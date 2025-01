Hysterie kolem „kampeličky ODS“ ukazuje jen opoziční zoufalství a nedostatek charakteru

Kolem Podnikatelské družstevní záložny rozpoutala některá média a někteří politici doslova pekelné běsnění. Tak samozřejmě, když už nelze do úspěšné vlády kopnout jinak, bude se aspoň hysterčit. Třeba to u voličů zabere.

A je zcela příznačné, kteří politici a která média zoufale plácají bábovičky z písku ve věci, jež fakticky nemá žádný význam. Okamura, Konečná, Schillerová a bohužel i Piráti, Echo, Parlamentní listy, TV Raptor, Xaver a jeho parta, jak jinak. Jako supi se tihle všichni vrhli na Petra Fialu a vládní ODS a konstruují pro nás věci neuvěřitelné. Je pravda, že svou troškou do mlýna přispěla i Česká národní banka, která celou věc velmi necitlivě a nešťastně uvedla v nesprávném kontextu, přičemž skutečnosti, které zveřejnila, připouštěly i zavádějící interpretaci a nesprávné narativy. Bude samozřejmě třeba vyšetřit, kde došlo ze strany ČNB k pochybení, a zajistit, aby se podobné dezinformační zprávy do budoucna v médiích neobjevovaly.

Je totiž zřejmé, že opozice celou věc okamžitě využila ke zpochybnění všeho, čeho se v naší republice podařilo za poslední tři roky dosáhnout. Celá věc má samozřejmě souvislost s poněkud nešťastnou volbou Donalda Trumpa americkým prezidentem, kterou si všechna opoziční média a všichni opoziční politici mylně vysvětlují jako jakési své vítězství a po kterém jim narostl hřebínek.

Objektivní média však naštěstí zůstávají i nadále objektivními médii, která se nehoní za pochybnými senzacemi, a demokratičtí a zodpovědní čtyřkoaliční politici opoziční hysterii naštěstí též nepodlehli. Česká televize, Český rozhlas, Forum 24 a další liberální a demokraticky zodpovědná média by jistě o celé věci referovala, rozebrala by celou záležitost ze všech stran, Petra Fialu ani další vládní politiky by nenechala vydechnout – kdyby na tom něco opravdu bylo. Ale senzace za každou cenu? Dehonestovat a vnášet chaos na naši politickou scénu, pomáhat opozici v antisystémových krocích? Tohle není úloha zodpovědných médií. Vláda potřebuje klid na práci ve prospěch našich občanů, rozvracení naší demokracie a zpochybňování důvěry opravdu nikomu nepomůže.

Ostatně fakta jsou velmi prozaická a u soudného člověka žádnou senzaci vyvolat nemohou. Pojďme si je krátce shrnout a bude zřejmé, o jak nesmyslně nafouknutou bublinu ve skutečnosti jde. Za prvé. Pan premiér si ze svých poctivě a v potu tváře vydělaných peněz ušetřil milion a pro samé starosti (a kvůli komu je asi má, vy vševědoucí opoziční politici?) na něj zapomněl. On totiž nemá kdy myslet na sebe, když pracuje pro nás všechny. A na něco zapomenout, to snad známe všichni. Jakápak tedy senzace? Za druhé. Údajně se v kampeličce mělo rozkrást přibližně 370 milionů korun určených na nákup munice pro Ukrajinu. Kdyby takové tvrzení nebylo smutné, bylo by směšné. Kdyby tomu skutečně tak bylo, jako první by se právem ozval prezident Zelenskyj, jemuž na munici pro Ukrajinu záleží nejvíc. A stěžoval si snad pan prezident? Nestěžoval. Opět žádná senzace. Za třetí. Z kampeličky měl odejít záhadný dar ve výši 850 tisíc korun pro Fialovu ODS od třiaosmdesátiletého seniora pana Hromádky. A to je snad problém? Naši senioři mají být vládě Petra Fialy za co vděčni a pan Hromádka je jedním z těch, kteří jsou si toho vědomi. Zpochybňovat jeho krásné a nezištné gesto může opravdu jen bezcharakterní populista. Za čtvrté. Do Fialova institutu Pravý břeh mělo z kampeličky odejít sedm milionů korun. Jenže na dobrou věc! A to asi opozici vadí. Nebo je to závist? Pan Babiš by snad při svém bohatství, které sám získal pochybným způsobem, snad opravdu závidět nemusel. Za páté. Pro zvýšení senzačního efektu je veřejnosti předkládána informace, že se snad do Podnikatelské družstevní záložny měly nosit miliony v igelitkách, aby zde byly „vyprány“. To už je ovšem zcela směšné. Každý, kdo někdy přenášel miliony, dobře ví, že daleko vhodnější pro transport je kožený kufřík, kam se dají svazečky bankovek pěkně srovnat. A každý, kdo někdy omylem vypral bankovku jakékoliv hodnoty, moc dobře ví, že z ní s největší pravděpodobností nezbude než beztvará hmota bez jakékoliv hodnoty. Ve světle těchto skutečností se můžeme konspiracím o igelitkách plných peněz určených k vyprání opravdu jen pousmát.

Celá věc však není tak úplně k smíchu. Opozice se totiž ve snaze dehonestovat Petra Fialu neštítila ani zneužít lidskou tragédii sebevraždy šéfa Podnikatelské družstevní záložny Roberta Zelenky, přičemž nic nenapovídá tomu, že by tato nešťastná událost nějak souvisela s výše uvedenou vybájenou kauzou.

Tohle vše si naštěstí vládní poslanci dokázali správně vyhodnotit a pochopitelně se na půdě Sněmovny odmítli takovou hloupostí zabývat. A bylo to správné rozhodnutí, máme dost jiných věcí k řešení, namátkou uveďme dosud fakticky nedořešenou kauzu Čapí hnízdo.

Dá se bohužel očekávat, že s blížícími se volbami bude opozice vymýšlet další a další pseudokauzy. Jenže na jedno by opoziční politici neměli zapomínat. Voliči vidí, kdo chce pracovat ve prospěch České republiky a kdo chce jen škodit. Aby se opozice po podzimních volbách nedivila.