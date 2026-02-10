Mnozí spoluobčané jsou svině a svoloč. Ale tak to bohužel je a někdo jim to říct musel
Před časem se dezoláti a nepřátelé naší liberální demokracie na sociálních sítích rozčilovali, když je tehdejší vládní strategický komunikátor plukovník Foltýn slušně, ale razantně označil za svině. Takřka navlas stejně reagovali, když je v rámci převýchovy podobným způsobem a často podobnými, ba ostřejšími slovy káral třeba bývalý bulvární novinář, později úspěšný zápasník a nyní již bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný. A nejnověji se urazili, když současnou vládu, již zcela nekriticky adorují, bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix velice sofistikovaně a výstižně označila za svoloč. Je třeba dodat, že to bylo označení nejen pravdivé, ale i vtipné, neboť jde o slovo hojně užívané v ruském jazykovém prostoru, a právě čeští dezoláti mají zřejmou tendenci pošilhávat po putinovském Rusku se stále větší oblibou.
Než podívejme se na celou věc racionálně a bez emocí a prchlivosti, která nyní cloumá všemi proruskými pohůnky. Představitelé našich hodnot, kam můžeme směle zařadit právě autory zmíněných výroků Otakara Foltýna, Pavla Novotného a Evu Decroix, ale i mnohé další, neméně přetékající hodnotami, ať už jde třeba o Zdeňka Šarapatku, Tomáše Etzlera, či dvojici hodnot představovanou Mikem Oganesjanem a Vojtěchem Pšenákem a celou řadou uvědomělých a na správné straně stojících představitelů kulturní fronty, zůstávají i v takovýchto vypjatých situacích zásadně slušní, což bohužel nemůžeme říci o různých Turcích, Macincích, Rajchlech a jim podobných. A totéž bohužel platí i pro jejich zdivočelé voliče, kteří je na sílu a na úkor nás všech protlačili do jejich nynějších vládních postů.
A místo toho, aby se tito naši spoluobčané, kteří tak nezodpovědně a hloupě prohospodařili svoje hlasy v posledních parlamentních volbách, nad sebou zamysleli a byli vděční, že s nimi ti nejlepší z nás komunikují prostřednictvím slov a způsobem, kterému oni rozumějí a který je jim vlastní, probrali celou věc se svým svědomím (mají-li jaké) a pak se omluvili, poděkovali za poučení a navždy se odřekli ANO, SPD a Motoristů a své hlasy v budoucnu poskytli jen stranám liberálně demokratickým, vyskakují ve veřejném prostoru jako ty nejhloupější opice a pořvávají na ty, kteří nezištně hájí i jejich hodnoty a jejich demokracii, i když je to prozatím nad jejich chápání.
Mnohým našim spoluobčanům bohužel zatím chybí jakákoliv sebereflexe a nechápou, že k jejich nápravě je třeba několika kroků, které na sebe musejí logicky a kontinuálně navazovat. Nejprve je třeba problém pojmenovat, poté si ho uvědomit a pochopit a následně se pokusit o jeho řešení a o nápravu. A je velikým pozitivem, že právě výše zmínění představitelé naší liberální demokracie celý proces vyřešení problému zahájili, když dezolátům pomohli s prvním krokem, tedy pojmenováním problému, a to tak, aby to ve veřejném prostoru opravdu zazvonilo. Jste svině a svoloč, tak to je. Co s tím uděláte?
První krok byl tedy učiněn. Nyní je na těch našich spoluobčanech, kterých se problém týká, aby si ho dokázali přiznat, aby si ho uvědomili a začali se snažit, aby se polepšili. Věříme, že to alespoň někteří z nich mohou dokázat, i když jim za současné vlády nemůžeme pomoci tak účinně jako v dobách, kdy na Ministerstvu vnitra působil Vít Rakušan. Ale i tak budeme doufat, že se alespoň někteří z nich poučí z krizového vývoje, a třeba se s nimi uvidíme na příští lidové manifestaci za záchranu naší demokracie pořádanou Milionem chvilek na Letné. Uvidíme.
Ladislav Pokorný
Stojíme za prezidentem Petrem Pavlem navzdory té svoloči, co tady teď vládne
V neděli se český národ jasně postavil na správnou stranu, která se aktuálně nachází za pozadím prezidenta. Ten pak boj o naši demokracii podpořil svým skromným ústupem do pozadí, aby se demokracie mohla projevit zcela spontánně.
Ladislav Pokorný
My jsme Petr Fiala, my jsme Petr Pavel, my neseme plamen!
Právě dnes, kdy Petr Pavel s podporou Petra Fialy hájí naši demokracii proti gangsterům typu Macinky, fašistům typu Turka a populistům typu Babiše, nabývá na významu chorál, s nímž ODS na kongresu složila hold Petru Fialovi.
Ladislav Pokorný
Nezvolením Rakušana místopředsedou Sněmovny jsme prohráli všichni a nejvíc naše demokracie
Naše demokracie zaznamenala další prohru, když poslanci vládní koalice nezvolili místopředsedou Sněmovny Víta Rakušana. Opět nám tím ukázali, jak to myslí s demokracií, a opět nedomysleli, že největší radost vypukne v Kremlu.
Ladislav Pokorný
Národ prostřednictvím svých volených představitelů odsoudil Okamurovy záchodové výroky
Výroky Tomia Okamury připomínající ten nejšpinavější ruský záchod vzbudily v české veřejnosti opravdové zděšení a pohříchu vůbec nebyly zlaté, jak bychom od záchodů reprezentujících odpor proti agresorovi oprávněně očekávali.
Ladislav Pokorný
Okamurovo kamarádíčkování s Ficem je skandální. Slovenskou vládou je třeba pohrdat
První zahraniční cesta nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury směřovala na Slovensko. To by bylo v pořádku, kdyby na Slovensku vládly hodnoty. V současné situaci je však kamarádíčkování s Ficem chucpe.
