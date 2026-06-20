Komu to správně demokraticky myslí, hájí veřejnoprávní média. Takhle jednoduché to je
Pod vlivem populistických politiků ze současné vládní koalice se nám tu mezi prostými lidmi rozmohl takový nešvar. Hlupáci, kteří se nechali ovlivnit jejich sladkými řečičkami, nadšeně aplaudují, že už nebudou muset platit tzv. koncesionářské poplatky.
Není samozřejmě většího omylu, platit budou dál jak mourovatí, i když jinou formou. Co se jim do tupých hlav už nevešlo, je to, že tentokrát už svými penězi nepodpoří vyvážené a objektivní zpravodajství, ale fakticky Babišův Agrofert.
Doplatíme na to všichni. Nejen my, kteří vyznáváme liberálně demokratické hodnoty, ale i ti hlupáci, kteří teď tak nadšeně hýkají blahem. Uvědomují si, že Česká televize šíří hodnoty, pravdu a lásku, i když ji zrovna nemají zapnutou? Pochopili, že teď se bude moci do vysílání nacpat kdejaký nácek z nedemokratických stran, jakými jsou SPD, Stačilo, Motoristi i ANO, a šířit tam svoje bludy? Došlo jim, že kdyby nastal třeba blackout (což je za vlády Andreje Babiše jen otázkou času), nemuseli by se to bez České televize vůbec dozvědět? Jsou si vůbec schopni uvědomit, že naše veřejnoprávní média se stanou rukojmím Babišovy vlády, která jim brutálně sebere všechny peníze, za něž doposud šířila liberálně demokratické myšlenky a hodnoty? Dokážou se vcítit do utrpení redaktorů a novinářů, kteří kvůli takto bezohlednému podfinancování skončí na ulicích? Copak sami necítí, že díky koncesionářským poplatkům měli k naší České televizi a k našemu Českému rozhlasu tak nějak lidsky blíž?
Bohužel zřejmě ne. Zhlouplá a zdivočelá lůza za slib ušetřených 150 korun nadšeně tleská destrukci naší demokracie, protože o nic jiného tady fakticky nejde. Je téměř s podivem, že i za této situace zachovávají zaměstnanci ČT a ČRo chladnou hlavu a noblesu a netrestají tyhle lidi citelněji, třeba přerušením vysílání na několik hodin, či dokonce dní. To by se lůza zřejmě hodně rychle vzpamatovala, až by se nevysílali třeba Chalupáři…
V pondělí však přijde zřejmě už poslední varování. Česká televize nám všem dá poslední možnost se vzpamatovat a v rámci výstražné stávky bude některé pořady vysílat s minutovým zpožděním a na teletextu a digitálních platformách nám neposkytne tak bohatý rozsah informací, na jaký jsme zvyklí. Je třeba uznat, že fakticky jde o laskavé varování, škody při přísunu hodnot mezi obyvatelstvo však mohou být i tak značné… Vykřičníkem doprovázejícím tuto akci jsou už několik dní vystoupení divadelních souborů, které svým potleskem vyjadřující, že jsou s našimi veřejnoprávními médii, a jasně deklarují podporu dobré věci a dávají vzpomenout na tradiční historickou úlohu českých herců, kteří v minulosti vždy neochvějně stáli na straně demokracie, práva a pořádku. Důležité je i to, že o den dříve občany rozproudí akce Milionu chvilek svým pochodem na obranu České televize. Děkujeme, Mikuláši! A věříme, že všechny tyto akce budou důstojným varováním všem hlupákům, a především jejich loutkovodičům, kteří dnes zabírají místa ve vládě všem skutečně demokratickým politikům.
Ještě máme jako národ možnost se vzpamatovat a hlasitě se ozvat. Je třeba myslet politicky, je třeba myslet liberálně demokraticky. Ale všichni! Nepromarněme svou možnost zachránit demokracii, nemusela by se opakovat.
Ladislav Pokorný
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