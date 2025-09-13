Na Dozimetr a nyní i peníze z IKEMu jsme se doposud nedokázali podívat správným způsobem
Doposud nám totiž štvavé zahraniční vysílačky (a lhostejno, zda se naše občany snažily zmást čínskými znaky či azbukou) snažily vsugerovat dojem, že tzv. kauza Dozimetr či nyní nově problematika peněz z IKEMu určená pro financování ODS je něco, co snad narušuje demokratickou soutěž politických stran a má charakter rozkrádání veřejných financí. Tento narativ hlasitě propaguje i současná opozice, protože pochopitelně cítí možnost vytlouci ze zmíněných záležitostí politický kapitál.
Jenže všechno je jako obvykle jinak a zmíněný narativ je hodně falešnou písničkou, kterou se nám opoziční politici snaží předložit jako populární šlágr, a vše je jen dalším potvrzením obecně známé skutečnosti, že liberální demokracii je třeba chránit všemi myslitelnými prostředky. Proti ní totiž nestojí jen hloupí dezoláti, kteří se nechají opít koblihou naservírovanou na tácku slibů. Nepřátelé jsou daleko nebezpečnější, protože mají za sebou nejen Putina, Orbána a Fica, ale dnes i přihlouplého amerického prezidenta, který není schopen pochopit evropské liberální hodnoty a svými chaotickými počiny škodí všemu, co bylo doposud vybudováno. Proruští patolízalové, populisté a fašisté se pak snadno mohou maskovat jako bytostní demokraté a mást veřejnost krycími označeními, jakože ideální je přímá demokracie, že něco stačilo či že jsme vlastně všichni motoristé nebo že vše pozitivní je rovno slůvku ANO.
Liberální demokracie však přes všechny populistické výkřiky není samozřejmostí, ta má svou cenu. Ono totiž není nic zadarmo. Liberální demokracii je třeba nejen vybojovat, hájit, pěstovat a chránit, ale je třeba ji též finančně podpořit, aby dokázala vzdorovat finanční síle Agrofertu či rublům, které cinkají u SPD a Stačilo. A není nijak překvapivé, že si tuto odpovědnost dokázali uvědomit právě ve STANu a v ODS, protože právě tyto strany se nejzodpovědněji postavily na stranu obránců naší liberální demokracie a našich hodnot. Jejich představitelé jako první pochopili, že jsou situace, kdy je třeba svobodu a demokracii hájit všemi myslitelnými prostředky, veřejné finanční prostředky samozřejmě nevyjímaje. A pokud dokázali zainteresovat prostřednictvím svých představitelů na obhajobě našich hodnot i společnosti, jakými jsou např. Dopravní podnik hlavního města Prahy či IKEM, je třeba vyslovit spíše díky než jen hloupě a prvoplánově kritizovat.
Lichým totiž v takové situaci zůstává argument, že politické strany STAN a ODS byly tajně financovány prostřednictvím veřejných financí ze státních institucí. Proboha, vždyť právě STAN a ODS neochvějně hájí naši demokracii proti všem nepřátelům! A samozřejmě, že toto financování nemohlo být veřejně deklarováno, vždyť by se to okamžitě dozvěděli Rusáci! A právě takto byly veřejné finance využity tím nejlepším možným způsobem, ve prospěch stran, které při obraně hodnot nikdy nezakolísaly, a tedy ve prospěch liberální demokracie a všech našich občanů. Lze si představit vhodnější využití veřejných prostředků?
Jakákoliv kritika je ve světle těchto skutečností absurdní. ODS v záležitosti veřejných peněz z IKEMu i STAN v problematice tzv. Dozimetru, a tedy peněz směřovaných do stranických pokladen, stály ve správný okamžik na správné straně. Nepodléhejme tedy falešným interpretacím, zvažujme souvislosti, uvědomme si hodnoty, které stojí nejen ODS a STANu, ale především nám občanům za to, abychom za ně společně zabojovali, a vyjádřeme své poděkování těm, kteří kráčí v našem čele. A třeba právě u nadcházejících voleb.
Ladislav Pokorný
A dost! Co je moc, to je moc. Od našeho ministra vnitra ruce pryč!
Ministr Rakušan se médiím svěřil, že se na něj připravuje kompro, které ho má před volbami poškodit a zastavit jeho vzrůstající popularitu. Čeho všeho jsou nepřátelé naší liberální demokracie schopni, to už zůstává rozum stát.
Ladislav Pokorný
Vláda zbytečně podléhá tlaku před volbami. Chat Control Act by jí slušel
Jedním z předvolebních hitů se kromě bitcoinové aféry, zavedení emisních povolenek a ubližování pejskům nově stal i tzv. Chat Control Act, tedy snaha Bruselu preventivně dohlížet na veškerou komunikaci občanů na sociálních sítích.
Ladislav Pokorný
Volby by se ze svátku demokracie mohly proměnit v její pohřeb. Zastavme to, dokud je čas!
Čekají nás ty nejdůležitější volby. Jde o všechno a navíc jde o Česko. Dezoláti, fašisté a Putinovi pohůnci slintají blahem a slaví už teď pád liberální demokracie. Ta je volbami ohrožena a je třeba hledat cesty, jak ji zachránit.
Ladislav Pokorný
Kočky by kupovaly Whiskas, pejsci by volili SPOLU
Českem otřásla snad nejodpornější kauza posledních let. Poslankyně opozičního ANO chtěla objednat vraždu pejska. Tohle nemá v české politice obdoby. Vláda snad v některých svých krocích chybovala, ale pejskům nikdy neubližovala...
Ladislav Pokorný
Bitcoinová kauza je bublina nafouknutá opozicí. Vyšetřování Evy Decroix nic neodhalilo
Eva Decroix může považovat svou misi na ministerstvu za úspěšně ukončenou. Nic převratného zjištěno nebylo. Že bylo lepší bitcoiny nebrat, to se vědělo, Blažek odstoupil, časovou osu máme, zpráva je zbytečná a audit bude časem.
