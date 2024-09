Evropské portfolio pro ČR předčilo všechna očekávání. Petr Fiala opět triumfuje

Vláda se netajila tím, že pro J. Síkelu a pro nás všechny vyjednala skvělý post v Evropské komisi. Tiše se hovořilo o obchodu, energetice, obraně. Výsledek je však šokující. ČR získala fakticky nejdůležitější a nejvlivnější post.

Ostatní evropské země mohou jen tiše závidět, v Maďarsku a na Slovensku Orbán a Fico skřípou zubama a mumlají jadrné kletby. Petr Fiala potvrdil svou pověst obratného diplomata a klidné síly v EU a vytřel zrak nejen oběma zmíněným politikům, ale i dezolátům, pochybovačům a proruským trollům, kteří se zcela nepokrytě plánům české vlády o vlivném postu v EK vysmívali a premiérovy snahy předem odsuzovali k neúspěchu. A tu máš, čerte, kropáč! Nominace Josefa Síkely, odborníka, který nejenže společně s vládním týmem zvládl energetickou krizi a osvobodil Česko od závislosti na krvavém ruském plynu (ostatně naši občané nepřestávají děkovat za současné ceny energií, které odrážejí liberálně demokratické hodnoty, které společně vyznáváme) a který navíc prosadil zakoupení tolik potřebného potrubí Net4Gas, jež se může někdy hodit a jež nebude v nejbližších letech třeba nijak zvlášť udržovat, protože jím nic nepoteče, a který (a to už je jen bonus, který nejkrásněji reprezentuje kvality našeho nominanta) obohatil odbornou terminologii české energetiky o pojem „závětrné elektrárny“, se ukázala jako trefa do černého.

Předsedkyně Evropské komise prostě nemohla pominout člověka s výše zmíněnými úspěchy, a proto dnes Česko slaví. A vlastně není divu, prestiž, kterou si vláda České republiky a zvláště Petr Fiala osobně v Evropě získali, naši vlast prostě musela katapultovat mezi státy, jež se spolu s Německem, Francií, Itálií a Španělskem těší největšímu respektu.

Jméno Josefa Síkely dnes skloňuje celá Evropa. Nový komisař pro mezinárodní partnerství a rozvojovou politiku bude klíčovým článkem celé komise, to je dnes už zřejmé. Jde fakticky o jeden z nejvýznamnějších rezortů, v němž se vzácně snoubí obchod, obrana, energetika, ale i hodnoty a demokracie. Kdo jiný než právě komisař Síkela bude mít největší vliv na prosazování hodnot Evropské unie mezi černoušky v Africe či mezi demokracií nepolíbenými Číňany. Ostatně význam Česku přiděleného rezortu ocenil i sám premiér Petr Fiala: „Portfolio mezinárodní partnerství propojuje obchod, rozvojovou politiku, geopolitické vztahy a bezpečnost. Josef Síkela bude spravovat největší rozpočet, který kdy měl český komisař na starosti… bude mít pod sebou jedno z největších generálních ředitelství v celé Komisi. Jeho portfolio bude příležitostí i pro naše firmy s ohledem na naše investice ve světě… Chtěli jsme silné ekonomické portfolio, a to jsme i dostali. Je to dobrá zpráva pro ČR.“

Evropa našeho premiéra a naší vládu respektuje a v jejich osobách si užíváme evropského respektu i my všichni, každý z nás trošku. Česko v Evropě díky vládě Petra Fialy opět něco znamená. A tohle opozici pod fousy nepůjde. Ale víte co, vy Babišové, Okamurové a Konečné? Kdo umí, ten umí.