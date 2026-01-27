My jsme Petr Fiala, my jsme Petr Pavel, my neseme plamen!
„My jsme Petr Fiala, my jsme Petr Pavel, my jsme plamen…“ zpívá dnes spontánně celý národ, aby ukázal, za kým stojí a jaké hodnoty vyznává. A dnes už nerozlišujeme, kdo jak volil a kdo loni na podzim koho podpořil, vyjma samozřejmě nepolepšitelné svině a dezoláty, kteří ve své tuposti blaženě chrochtají nad brutálním útokem (dnes bohužel ministra, tak daleko jsme to dopracovali) Petra Macinky na prezidenta republiky. Bezprecedentním vydíráním, vyhrožováním a ve svém důsledku obludným útokem na naši demokracii, reprezentovanou prezidentem, který hájí hodnoty a ústavní zvyklosti navzdory všem protivenstvím, které mu dnes a denně připravuje polofašistická a populistická vláda Anofertu, se nově vládnoucí koalice definitivně vyčlenila z lidské společnosti a zařadila se po bok Putinů, Trumpů, Orbánů a Ficů, kterým jde jen o to, aby zbourali liberálně demokratický evropský řád, znehodnotili vše, co jsme v potu tváře těmahle svýma hlavama vybudovali, a umožnili návrat středověkých forem vlády, které liberální demokracii vůbec, ale vůbec nepřály.
„My jsme Petr Fiala, my neseme plamen, my budeme bojovat za Bibli, my jeho jméno uctíme. My jsme Petr Fiala, jeho odvaha je i naše…“ burácelo sálem na volebním kongresu ODS, který tak vzdal úctu uznávanému světovému lídrovi a současně zvolil do čela jeho důstojného pokračovatele Martina Kupku. A my dodáváme, že my jsme nejen Petr Fiala, my jsme také Petr Pavel, my jsme hodnoty… Jak aktuální je chorál, jímž ODS vzdala poctu svému dlouholetému vůdci, aktuální právě v těchto dnech, dokázal nám svými mafiánskými metodami jeden z představitelů vlády národní zkázy, která si v naší krásné vlasti nyní uzurpovala moc, Petr Macinka, když zaútočil na prezidenta republiky a pokusil se ho vydírat. Nízkými pohnutkami k jeho konání se staly nejen gentlemanský slib Petra Pavla vůči Ukrajině, že Česká republika poskytne čtyři letouny L-159 a který vláda mstivě a sobecky nepodpořila, ale také prezidentovo trvání na respektování Ústavy, která jasně stanoví, že prezident na návrh premiéra jmenuje ministry s výjimkou Filipa Turka, uzná-li prezident, že se mu tento Filip Turek z jakéhokoliv důvodu nelíbí.
Díky bohu, Masarykovi, Havlovi a Miladě Horákové, že prezident ve svém pevném postoji, zoceleném dlouholetým bojem proti komunistickému režimu, hodlá vytrvat a nadále ctít zákon nejvyšší, Ústavu České republiky, a nebojí se postavit novým mocipánům typu Turka a Macinky. A národ, který se nechal zmást v době voleb a který v chvilkové slabosti právě těmto Turkům a Macinkům a Rajchlům a Okamurům umožnil vystoupat až do Poslanecké sněmovny, dnes již vidí, kam taková zpozdilost může vést. Dnes již pevně stojíme všichni (až na ty zmíněné svině a nepolepšitelné dezoláty) za panem prezidentem a za Petrem Fialou, který ani na okamžik nezaváhal a s vahou vší své autority se postavil za naši demokracii a za našeho pana prezidenta. Ne, vydírat se nedáme, nám nebude nikdo vyhrožovat! My hájíme Ústavu, my hájíme liberální demokracii, my hájíme hodnoty! My jsme Petr Fiala, my jsme Petr Pavel, my neseme plamen…
Ladislav Pokorný
Nezvolením Rakušana místopředsedou Sněmovny jsme prohráli všichni a nejvíc naše demokracie
Naše demokracie zaznamenala další prohru, když poslanci vládní koalice nezvolili místopředsedou Sněmovny Víta Rakušana. Opět nám tím ukázali, jak to myslí s demokracií, a opět nedomysleli, že největší radost vypukne v Kremlu.
Národ prostřednictvím svých volených představitelů odsoudil Okamurovy záchodové výroky
Výroky Tomia Okamury připomínající ten nejšpinavější ruský záchod vzbudily v české veřejnosti opravdové zděšení a pohříchu vůbec nebyly zlaté, jak bychom od záchodů reprezentujících odpor proti agresorovi oprávněně očekávali.
Okamurovo kamarádíčkování s Ficem je skandální. Slovenskou vládou je třeba pohrdat
První zahraniční cesta nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury směřovala na Slovensko. To by bylo v pořádku, kdyby na Slovensku vládly hodnoty. V současné situaci je však kamarádíčkování s Ficem chucpe.
Petr Pavel dnes musí napravovat chyby lidí při volbách. A je třeba, aby to Čechy bolelo
Prezident plní přesně tu roli, kterou od něj očekáváme a kvůli níž jsme ho volili. Jako laskavý, leč přísný otec českého národa dnes musí trestat. Češi ve volbách selhali, Fialy si nevážili, ale Babiše se snad přece jen nedočkají.
Prezident hájí demokracii. Proti ANO, SPD, Motoristům, a bude-li třeba, i proti voličům
Dezolátní scéna se nám opět nenávistně rozkvičela a cílem je aktuálně prezident republiky. Ten po Babišovi žádá kromě vyřešení střetu zájmů také úpravu programového prohlášení vlády v souladu s liberálně demokratickými hodnotami.
