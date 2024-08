Gregorová za národ: „Proruská špíno!“ Pro dezoláty K. O., ale byl odhalen větší problém

Proruský troll Dostál se pokusil na Primě otravovat čistý vzduch naší liberální demokracie skandálními výroky o ukrajinských neonacistech. Sice byl smeten zpátky do ruského bahna, ale problémem je samotná jeho účast ve vysílání.

Europoslanec Dostál (zvolený jako nezávislý za rádoby demokratickou, avšak ve skutečnosti nepokrytě fašistickou KSČM, jež se pro potřeby evropských voleb přestrojila do méně nápadného uskupení Stačilo!) se ve vysílání, na které se bohužel mohli klidně dívat i naši bezbranní senioři, a dokonce i děti, naprosto utrhl ze řetězu a kromě nijak překvapivé obhajoby a adorace Putinovy páté kolony Viktora Orbána naprosto bezprecedentním způsobem urazil všechny ukrajinské hrdiny, které označil za neonacisty, a navíc se nechutným způsobem otřel o bojovníky pluku Azov, který je dnes symbolem boje za demokratickou a nezávislou Ukrajinu. Naprosto se tedy nelze divit, že pirátská europoslankyně Markéta Gregorová takové nehoráznosti odmítla poslouchat a označila Dostála přesně tak, jak si zasloužil. Na hrubý pytel hrubá záplata. V této souvislosti se lze jen podivit, že moderátor se pokoušel volat k pořádku zrovna Markétu Gregorovou a blábolil něco v tom smyslu, že pan Dostál mluví slušně. Ostatně Markéta Gregorová s převahou vysvětlila, že špína je úplně normální slovo, není vůbec neslušné, není ani vulgární, tak jaképak copak.

Lze se jen s údivem ptát, jak to, že pan moderátor není schopen rozeznat, že někdo mluví sice slušně, ale ve skutečnosti předkládá divákům naprosté zhovadilosti a názory, které jsou nejen nesprávné, ale fakticky naší liberální demokracii a našemu lidu škodlivé. Je pan moderátor zcela nekompetentní? To by bylo smutné. Anebo někomu záměrně nahrává a výroky pana Dostála mu vlastně lahodí? To by bylo děsivé. Reakce Markéty Gregorové je z tohoto pohledu lidsky zcela pochopitelná, zcela hodnotová a byla v tomto případě zcela namístě. Každý, kdo má trochu cti v těle, musí stát na její straně. Navíc správně divákům připomněla, že pod praporem Azov jsou dnes jedni z nejlepších bojovníků, a jasně deklarovala, že dnes už je jasně prokázáno, že v tomto pluku žádní neonacisté nejsou a žádné porušování lidských práv s nimi nelze spojovat. Velmi trefné pak bylo její konstatování, že nadřízeným paní Konečné a pana Dostála je samozřejmě Putin, takže není divu, že ti dva šíří ruskou propagandu.

V jekotu uražených dezolátů však bohužel zcela zanikla další myšlenka, kterou Markéta Gregorová vyslovila poté, co tak skvělým způsobem usadila naštěstí zcela bezvýznamného proruského mloka Dostála. Jak to, že si televize CNN Prima News vůbec zve do vysílání lidi, jako je Dostál? A jestli je něco poselstvím tohoto vysílání, pak právě toto znepokojivé zjištění. Média by měla velmi výrazně zvažovat, kdo bude do veřejného vysílání pozván, komu bude dáno slovo. Proruské trolly a dezoláty v našem mediálním prostoru opravdu nepotřebujeme. Krásným příkladem hodným následování je v tomto smyslu třeba pořad veřejnoprávní televize ČT Otázky Václava Moravce, kam již několik let nebyl pozván například Tomio Okamura, protože by tam stejně jen blábolil nesmysly a zaséval nesváry. Kéž by se z toho poučila nejen CNN Prima News, ale i další média. Našim občanům je třeba hodnot a správných názorů, jen takové nám pomohou zachovat naši liberální demokracii. Mějme to na paměti a jako zodpovědní občané to od našich médií vyžadujme.