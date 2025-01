Nemocná společnost generuje nedůvěru, pochybnosti, zmatky. V takové společnosti se daří sviním a kolaborantům. § 318a trestního zákoníku pomůže odhalit nemocné, izolovat je a zahájit léčbu. Cílem je ochrana nás všech.

Rozumnější a zodpovědnější část české veřejnosti už dlouho volala po tom, aby se vláda razantněji postavila všem dezinformátorům, dezolátům a proruským trollům, kteří se zvláště v posledních dvou letech rozmnožili v naší liberální demokracii v počtu dosud nevídaném. A vládě nelze upřít, že vyvinula celou řadu aktivit, aby nás všechny přivedla na správnou cestu. Ve výsledku však přecenila vlastní obyvatelstvo, které ještě zdaleka nedosahuje liberálně demokratických hodnot, jež by měly být novému a šťastnému Evropanovi vlastní, a naopak podcenila ruské hybridní hrozby kombinované s typicky českým švejkováním.

Není se tedy co divit, že nic nepomohly nápadité kampaně s veselými tričky ministryně Černochové ani odvážný počin vyvěšení zrakveného Putina na budově Ministerstva vnitra, jímž ministr Rakušan tak krásně vyjádřil touhu po celosvětovém míru. Nijak zvlášť úspěšné nebylo ani zřízení sekce KRIT na témže ministerstvu, která měla dohlédnout na loajalitu státních úředníků a zajistit, aby ani stín pochybnosti o vládním konání neznepokojil naši veřejnost. Krátkodobý úspěch zaznamenala aktivita směřovaná k vypnutí neloajálních webů, které štvavým způsobem rozsévaly mezi českým lidem pochybnosti a nenávist k naší liberální demokracii, tento chvályhodný počin však ztroskotal na dosud poněkud konzervativním soudním systému, který se jako celek zatím nedokázal přizpůsobit požadavkům, jež na nás na všechny dnešní doba klade.

Ještě tak největší ohlas mezi veřejností vzbudilo zavedení funkce strategického komunikátora vlády, který však není žádným cenzorem, jak hned začaly kejhat potrefené dezolátské husy. Bohužel ani přímé a vojácké vystupování plukovníka Foltýna a jeho upřímná a srozumitelná komunikace vůči veřejnosti, v níž jasně oddělil zdravé jádro naší společnosti na straně jedné a svině a kolaboranty na straně druhé, nepřinesla vládou očekávaný efekt. Dezoláti a kolaboranti se nám ještě více zatvrdili a ani loajální část veřejnosti neprojevila zdaleka takové nadšení, jaké vláda jistě právem očekávala.

To vše jsou jasné signály, že naše společnost není zdravá a že je potřeba její léčbu zintenzivnit. A právě proto je třeba ocenit, že vláda přistoupila ke změně trestního zákoníku, do nějž nově vložila § 318a Neoprávněná činnost pro cizí moc. Navíc je třeba ocenit i skutečnost, že vláda tak učinila citlivě, bez velikého humbuku a zbytečného znepokojování veřejnosti, když pro změnu trestního zákoníku zvolila formu poměrně nenápadného přílepku v rámci projednávání jiného zákona. O vizionářském způsobu činnosti vlády pak svědčí ta skutečnost, že samotný paragraf 318a je formulován velmi pružně a umožňuje poměrně široký výklad samotného pojmu „neoprávněná činnost pro cizí moc“, že orgánům činným v trestním řízení dává možnost velmi kreativně reagovat na veškerou činnost nemocné části společnosti, kterou zodpovědní činitelé vyhodnotí jako státu a jeho občanům škodlivou a nebezpečnou.

Je tedy zásluhou vlády, že se dokázala k celému problému postavit čelem a že své občany v tomto směru nezklamala. Nyní tedy již nebude problém, aby lidé, kteří nám tápou a neztotožňují se, kteří podlehli nesprávným narativům, kteří onemocněli a kteří pod vlivem nemoci šíří dezinformace, zpochybňují všeobecně přijímané skutečnosti, konspirují a pochybují, či dokonce sabotují konání liberálně demokratické vlády, byli včas odhaleni, označeni, případně izolováni a intenzivně léčeni. Mnohokrát bylo řečeno, že tato vláda je nejlepší, odborníci se neshodují pouze v tom, zda je nejlepší od roku 1212, od roku 1526 nebo od roku 1938. Sám premiér je skromně přesvědčen, že vláda je nejlepší od roku 1938, a my nemáme důvod jeho tvrzení zpochybňovat. Je tedy logické, že nejlepší vláda činí též nejlepší kroky ve prospěch svého obyvatelstva, jak jsme ostatně již mohli stokrát přesvědčit (ty občany, kteří by nedokázali „na první dobrou“ vyjmenovat alespoň 93 % ze splněného vládního programu a alespoň 107 vládních úspěchů, odkazujeme na naše předchozí blogy, které se vládním úspěchům věnují poměrně podrobně). Ergo kladívko, zpochybňuje-li někdo konání nejlepší vlády, která činí ty nejlepší kroky ve prospěch všech občanů, není takový člověk zcela v pořádku, je zcela určitě nemocný a bude mu umožněna léčba. A tím se logicky uzavírá řetězec vládního konání od začátku jejího působení až dosud. Paragraf 318a lze tedy považovat za jeden z vrcholů vládního působení, za krásný výsledek v péči o obyvatelstvo. Věříme, že občané v podzimních volbách na všechny hodnoty, které by bez vlády Petra Fialy poznali jen těžko, rozhodně nezapomenou.