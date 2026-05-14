Landsmannschaft je ochoten se s Čechy smířit. Podpořte brněnský sjezd, nic se vám nestane!
Více než tisíc let naši němečtí přátelé a sousedé usilují o navázání přátelských vztahů s českým národem. Více než tisíc let nabízejí českému národu civilizaci, hodnoty, pořádek a správný světový názor. Více než tisíc let se snaží vtisknout Čechům zodpovědnost a disciplínu.
Pohříchu jen málokdy v historii byli Češi našim německým sousedům ochotni opravdu vážně naslouchat, daleko častěji jsme se chovali jako malí nezvedení spratci, kteří ve svém falešném nacionalismu nedokázali dohlédnout přínosů a hodnot, jež nám postupně První, Druhá, Třetí i Čtvrtá říše tak velkoryse nabízely. Dnes v kontextu sjednocující se Evropy a rodících se Spojených států evropských jasně vidíme, jak neprozřetelné, zbytečné a hloupé byly odpor a (nebojme se pojmenovat syrovou skutečnost) doslova excesy některých našich historických představitelů, kteří se nedokázali ztotožnit s pozitivním působením nositelů a tvůrců kultury, představitelů nejvyšších idejí a zástupců té nejvyšší a nejdokonalejší rasy, která jako maják svítila všem ostatním evropským národům na jejich cestě ke šťastné, čisté a spořádané Evropě.
Dnes už si můžeme přiznat, že všichni ti Boleslavové, Soběslavové, Přemyslové Otakarové či Žižkové byli jen falešnými modlami, které jen zdržovaly a sabotovaly historickou nutnost spolupráce našeho malého národa s velkým německým přítelem, učitelem a vůdcem. Historická snaha německého národa o definitivní a konečné sjednocení Evropy přišla již mnohokrát vniveč naprostým nepochopením a nespoluprací, často bohužel právě i z naší strany. Ano, veliké nadšení a touha po sjednocené Evropě vedly někdy i k omylům a k určitým excesům. Za to se však naši němečtí přátelé již mnohokrát omluvili, svoje chyby uznali a dnes k prosazení svých velikých myšlenek volí již zcela jiné prostředky. Ostatně již mnohokrát bylo zdůrazněno, že v minulosti jen plnili rozkazy, jak se na disciplinované příslušníky vyvoleného národa sluší, a že vše se dělo podle tehdy platných zákonů.
Tím je tedy vše vysvětleno a tuto kapitolu je možno uzavřít a nadále nevyvolávat duchy minulosti. K tomu je však třeba, abychom i my dokázali přijmout odpovědnost za zločiny, které byly na německém národu, a především na sudetských Němcích po válce spáchány. S vinou, která nás tíží, bychom neměli mít problém pochopit, že nejvyšší představitel sudetoněmeckého Landsmannschaftu se neztotožňuje ani s Benešovými dekrety, ani s vyhnáním svých krajanů, kteří ve své většině neměli s Hitlerem ani Henleinem nic společného, mnohdy s Čechy sympatizovali a celé řadě z nich po pohnutých mnichovských událostech tajně a mnohdy i veřejně pomáhali, aby mohli opustit pro ně nebezpečné území, na které se Hitler vrhl jako dravec na kořist. Ostatně dnes je již známo, že celá řada sudetských Němců Hitlera nijak nepodporovala, Henleina nikdy nevolila, a není vyloučeno, že do tehdejších událostí zasáhl svým temným vlivem sám Stalin…
Ať již tomu bylo tak či onak, je třeba se s naší temnou minulostí vyrovnat. Je třeba přijmout zodpovědnost, je třeba přivítat vstřícné gesto německého národa, dnes reprezentovaného Landsmannschaftem, který je ochoten se s Čechy smířit, ba dokonce jim odpustit, a navíc přímo na naší půdě. Važme si toho, že můžeme v Brně hostit sjezd lidí, kteří jsou ochotni velkoryse promíjet. Važme si toho, že můžeme mít tu čest u nás uvítat posla smíření a krásného člověka Berndta Posselta.
Nyní je to na nás a nyní je to na vás, občané. Podpořte smíření, uznejte vinu svých předků, uznejte vinu svou, podpořte brněnský sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Uznejte a podpořte. A nic se vám nestane.
Ladislav Pokorný
Občané jsou zděšeni hulvátstvím a arogancí současné vlády. Vydržíme to, ale nezapomeneme!
Slušná politika plná hodnot, pravdy a lásky, kterou reprezentovala vláda Petra Fialy, zmizela za současné vlády v nenávratnu. Lidé jsou zděšeni a všichni si zoufale přejeme, aby tohle už skončilo. A naše trpělivost je u konce.
Ladislav Pokorný
Vláda ztratila zábrany, nůž zabodnutý do zad předsedy Senátu je útokem na nás všechny
Česko z konání Babišovy vlády zachvátilo zděšení. Po útocích na prezidenta, jemuž vláda brání ve vykonávání jeho pravomocí, a po pokusu o likvidaci našich veřejnoprávních médií vláda tentokrát zabodla nůž do zad předsedy Senátu.
Ladislav Pokorný
Voláme občany na pomoc Českému rozhlasu a České televizi, vláda vraždí naši demokracii!
Současná vláda populistů, nacistů a kolaborantů bezprecedentně zaútočila na ČRo a ČT, jež chce zrušením poplatků oholit na kost a zničit tak zbytky demokracie v naší republice. Opakuje se rok 1945? Uhájíme veřejnoprávní média?
Ladislav Pokorný
Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A právě proto musí jet Petr Pavel na summit NATO
Šílený geront v čele USA se už úplně utrhl ze řetězu. Evropští státníci jsou dílem příliš jemní a liberálně hodnotoví, dílem podlézaví a vůči USA ponížení. Vyčnívá jen jediný. Současnou nadějí Evropy je náš prezident Petr Pavel.
Ladislav Pokorný
Sobotní Letná ukázala rozdíl mezi nenávistnými výlevy a demokratickým vyjádřením názorů
Lev se probudil a demonstrace Milionu chvilek přinesla novou naději. O jakou jde změnu, si nejlépe uvědomíme, když sobotní Letnou porovnáme se srazy ruských kolaborantů, kteří se před několika lety snažili svrhnout Fialovu vládu.
