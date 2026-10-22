Lidé byli zmateni ruským hybridním útokem na první dámu, když uvěřili jejímu papalášství
Podle ředitele BIS Michala Koudelky a oficiálního vyjádření tajné služby existují jasné důkazy o tom, že Rusko v rámci hybridního útoku systematicky zneužívá a podkopává témata spojená s první dámou. Cílem těchto operací je rozdmýchávat nespokojenost ve společnosti a oslabovat důvěru občanů v ústavní instituce. Toto obludné odhalení zaznělo poprvé na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně 12. října 2026, o několik dní později mluvčí BIS Ladislav Šticha potvrdil, že pro tuto skutečnost existují i jasné důkazy.
Ředitel BIS skutečně mimo jiné zmínil jako příklad hybridního působení Ruské federace v Evropě dezinformační útoky na hlavy států, premiéry a první dámy v některých zemích včetně České republiky. Konkrétně se jedná o AI upravené fotografie a manipulativní či přímo nepravdivý obsah umístěný na sociálních sítích. Pochopitelně BIS má k dispozici jasné důkazy spojující řadu těchto útoků přímo s ruskými entitami. Obdobné informace máme i od služeb partnerských států. Pro jasnější pochopení. Neznamená to, že každá veřejná kritika týkající se např. prezidenta Petra Pavla či české první dámy Evy Pavlové, například kvůli dovolené v termínu komunálních a senátních voleb, má ruské pozadí, sdělil mluvčí BIS. (https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/BIS-Evu-Pavlovou-zesmesnuji-z-Ruska-Babis-by-mel-chtit-dukazy-798284)
„Útoky míří také na manželky některých evropských politiků včetně naší první dámy, kde jsou hlavními používanými narativy chamtivost a papalášství doprovázené fake fotografiemi vytvořenými AI (umělou inteligencí, pozn. red.). Je to jasný příklad toho, že Rusové útočí na demokratický stát jako takový bez ohledu na to, je-li postoj země vůči ruské politice tvrdší více či méně,“ řekl podle prohradního Deníku N šéf civilní kontrarozvědky v Poslanecké sněmovně. (https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/BIS-Evu-Pavlovou-zesmesnuji-z-Ruska-Babis-by-mel-chtit-dukazy-798284)
Celá záležitost by byla v podstatě směšná, kdyby nebyla v zásadě zcela odporná, protože ruské hybridní útoky na Evu Pavlovou opravdu splnily, co od nich Putin očekával, totiž že celá řada občanů České republiky opravdu na chvíli uvěřila, že Eva Pavlová se snad chová jako papaláš. Její dobře míněné a konstruktivní připomínky k práci vládních politiků, kteří prostě nebyli schopni zajistit, aby mohla naplnit své ústavní právo volit do zastupitelstva obce Černouček i ze zasloužené dovolené na Kanárských ostrovech, interpretovali ruští hybridní hrozitelé jako jakési „papaláštví“ a neodpustili si přitom podsunout českému národu myšlenku, že ona symbolická částka ve výši pouhých sto tisíc korun českých měsíčně, kterou česká společnost oceňuje vše pozitivní, co Eva Pavlová pro naše občany dnes a denně, za sucha i deště, často i za cenu vlastního sebezapření a bez nadsázky dnem i nocí, ale vždy s úsměvem a elegancí vykonává, je snad nějakou nezaslouženou papalášskou apanáží. Není samozřejmě nijak těžké za těmito primitivními útoky odhalit snahu poškodit nejen paní Evu, ale především našeho pana prezidenta a tím i naši demokracii.
O to smutnější je, že někteří z našich občanů, byť jen na chvíli, zapochybovali a ruským hybridním narativům ve slabé chvíli podlehli. A my říkáme ne, ne, ne, a ještě jednou ne ruským hybridním útokům na naše nejdemokratičtější představitele! První dáma Eva Pavlová i pan prezident byli a budou ikonami naší liberální demokracie a nepřipustíme jakékoli útoky, které by je i nás měly poškodit. A vypůjčme si pro tento pohnutý okamžik slova obránce naší demokracie nejdemokratičtějšího, pana Zdeňka Šarapatky, stálého a lety prověřeného kandidáta do Rady České televize či do Senátu Parlamentu České republiky: „Na zteč, přátelé! Zlu se neustupuje!“
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