zmateni a prosí vládu a především Petra Fialu, který pro ně představuje jednu z mála jistot a skutečnou stabilitu: „Pane premiére, zasáhněte. Vyřešte celou situaci tak skvěle, jako jste doposud vyřešil všechny problémy naší těžce zkoušené republiky. Stanovte nám po odpadnutí Pirátů nový směr, nový cíl, ke kterému se společně budeme moci vydat. Národ na Vás spoléhá, národ Vám věří.“