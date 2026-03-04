Macinkovo hulvátství otřáslo Českem. Urazil všechny, kteří si to odpracovali
Prezident Pavel ve svém nedávném projevu k nové Poslanecké sněmovně opět prokázal, jak moc mu záleží na naší demokracii, když zvláště opozičním poslancům připomněl jejich slib vůči základnímu zákonu naší země (pro nevzdělané dezoláty připojujeme vysvětlení, že základním zákonem naší země je Ústava České republiky), jehož je právě prezident nejhorlivějším obhájcem a ochranitelem. To prokázal již několikrát, naposledy když se mu podařilo naší demokracii ochránit před Filipem Turkem, který ji chtěl rozložit pomocí spalovacích motorů a příležitostného hajlování, a to vše ve spolupráci s Putinem a nedávno vaporizovanými íránskými představiteli. Prezident kromě toho zdůraznil význam ústavních principů a apeloval na ochranu trvalých hodnot české společnosti, které tak pěkně reprezentovala (dnes již bohužel bývalá) vláda Petra Fialy. Projev to byl krásný, poučný a nejedno liberálně demokratické oko při něm nezůstalo suché.
Bohužel však jeho projev zcela marginalizovalo na efekt vypočítané konání ministra zahraničí Petra Macinky, jenž se nerozpakoval při prezidentově projevu okázale listovat výtiskem Rudého práva, který (jak později odhalila liberálně demokratická média) pocházel z roku 1989. Takové připomínání a zdůrazňování drobného pochybení a mladické nerozvážnosti, jichž se současný prezident dopustil v době, kdy byl v podstatě miminem, je hulvátstvím prvního řádu a útokem na naše demokratické hodnoty, což rozhodně nepatří do naší politické kultury. A zvláště, když je obecně známo, že si pan prezident vše odpracoval (a těžce, těžce), stejně jako celá řada dalších našich spoluobčanů, kteří dnes na české politické scéně hájí zájmy celé české veřejnosti. A aby bylo jasno, v žádném případě nehájíme ty, kteří dnes v žoldu vládnoucí koalice škodí zájmům našich občanů.
A nám nezbývá než se ptát: Co svým jednáním Petr Macinka sleduje? Komu tím nahrává? Chce se snad ještě více zalíbit svému chlebodárci Putinovi nebo jen prokazuje bezmeznou loajalitu vůči svému loutkovodiči Andreji Babišovi, aby dokázal svou nepostradatelnost?
Ne, není nám, kterým záleží na naší liberální demokracii, vůbec dobře, když sledujeme, jak se také může chovat ministr zahraničí demokratického státu, a nelze v této souvislosti nevzpomenout na skutečnou osobnost, která působila ve funkci ministra zahraničí před dnešní neosobností vycvičenou v Klausově zvěřinci. Nelze s nostalgií nevzpomenout na světově uznávaného a obdivovaného politika Jana Lipavského, který vždy dobře věděl, kde se aktuálně nachází správná strana. Snad se dočkáme, že v křesle ministra zahraničí bude zase sedět někdo podobný, kdo by ctil a respektoval našeho pana prezidenta a jím reprezentované liberálně demokratické hodnoty. Snad. Nezoufejme a nevzdávejme se.
Ladislav Pokorný
Větrné elektrárny dnes symbolizují boj proti Rusku. A dezinformátoři na tom nic nezmění
Z kampaní proti větrníkům se stává bitevní pole proruských dezinformátorů, napsaly letos 23.2. Seznam zprávy. Jde tedy o jasný důkaz, že „větrníky“ dnes stojí na správné straně. Co už může být pádnějším důvodem k jejich stavbě?
Ladislav Pokorný
Prezident Pavel navštívil Českou republiku, Macinka škodil v Mnichově. Děsivý rozdíl...
Zatímco prezident Pavel svou návštěvou ČR a Prahy ukázal, že je bytostně spojen s našimi občany, ministr zahraničí Macinka potvrdil, že je zrádcem národa. Mnichov 1938 znamenal tragédii, Mnichov 2026 (zatím) jen ostudu.
Ladislav Pokorný
Češi v těchto dnech spontánně vycházejí do ulic, podpora Petra Pavla je doslova masová
Demonstrace Milionu chvilek ukázala všem Čechům směr a připomněla jim, v co ve skutečnosti věří a co si opravdu myslí. Náš lid v těchto dnech spontánně manifestuje ve městech i na venkově, aby vyjádřil podporu svému prezidentovi.
Ladislav Pokorný
Mnozí spoluobčané jsou svině a svoloč. Ale tak to bohužel je a někdo jim to říct musel
Ale nemylme se, nejde o žádné urážky, leč o prosté konstatování pravdy, protože tyto „spoluobčany“ takto označují ti nejlepší z nás, slušní lidé a strážci hodnot. A těm nejde o nic menšího než o záchranu naší liberální demokracie.
Ladislav Pokorný
Stojíme za prezidentem Petrem Pavlem navzdory té svoloči, co tady teď vládne
V neděli se český národ jasně postavil na správnou stranu, která se aktuálně nachází za pozadím prezidenta. Ten pak boj o naši demokracii podpořil svým skromným ústupem do pozadí, aby se demokracie mohla projevit zcela spontánně.
