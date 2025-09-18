Hrdina. Morální maják. Ministr Rakušan uštědřil proruské slovenské vládě morální políček
Slovenskem v těchto dnech otřásají masové demonstrace proti vládě Roberta Fica. Demonstranti protestují proti tzv. konsolidačnímu balíčku, který má za cíl snížit životní úroveň Slováků na úroveň ruskou, a vůbec mají demonstrace charakter všeobecného odporu proti Ficovi a slovenské vládě jasně oznamují, že takhle dál ne a že stačilo. Takové hodnoty na straně slovenských demonstrantů je třeba zcela jasně podpořit a současně jednoznačně odmítnout praktiky slovenské vlády, a my můžeme být pyšní, že jediným zahraničním politikem, který se nebál na sebe vzít tuto odpovědnost, je právě náš ministr vnitra Vít Rakušan. Ostatně podobnou demonstraci, tentokrát odsuzující praktiky české opozice, Vít Rakušan chystal i v Čechách, avšak nebyla k ní doposud příležitost.
O to úderněji a hodnotověji napřel Vít Rakušan své síly a politický talent na Slovensko, kde je tamější demokracie ještě v žalostnějším stavu než u nás, a zatímco v našich luzích a hájích destrukce liberální demokracie teprve hrozí, nynější slovenská vláda už její demontáž zahájila. Vít Rakušan tedy svým transparentem s nápisem „Jsme s vámi“ krásně demonstroval naše hodnoty a odvážně je prezentoval právě na Slovensku, kde je s nimi vláda Roberta Fica v příkrém rozporu. A přičteme-li k této skutečnosti také fakt, že tak učinil jako soukromá osoba bez jakýchkoliv výhod, ochranky a diplomatické imunity, musíme se prostě obdivovat nejen jeho hodnotovému ukotvení a morální integritě, ale také jeho osobní statečnosti a schopnosti nenechat se při obraně hodnot svazovat zatuchlými zvyklostmi v mezinárodní politice. Uvědomují si Rakušanovi kritici, že náš ministr vnitra riskoval třeba ránu pendrekem, možná i rozehnání demonstrace vodními děly či přímo zatčení?
Česká republika může být hrdá, že má v čele takovéto osobnosti. Takovéto osobní postoje našich politiků jsou nejen pro ně, ale i pro jejich voliče tím nejlepším vysvědčením a Vít Rakušan právě především českým voličům ukázal, že právě v dnešní době je možné stát na správné straně a že není vhodnější volby než podpořit svými hlasy hnutí STAN. Abychom byli spravedliví, koalici SPOLU lze samozřejmě volit také, ale nyní už víme, kdo se nebude bát jít za naše hodnoty třeba i demonstrovat do nepřátelského prostředí. Vít Rakušan ukázal, kdo má v české politice drajv, když se nebál uštědřit morální políček i Robertu Ficovi. Dokázal, že je pro náš národ nadějí. Bez nadsázky hrdina, morální maják, reprezentant hodnot. Čtrnáct dní před volbami máme konečně jasno. Demonstrace na Slovensku Čechům ukázala, komu svěřit svou důvěru, komu svěřit svůj hlas.
Ladislav Pokorný
Ladislav Pokorný
Ladislav Pokorný
Ladislav Pokorný
Ladislav Pokorný
