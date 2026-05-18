Lidé stále více touží po návratu Fialovy vlády. Byla dobrá, božínku, jak ta byla dobrá...

Hrůzy, jež každodenně přináší Babišova vláda, probudily náš národ konečně z letargie. Expremiér, influencer a veřejný intelektuál Petr Fiala je dnes hlasem celého národa: „Lidé si čím dál víc uvědomují, že moje vláda byla dobrá.“

Petr Fiala nezůstává nic dlužen své pověsti nejlepšího premiéra v čele nejlepší české vlády od roku 845, kdy v bavorském Řezně přijali jeho předchůdci křest na dvoře východofranského krále Ludvíka Němce. Musel se sice kvůli volbám, v nichž tehdejší opozice zvítězila jen díky manipulacím, lžím a hrubým útokům na demokratické představitele, uchýlit do politického ústraní, leč zůstává pro náš národ mluvčím a představitelem hodnotové politiky, slušnosti a neochvějné věrnosti myšlence, že za všechno může Babiš.

A lidé si dnes v masovém měřítku začínají uvědomovat, jak velikou chybou bylo, že nenaslouchali jeho vizím a myšlenkám, a jak strašlivě pochybili, když se pod vlivem ruské propagandy a jejích přisluhovačů nechali zmanipulovat do té míry, že své hlasy doslova naházeli do populistické žumpy reprezentované dnešními mocipány Babišem, Rajchlem, Okamurou či Macinkou.

I proto dnes Petr Fiala zastává nejen funkci morálního svědomí našeho lidu, ale nově se ujal i nelehkého poslání influencera a veřejného intelektuála. Na sociálních sítích na sebe strhl obrovskou pozornost a lidé dnes netrpělivě očekávají každé jeho veřejné vystoupení. Dnes už Petra Fialu zdaleka nevnímáme jen jako moudrého, rozšafného a vysoce vzdělaného teoretika, jehož v minulosti trochu nespravedlivě provázela pověst trochu „suchého“ patrona, přestože dokázal národ zaujmout a doslova nadchnout třeba svým brilantním rozborem cen a srovnáním velikostí balení celé řady potravinářských výrobků u nás a v Německu. Dnes je pro nás Petr Fiala především mužem hodnot, jenž se nebojí ostře kritizovat vše špatné, co dnešní vláda představuje, a že je toho hodně, respektive všechno.

Petr Fiala v nedávném rozhovoru na serveru Seznam potvrdil i to, o čem se doposud jen šeptalo a co se současná vláda snažila všemi myslitelnými prostředky národu zatajit – totiž že lidé mu už dnes masově děkují za to, jakým způsobem jeho vláda řídila zemi, a že si konečně začínají uvědomovat, jak dobrá vláda to byla. A nejen to, Petr Fiala přímo pojmenoval i smutnou skutečnost, že lidé vyjadřují obavy, z toho, co se děje, a jejich naděje spočívá v tom, že s tím snad Petr Fiala něco udělá.

I my máme stále naději. Nezoufáme. Pořád máme Petra Fialu, pořád máme demokratické politiky, kteří se neochvějně bijí za náš národ, nejnověji i ve spojení s našimi přáteli ze sudetoněmeckého Landschmannschaftu, a je pro nás velikou podporou, jak toto spojení podpořili třeba pan prezident či předseda pojistky naší demokracie. Boj nebude lehký a nezvítězíme hned. Ale s lidmi, jakými jsou naši demokratičtí představitelé, nemůžeme prohrát, hodnoty jsou na naší straně. A ukazuje se, že chorál „My jsme Petr Fiala...“ je pro náš lid stále aktuálnější. Věřme, že to nebude dlouho trvat a svobodně si ho zazpíváme všichni od srce a z plných plic.

Autor: Ladislav Pokorný | pondělí 18.5.2026 22:41 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Ladislav Pokorný

Landsmannschaft je ochoten se s Čechy smířit. Podpořte brněnský sjezd, nic se vám nestane!

Nespravedlnost a kolektivní vina, jež nevděční Češi po válce uplatnili vůči sudetským Němcům, jsou poskvrnou vztahů mezi našimi národy. Sjezd Landsmannschaftu v Brně musíme chápat jako krásné gesto a podanou ruku. Nelze odmítnout.

14.5.2026 v 22:29

Ladislav Pokorný

Občané jsou zděšeni hulvátstvím a arogancí současné vlády. Vydržíme to, ale nezapomeneme!

Slušná politika plná hodnot, pravdy a lásky, kterou reprezentovala vláda Petra Fialy, zmizela za současné vlády v nenávratnu. Lidé jsou zděšeni a všichni si zoufale přejeme, aby tohle už skončilo. A naše trpělivost je u konce.

6.5.2026 v 23:11

Ladislav Pokorný

Vláda ztratila zábrany, nůž zabodnutý do zad předsedy Senátu je útokem na nás všechny

Česko z konání Babišovy vlády zachvátilo zděšení. Po útocích na prezidenta, jemuž vláda brání ve vykonávání jeho pravomocí, a po pokusu o likvidaci našich veřejnoprávních médií vláda tentokrát zabodla nůž do zad předsedy Senátu.

28.4.2026 v 22:03

Ladislav Pokorný

Voláme občany na pomoc Českému rozhlasu a České televizi, vláda vraždí naši demokracii!

Současná vláda populistů, nacistů a kolaborantů bezprecedentně zaútočila na ČRo a ČT, jež chce zrušením poplatků oholit na kost a zničit tak zbytky demokracie v naší republice. Opakuje se rok 1945? Uhájíme veřejnoprávní média?

21.4.2026 v 23:33

Ladislav Pokorný

Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A právě proto musí jet Petr Pavel na summit NATO

Šílený geront v čele USA se už úplně utrhl ze řetězu. Evropští státníci jsou dílem příliš jemní a liberálně hodnotoví, dílem podlézaví a vůči USA ponížení. Vyčnívá jen jediný. Současnou nadějí Evropy je náš prezident Petr Pavel.

15.4.2026 v 23:28
Ladislav Pokorný

  • Počet článků 147
  • Celková karma 42,04
  • Průměrná čtenost 3325x
Příležitostný komentátor politických i jiných událostí a samozvaný znalec Osudů dobrého vojáka Švejka

