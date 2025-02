Hodnoty je třeba bránit. Navzdory Trumpům, ale s Petrem Fialou, i kdyby na sůl nebylo...

Nepřátelé naší liberální demokracie mají v současné době mnoho důvodů k radosti. Hodnoty jsou v defenzívě, pokračování války je vážně ohroženo, USA si mír a demokracii vykládají jako bezohledný byznys... Mají hodnoty ještě naději?

Neveselo je, truchlivo. Donald Trump se ukázal jako ještě odpudivější bytost, než ho odhadoval náš pan prezident, a v současnosti otevřeně kolaboruje s Putinovým Ruskem. Markéta Pekarová Adamová se ze samého stresu hodila marod, Piráti blouzní o budoucí koalici s ODS bez Pavla Blažka a evropští představitelé už jsou tak zmatení, že nerozeznají světového lídra od dánské premiérky. A ani snaha jednoho z nejlepších ministrů zahraničí ve známém vesmíru nepřinesla své ovoce, tedy účast našeho premiéra Petra Fialy na neformálním jednání evropských státníků v Paříži, kde měl být nepříjemný gordický uzel v podobě Trumpova nehodnotového postoje definitivně rozetnut. Ovšem bez účasti světového lídra schůzka mohla jen těžko přinést nějaký hmatatelný výsledek. To ostatně sám Petr Fiala s lehkou ironií okomentoval: „Další neformální diskuse, navíc týden po Evropské radě a pár dní před německými volbami, nikam nevedou a Evropa po další večeři vážněji brána nebude.“ Nebýt toho, že se Petr Fiala nakonec slitoval a alespoň na dálku do Paříže vzkázal, že nyní je třeba na stůl položit peníze a zbraně, aby se nám ta válka úplně nevymkla z ruky a aby se podařilo zabránit jejímu předčasnému ukončení ze strany Trumpa a Putina, pobíhali by evropští lídři jako zmatené berušky po Paříži zřejmě ještě dnes.

Petr Fiala tedy opět ukázal cestu, a to nejen nám doma v české kotlince, ale i Evropě. I když nás a naše evropské hodnoty Donald Trump zradil, neznamená to, že se vzdáme. Naopak, v podpoře pokračování válečného konfliktu je třeba vytrvat až do konečného vítězství, všem Trumpům a Vancům navzdory. A jak se nám teď bude hodit Green Deal, přestože se v posledních týdnech stalo v lepší společnosti módou ho při každé příležitosti poplivat. To jsou však naštěstí jen deklarace, evropský boj proti klimatické změně pokračuje i nadále. A zrovna tak musí pokračovat i boj proti Rusku, v tom naše vláda opět stojí v čele Evropy.

Zdroje rozhodně jsou, ať už morální, či materiální. V případě těch prvních se můžeme pyšnit především vládním odborem strategické komunikace, který nemá v současné civilizované Evropě obdoby a jehož představitel plukovník Foltýn způsobil mezi dezoláty pravé zděšení. I díky jemu je vláda stále připravena předávat občanům korigované informace, na něž mají právo, a k dispozici je i dostatečné množství komunikačních karet. Příkopy vláda prozíravě vyhloubila ještě před Trumpovým nástupem do funkce, kdo je svině, to se dnes díky plukovníkovi už také dobře ví.

A co se týče zdrojů materiálních, nejsme na tom také vůbec špatně. Stačí si jen uvědomit, že tento stát třeba stále ještě vyplácí důchody v nesmyslně vysoké výši. A kdy už by se naskytla lepší příležitost k tomu, aby byl tento relikt minulosti definitivně odstraněn a státnímu rozpočtu by se mohlo ulevit? Najde-li vláda odvahu s důchody jednou provždy zúčtovat, např. v podobě totální důchodové reformy, bude možné na stůl položit zase další peníze a zbraně. Stejně tak je možné přehodnotit bezplatné školství či redefinovat hrazení příliš velkého množství lékařských výkonů ze strany zdravotních pojišťoven, na něž si zpovykaní Češi až nezdravě zvykli. Máš chřipku, angínu či zápal plic? A měl jsi dva svetry? Ne-li, pak si to, holoubku, prostě zaplať, protože ze zdravotního pojištění bude nadále možné hradit jen léčbu zranění z fronty.

A bude-li dobrá vůle a bude-li dostatek odvahy na straně koaličních politiků, pak lze pro myšlenku dalších peněz a dalších zbraní vykonat ještě mnohé a snad i zdánlivě nemožné. Jen je třeba, aby se s tím čeští voliči ztotožnili a dali Petru Fialovi po podzimních volbách možnost v hodnotové politice i nadále pokračovat. Rusko musí být poraženo a Rusko bude poraženo. Klidně bez Trumpa, ale Petr Fiala by u konečného vítězství chybět rozhodně neměl. Je to jen na nás.