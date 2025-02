Nejčernější scénáře se naplňují... Hrozí nám mír!

Vývoj, před kterým varovali koaliční politici i liberální média ještě před americkou prezidentskou volbou, se po Trumpově vítězství stává realitou. Připravují se jednání Trumpa s Putinem a konečné vítězství je vážně ohroženo.

V USA s Donaldem Trumpem bohužel zvítězilo sobectví a krátkozraká orientace na vlastní americké zájmy. USA za velmi krátkou dobu provedly celou řadu naprosto bezprecedentních kroků v celé řadě oblastí, jimiž ohrožují nejen doposud úspěšný evropský liberálně demokratický model, ale též ideu definitivní a konečné porážky Ruska. Trumpova nechuť dále přispívat na evropské hodnoty, které by se postupně měly stát hodnotami celosvětovými, a tedy i americkými (a že už k tomu bylo tak pěkně nakročeno v době Bidenova prezidentování), je bohužel jen potvrzením jeho arogance, sebestřednosti a vůbec skutečnosti, že se jedná o odpudivou bytost.

Reálně totiž hrozí, že by se mohl s mužikem Putinem opravdu dohodnout a válka na Ukrajině, kterou všichni vnímáme jako válku za naše hodnoty, by mohla předčasně skončit. Pro Evropu by ovšem takový konec, jak si ho představují Trump s Putinem, měl zcela jistě nedozírné následky. Jaký to asi může být mír, když ho vyjednají ausgerechnet Trump s Putinem? Nejenže by Putinovi okamžitě narostla křídla a ruská ekonomika by vstala z mrtvých, kde se po sankcích zoufale potácí už tři roky a je opravdu s podivem, že se doposud nezhroutila, ale vzápětí by ruskou armádu přivítali v Bratislavě a v Budapešti a brzy by se mongoloidní hordy roztahovaly i v Praze, to vše za tichého souhlasu Donalda Trumpa, kterému na evropských hodnotách vůbec, ale vůbec nezáleží.

Co je však vůbec nejhorší, je skutečnost, že po případném ukončení konfliktu by svůj smysl ztratilo i vládnutí Petra Fialy a jeho pětikoalice (nyní čtyřkoalice). Vláda České republiky v posledních třech letech soustředila většinu svých aktivit k podpoře konečného vítězství Ukrajiny, a tedy k podpoře našich i evropských hodnot. Za pouhé tři roky se této myšlence podařilo přizpůsobit nejen ekonomiku, zahraniční politiku, maloobchodní ceny a energetickou strategii, ale i výchovu občanů a společenské narativy. Miliardové investice, dodávky zbraní (v poslední době třeba velmi pěkných dronů), spousta slušivých triček s vtipnou kritikou Putina, do nichž se naši představitelé s takovým vkusem oblékali, tematický pytel na mrtvoly vyvěšený na budově Ministerstva vnitra, odvážné facebookové profily s ukrajinskými vlajkami, to vše má být jedním rázem zmařeno kvůli nezodpovědnému přístupu Donalda Trumpa? A pak ta největší devíza – kdykoli se něco nepovedlo (tedy ono se mnohé samozřejmě povedlo, ale přece jen tu a tam…), kdykoli se něco nestihlo, kdykoli jsme něco mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky a kdykoli bylo něco úplně opačně, než jak se slibovalo před volbami, mohl za to samozřejmě Putin, mohlo za to Rusko, mohla za to válka. Tak kdybychom teď bohužel měli hen ten mier, zbyde nám liberálům jen Babiš, a to by před volbami nemuselo stačit…

Správně proto bijí koaliční politici a liberální média na poplach. Doufejme, že se toto šílenství podaří včas zastavit a vládu Petra Fialy ani Evropskou unii o konečné vítězství ani o hodnoty Donald Trump nepřipraví. Vždyť válka je mír!