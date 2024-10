Nárůst platů politiků a náhrady pro Pavlovou vyvolaly obludnou závist. Jsme fakt takoví?

Politici pracují dobře a mohou se pochlubit celou řadou úspěchů. V čele stojí skvělý prezident a za ním skvělá první dáma. Problémy se daří řešit, hodnoty jsou jasné. Je co odměňovat. Přesto Češi opět ukázali, že jsou jen Češi.

Již několikrát jsme si povzdechli, že čeští občané zdaleka nedorostli k tomu, aby si dokázali vážit současné liberálně demokratické vlády a hodnot, které tato vláda představuje a našim občanům neúnavně předává. Pouhý návrh na spravedlivé dorovnání platů politiků, kteří minimálně v posledních třech letech, kdy byla v České republice obnovena demokracie a začaly být prosazovány evropské hodnoty, prokázali, že dokáží řešit problémy, jež naše občany trápí, prudce zvýšili prestiž České republiky v zahraničí a definitivně ukotvili naši zemi ve strukturách evropské a světové demokracie, postavili se bezezbytku za definitivní zničení všeho ruského, vyřešili energetickou krizi za směšnou cenu pouze několikanásobného navýšení cen plynu a elektřiny (ona demokracie totiž něco stojí, víme?), zkrotili inflaci a neustálým tlakem na ceny potravin zajistili jejich přijatelnou výši, upevnili naši demokracii a svobody občanů zavedením práva na korigované informace a zřízením celé řady institucí, které dohlížejí na to, aby občané nepodléhali nesprávným narativům, provedli daňovou optimalizaci tak racionálně, že se daně nezvýšily, ale naopak snížily, a nádavkem dokázali zajistit desítky miliard pro naše přátele v zahraničí a ještě nakoupit celou řadu krásných nových válečných strojů, z nichž se naši občané budou moci radovat v následujících desetiletích, tak přesto tento návrh vzbudil mezi dezoláty a proruskými trolly takové běsnění a nechutné výlevy, že je nám opravdu stydno. A musíme se ptát: Klesli jsme my občané České republiky opravdu už takhle hluboko? Opravdu jsme tak silně podlehli ruské hybridní hrozbě? A jsme to ještě my, hrdí liberálně demokratičtí Češi?

Ne, nezoufáme. Věříme, že drtivá většina našich občanů si je vědoma, že je třeba ctít zákony a stanoviska Ústavního soudu. A kdo jiný by je měl ctít než právě vláda. Právě proto si ji občané zvolili, aby měli jistotu, že zůstanou zachována práva všech, a tedy i našich reprezentantů. Považme jen skutečnost, že naposledy se politici domohli navýšení svých platů v roce 2022, tedy před dlouhými dvěma roky. Všichni víme, že právě v posledních dvou letech nebyla situace jednoduchá a politici, kteří jsou také lidé, museli rovněž čelit zdražení energií, potravin a celé řady dalších komodit. A přitom víme, že právě především vládní politici udělali maximum proto, aby se veřejné finance dostaly do kondice. Jen namátkou: v celospolečenském konsenzu prosadili přes nesmyslný odpor opozice snížení valorizace důchodů (pamatujeme si, že mluvčím seniorů byl tehdy pan Václav, který vládě vyjádřil vděčnost, jak pěkně celou věc vyřešila), k všeobecné spokojenosti optimalizovali daňové zatížení firem i občanů a takhle bychom mohli pokračovat. A protože se daří, přišel i logický návrh, aby byly konečně napraveny staré křivdy a aby i první dáma mohla konečně důstojně reprezentovat naši vlast. Sám pan prezident vyjádřil návrhu podporu, i když si povzdechl, že jeho touhou bylo, aby zhruba stotisícová náhrada, které, jak věříme, se Eva Pavlová jako naše první dáma konečně dočká, byla kompenzována z náhrad, které náležejí jemu. Škoda, zřejmě se tohle nepodaří, ale důležitější je, že dobrá věc zvítězí a naši občané se již nebudou nadále stydět za to, že jejich první dáma bojuje za jejich republiku zcela zdarma a ještě si to má platit ze svého.

Situace není jednoduchá, to všichni cítíme. Leč věříme, že naši občané ukážou jako již mnohokrát za poslední tři léta svou zodpovědnost. Nyní se musíme všichni semknout a podpořit naše demokratické představitele a všichni přiložit ruku k dílu, aby i naši političtí představitelé i první dáma mohli zodpovědně pracovat pro nás všechny za důstojných podmínek. Nezáviďme, všichni se vzchopme, všichni se semkněme, všichni začněme pořádně pracovat a platit řádně daně, aby nás naši představitelé mohli důstojně reprezentovat. A kdo by byl moc marod, toho můžou další dva držet. Společně to dokážeme.