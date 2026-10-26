Lid na Staroměstském náměstí promluvil: „Demokracii si ukrást nenecháme, Bureši!“
Staroslavné Staroměstské náměstí, kde se již odehrálo tolik slavných okamžiků českých dějin, se v neděli opět stalo centrem všeho dění v naší krásné vlasti, když se k němu upřely zraky všech demokraticky smýšlejících občanů. Ti, kteří měli to štěstí a byli, jak se říká, u toho, pak budou moci za pár let svým potomkům vyprávět, jak vlastníma rukama pomáhali zachránit svobodná veřejnoprávní média a s trochou hrdosti skromně dodat, že i jejich přičiněním se tenkrát zatřásla Babišova vláda takovým způsobem, že se z toho už nikdy nevzpamatovala.
A máme na co být pyšní! Krásní lidé na pódiu, krásní lidé pod pódiem. Za tónů státní hymny se rozsvítilo celé náměstí. Hrdost, slzy štěstí. Mikuláš Minář, pro mnohé z nás téměř apoštol liberální demokracie, přesto však milý, usměvavý, bez jakékoli stopy fanatismu, jako vždy bezprostřední, ale přesto tvrdý a vůči nepřátelům demokracie a svobody slova nesmlouvavý, byl opět v životní formě. A v jedné řadě s ním lidé, kteří mají co říci, lidé, kteří již mnohokrát dokázali, že stojí na té správné straně, na straně liberální demokracie, na naší straně. A vzpomene se i na Václava Havla. Půvabná Aňa Geislerová, usměvavý Šimon Bilina, moudrá Eva Holubová, obhájkyně demokracie Kristýna Frejová a mnoho dalších ze současné herecké elity. Jsou tu s námi!
Z davu zaznívají tu potlesk, tu pozdrav, tu je vidět zdvižený palec, tu zase obdivný pohled. Mnozí lidé, včetně těch na pódiu, si nasadili symbolickou Večerníčkovu čepici. A prostý divák se neubrání úctě. A transparenty, tolik transparentů! Stovky, tisíce… A na všech slušně a nápaditě, ale vtipně a pravdivě, co si lidé opravdu myslí: „Kdo škrtá poplatky, škrtá demokracii!“ „Babiše do koše!“ „Zestátnit média? Jste se posrali?“ „Klempíř je kokot!“ Jaký rozdíl proti urážkám ze strany dezolátů, kterými dnes a denně zaplevelují veřejný prostor na sociálních sítích… Lidé milí, přátelští, slušní. Nevidíš nikoho s petlahví Bráníku, staří, mladí, všichni zdraví a vkusně oblečení, počet zubů třicet a více, z jejich zářivých úsměvů je vidět, že si sami sebe dokážou vážit. Ale ve svých postojích jsou pevní. A v jejich očích můžeme číst jako v knize: „Demokracii nedáme.“
A vidíme i malé děti v kočárcích, ručky sevřené v pěstičky, „takhle ne, Bureši,“ už i ta drobotina ví, že demokracii je třeba bránit. „Poplatky jsou sexy!“ voláme s několika mladými dívkami a na jednom transparentu, jež drží mladá dáma, čteme: „I se svým přítelem bych radši ve 4:36 p…la, než hlídala demokracii.“ Neotřelé, milé, vtipné. A právě jako jeden z jako hlavních motivů celým davem prostupují tři čísla – 4:36. „Ve 4:36 ráno chodí jen zloději, gestapo a estébáci.“ Za normálních okolností jde o čas, kdy poctiví a slušní lidé ještě spí spánkem spravedlivých, od sněmovního hlasování je to však memento nejodpornějšího útoku svobodu slova a demokracii v našich moderních dějinách, od neděle je to symbol zrady. A všichni v davu se shodují, že tohle je Babišův konec.
Dnes už však víme, že neděle byla jen začátkem něčeho většího, že byla začátkem renesance naší liberální demokracie. Pojďme tedy 15. listopadu na další demonstraci Milionu chvilek na Letné říci své další rozhodné slovo, pojďme společně pokračovat, a ještě důrazněji vmést do tváří Burešovým koblihám své rozhodné NE jejich snahám o destrukci naší liberální demokracie a krádež našich veřejnoprávních médií. Tím, že se dnes postavíme na stranu redaktorů České televize a Českého rozhlasu, bojujeme i za naše demokratické politiky, za naše herce, za naše neziskové organizace, za naši liberální demokracii. Na Staroměstském náměstí se v neděli bojovalo za poplatky zaručující nezávislost našich veřejnoprávních médií. Na Letné už se bude bojovat za naši budoucnost a za budoucnost našich dětí. Nezapomínejme na to.
Ladislav Pokorný
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