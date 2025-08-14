Kočky by kupovaly Whiskas, pejsci by volili SPOLU
Že je hnutí ANO bandou populistů, že jsou všichni jeho členové, příznivci a voliči bezpečnostním rizikem, že je Babiš exponentem komunistického režimu a etabloval se v české společnosti jako dotační podvodník a že nás táhne na východ do náruče ruského medvěda, to už všichni víme, a kdo by to nevěděl, tomu to zodpovědná média neopomenou připomenout alespoň třikrát denně.
Někteří z nás navíc tušili i to, že hnutí ANO je v podstatě koncentrované zlo a že všichni jeho členové jsou morálními mrzáky a deprivovanými jedinci bez jakýchkoliv hodnot. Že se teď, krátce před volbami, toto naše tušení potvrdí tak obludným způsobem, však nepředpokládal zřejmě nikdo.
Opozice vůči legitimní vládě, reprezentovaná především právě hnutím ANO, se už delší dobu snažila naše občany zatáhnout do nepěkných hrátek kolem takzvaných vládních kauz, zoufale a křečovitě se snažila vyrobit vládě a v podstatě celé koalici alespoň nějaké problémy a bylo zřejmé, že vládě její úspěchy závidí. Právě z těchto důvodů byli naši občané obtěžováni tu kauzou Dozimetr, tu zase nějakými báchorkami o Fialově kampeličce, aby se to nejodpornější pomlouvání našich představitelů nakonec koncentrovalo v takzvané bitcoinové aféře.
Každý rozumný člověk samozřejmě ví, že žádná vláda se nezavděčí všem a i při nejlepší vůli a snaze se tu a tam dopustí nějaké chyby či drobného přehmatu. Někdy snad vláda Petra Fialy nedokázala komunikovat některé věci příliš srozumitelně, i když, ruku na srdce, lze vůbec objasnit hodnoty Babišovým voličům, kteří opravdu mnoho chytrosti nepobrali? To je opravdu těžký úkol.
Je také pravda, že kolem bitcoinů, Dozimetru a kampeličky se objevily některé nejasnosti a některé finanční prostředky, které v těchto záležitostech sehrály svou roli, nebyly ještě pro nával vládní agendy zcela do detailu objasněny, ale poctivě je třeba říci, že šlo o nižší jednotky milionů (např. v případě té nešťastné kampeličky) či nižší desítky miliard v případě tolik nafouknutých bitcoinů. Shodou okolností se pak v problematice zvané Dozimetr objevili i nějací zemřelí lidé (všichni jednou musíme umřít, ne?), ale zásadní skutečností svědčící o jasně nastavených hodnotách současné vládní koalice je prostý fakt, že ani v jednom z případů, které opozice tak vytrvale tlačí do veřejného prostoru, nebyli ohroženi žádní pejskové, ba dokonce ani kočičky, ani křečci.
O to obludněji vyznívá současný problém hnutí ANO, neboť se ukázalo, že poslankyně Balaštíková se pokusila objednat vraždu pejska, který patří současné partnerce jejího bývalého manžela. Ten si však všechno pečlivě nahrával, protože si byl vědom, že byl ženat s poslankyní hnutí, jež by nejraději zakleklo na všechny občany ČR, a proto dnes veřejnost může odsoudit takové praktiky. Jak je celá věc lidsky odporná, ostatně zdůraznila i okamžitá reakce vládní strany ODS. Ta se SPOLU se všemi občany na sociálních sítích ptá: „Bude váš pes v bezpečí… když bude vládnout hnutí ANO?“ Odpověď je jasná. Vzhledem k tomu, že nyní už je zřejmé, jak by se vláda vedená hnutím ANO zachovala ke všem pejskům, musíme jako občané takovou vládu odmítnout. Ono totiž vůbec není jisté, zda by se vláda vedená Andrejem Babišem spokojila jen s ubližováním pejskům. „Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi,“ upozorňuje již zmíněný volební příspěvek ODS a pokládá si otázku: „Opravdu chceme, aby podobní lidé vládli naší zemi?“
A my občané odpovídáme: „Nechceme!“ Začne to pejsky, které má každý rád, a skončí to lágry pro liberálně demokratické politiky, které má také každý rád. A právě ve světle těchto událostí se opětovně ukazuje, že je třeba stát na správné straně. Teď jde opravdu o všechno. My ale nebudeme jako Balaštíková a Babiš. My budeme chytří, jako jsou chytří pejsci. Pejsci by nevolili ANO, pejsci by volili SPOLU. Na podzim buďme jako pejsci.
Ladislav Pokorný
Bitcoinová kauza je bublina nafouknutá opozicí. Vyšetřování Evy Decroix nic neodhalilo
Eva Decroix může považovat svou misi na ministerstvu za úspěšně ukončenou. Nic převratného zjištěno nebylo. Že bylo lepší bitcoiny nebrat, to se vědělo, Blažek odstoupil, časovou osu máme, zpráva je zbytečná a audit bude časem.
Ladislav Pokorný
Teď už jsme zděšeni všichni. Nedůvěra vládě je v současné situaci na hraně vlastizrady
Byly doby, kdy z politického dění byla zděšena jen Mirka Němcová, ale dnes jsme ze skandálního jednání opozice zděšeni všichni. Tváří tvář ruskému nebezpečí se nerozpakuje shodit nejlepší vládu od roku 1938. To je absolutní dno.
Ladislav Pokorný
Lidé napjatě očekávají Foltýnovu další komunikační kartu. Měla by upřesnit správnou stranu
Po pohnutých událostech kolem ministra Blažka mohla veřejnost poněkud znejistět, jaká strana je vlastně ta správná a kde je tedy potřeba stát. Zraky všech se proto upínají na plukovníka Foltýna, konečnou autoritu v těchto věcech.
Ladislav Pokorný
Česko přichází o nejschopnějšího ministra, i když posílil státní rozpočet o miliardu
Hyenismus opozice před parlamentními volbami graduje. Nejen, že opozice vládu pomlouvá a hází jí klacky pod nohy, ale donutila k demisi jednoho z nejschopnějších ministrů, který našemu národu přispěl miliardou pro státní rozpočet.
Ladislav Pokorný
Nemusíme se obávat ovlivnění voleb ze strany vlády. Současná vláda však zachována být musí
Ve veřejném prostoru se objevila odporná dezinformace, která má náš lid infikovat obavou, že pro naši demokracii je nebezpečnější vláda Petra Fialy než Putin. Předmětem je směšné tvrzení, že ze strany vlády hrozí ovlivnění voleb.
