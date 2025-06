Lidé napjatě očekávají Foltýnovu další komunikační kartu. Měla by upřesnit správnou stranu

Po pohnutých událostech kolem ministra Blažka mohla veřejnost poněkud znejistět, jaká strana je vlastně ta správná a kde je tedy potřeba stát. Zraky všech se proto upínají na plukovníka Foltýna, konečnou autoritu v těchto věcech.

Veliké zmatení nastalo v právě uplynulém týdnu, hodnoty se otřásly a lidé tápou. To vše v situaci, kdy vláda a koalice SPOLU připravily velice pěknou volební kampaň s hlavní myšlenkou, jež musela zcela jistě oslovit každého zodpovědného voliče, totiž že je třeba stát na správné straně. Myšlenka ve své jednoduchosti geniální, jasná, a navíc štěpná a hodnotově orientovaná. Na správné straně chceme bezpochyby stát všichni (alespoň ze svého okolí neznáme nikoho, kdo by chtěl stát na špatné straně), a když je navíc známo, kdo představuje tu správnou stranu a v kterých politických uskupeních ji hledat, je svět prostého občana hned klidnější, jasnější, čitelnější, srozumitelnější a vlastně i barevnější (samozřejmě v odstínu té správné barvy, tedy tak trochu do zelena). Na takovou správnou stranu, do takového světa hodnot chce prostý volič patřit tak nějak přirozeně, už ze své podstaty. A do minulého týdne to tak i bylo. Koalice SPOLU doháněla mílovými kroky hnutí ANO, Starostům stoupaly preference, obskurní uskupení Stačilo se plácalo kolem 4,9 %, Okamurovi se lidé zcela nepokrytě vysmívali a Motoristy v preferencích začaly předhánět i děti na koloběžkách.

Poslední události však musely znepokojit každého zodpovědného voliče, a dokonce i politici ze správné strany (za předpokladu, že stále stojí na správné straně) si začali klást otázky. Kde je nyní správná strana? Bylo na správné straně Ministerstvo spravedlnosti? A jestli ne, bylo na ní alespoň Ministerstvo financí? A jsou na správné straně lidé z Darknetu, když jsou na hodnoty ochotni přispět celou miliardou? A jakou roli v tom hraje Babiš? Nepokusí se rafinovaně proniknout na správnou stranu? A co Putin? Nejde ve své podstatě o další důkaz hybridní války, nota bene když se dárce uchýlil do Asie, přičemž je známo, že Rusko leží svou mentalitou vlastně v Asii? A nemohlo by jít nakonec o dvě správné strany, jednu s Pavlem Blažkem a jednu s Petrem Fialou a Zbyňkem Stanjurou? Otázek mnoho, odpovědí pomálu.

Samozřejmě, že celá věc bude vyšetřována, a to ve více rovinách. Nejvíce se lze určitě spolehnout na nezávislé a transparentní vyšetřování, které povede samotná designovaná ministryně spravedlnosti a místopředsedkyně ODS Eva Decroix, která v samotném zájmu vlády vedené ODS jistě odhalí, pokud by za ministra spravedlnosti za ODS Pavla Blažka na ministerstvu došlo k nějakým pochybením. A co se týče uklidnění veřejnosti a obnovení její důvěry v naše představitele, právě v takové chvíli se ukazuje, jak mistrovským a prozíravým tahem bylo od vlády zřízení pozice strategického komunikátora. Právě na něj a jeho komunikační karty teď spoléhají nejen vládní poslanci, ale i veřejnost. A všichni doufáme, že pravda jako obvykle vyjde najevo, ať bude jakkoliv drsná, a že hodnoty zůstanou zachovány a bude opět zřejmé, kde leží správná strana. A věříme, že česká veřejnost se drsné pravdy nebojí a dokáže ji přijmout, ať bude pro některé jakkoliv nepříjemná. Věříme, že česká veřejnost je natolik vyspělá, že dokáže přijmout, i když se prokáže Babišova vina v celé věci nebo alespoň v nějaké jiné věci. Česká veřejnost může být ujištěna, že bude důkladně prozkoumána i možnost zásahu ruské rozvědky a v případě jakéhokoli podezření na takovýto zásah budou pohnány k odpovědnosti všechny proruské síly, které se u nás pokouší narušit demokracii, především pak představitelé kolaborantů ze spolku Stačilo. Celá věc je příliš vážná, aby naše demokracie mohla váhat. Právě pro tyto případy máme příslušné orgány, právě pro uklidnění a nasměrování naší veřejnosti na správnou stranu máme plukovníka Otakara Foltýna. Dejme mu možnost, aby svou prací mohl dokázat, že si důvěru našeho lidu zaslouží.